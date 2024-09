Un psychologue démystifie le plus grand mythe sur la marijuana

Les fumeurs de cannabis ne sont pas aussi indolents qu’on pourrait le penser. Voici comment de nouvelles recherches psychologiques ont démontré … [+] a renversé le stéréotype du « fumeur de joints paresseux ». Getty Images

Si vous avez vécu dans les années 1990 ou au début des années 2000, vous vous souvenez peut-être d’un message d’intérêt général particulièrement mémorable. Il mettait en scène une fille prénommée Sarah, affalée sur le canapé, complètement dégonflée, comme un ballon qui aurait perdu tout son air. Son amie, assise à côté d’elle, lui expliquait d’un ton solennel : « Elle ne te répondra pas… Ou alors, elle ne peut pas. C’est comme ça depuis qu’elle a commencé à fumer de l’herbe. Elle est paresseuse… et ennuyeuse. »

Cette image de Sarah, réduite à l’état de simple coquille vide, était la pièce maîtresse d’une campagne anti-marijuana qui cherchait à transmettre un message puissant : l’herbe rend paresseux. Le message d’intérêt public suggérait que fumer de la marijuana pouvait vous priver de votre énergie, de votre enthousiasme et de votre éthique de travail, vous laissant ainsi sans vie et sans motivation.

Il ne s’agit pas d’une relique d’une époque révolue. L’idée selon laquelle la marijuana rend paresseux est un thème récurrent dans les campagnes antidrogues et reste une croyance largement répandue. Beaucoup de gens considèrent encore les consommateurs de cannabis comme des fainéants démotivés, se contentant de perdre leurs journées dans un brouillard de fumée. Mais est-ce vraiment vrai ? Selon une étude récente, recherche publié dans Sciences psychologiques sociales et de la personnalitéce n’est peut-être guère plus qu’un mythe.

1. Fumer de l’herbe affecte votre autorégulation

Dans l’étude d’avril 2024, les chercheurs Michael Inzlicht, Taylor Bridget Sparrow-Mungal et Gregory John Depow ont cherché à examiner les effets de la marijuana sur l’autorégulation. Naturellement, ils ont constaté que lorsque les participants étaient sous l’effet de la drogue, ils présentaient effectivement une légère baisse de l’autorégulation. En termes simples, les consommateurs chroniques de marijuana pourraient devenir moins ordonnés, moins réfléchis et un peu plus impulsifs sous l’influence de la drogue.

À première vue, ces résultats pourraient sembler confirmer le stéréotype du fumeur paresseux. Si une personne est moins organisée et plus impulsive, il est facile de déduire qu’elle sera moins productive ou moins motivée pour accomplir des tâches. Mais cette intuition n’est pas corroborée par la recherche.

Dans un entretien avec Actualités des neurosciencesl’auteur principal Michael Inzlicht a souligné une mise en garde importante : « Ces choses peuvent empêcher quelqu’un d’accomplir ses tâches, mais nous n’avons pas constaté qu’elles le rendaient moins travailleur, responsable ou capable de se concentrer. » En d’autres termes, même si la marijuana peut vous rendre un peu plus désordonné ou moins précis dans vos actions, elle ne vous rend pas intrinsèquement paresseux ou démotivé.

Cette distinction est cruciale. L’idée selon laquelle les fumeurs de joints seraient par nature moins motivés ou moins productifs n’est pas étayée par des données probantes. En fait, l’impact de la marijuana sur l’autorégulation semble davantage se traduire par des changements temporaires de comportement, plutôt que par un changement fondamental de l’éthique du travail ou de la motivation.

2. Fumer de l’herbe n’a aucun effet sur la motivation

S’appuyant sur ces résultats, l’étude s’est également penchée sur l’idée selon laquelle la marijuana entraînerait une perte de motivation. Cette idée est au cœur du stéréotype du fumeur paresseux, qui prétend que la marijuana transforme les gens en versions apathiques et improductives d’eux-mêmes. Cependant, les chercheurs ont trouvé peu de preuves pour étayer cette affirmation.

Les chercheurs ont noté : « Contrairement au stéréotype du fainéant défoncé, apathique et démotivé, nous avons trouvé peu de preuves d’un lien entre le fait d’être défoncé et le manque de motivation chez les consommateurs de cannabis. » C’est un point important. Malgré la croyance populaire selon laquelle l’herbe rend moins motivé, les résultats indiquent que les fumeurs sont tout aussi disposés à faire des efforts que lorsqu’ils sont sobres.

On pourrait soutenir que la marijuana n’a pas d’effet sur la motivation comme on le croit, et les résultats de l’étude le confirment. Contrairement à l’idée selon laquelle les fumeurs de joints sont paresseux, l’étude a révélé que les consommateurs chroniques de cannabis réduisent leur effort mental à peu près au même rythme lorsqu’ils sont sous l’effet de la drogue que lorsqu’ils sont sobres. En d’autres termes, la volonté d’accomplir des tâches reste intacte.

3. La « gueule de bois liée à la marijuana » n’existe pas

Un autre mythe de longue date entourant la marijuana est l’idée de la « gueule de bois liée à la marijuana » – l’idée selon laquelle, même après que l’effet s’est dissipé, la marijuana peut laisser les consommateurs léthargiques, paranoïaques ou tout simplement « défoncés » une fois sobres. Cela s’apparente aux effets persistants de l’alcool – sauf que, dans ce cas, la prétendue gueule de bois est davantage liée à un engourdissement émotionnel et cognitif.

Pourtant, selon les chercheurs, cette croyance est également infondée. S’il est vrai que le fait d’être sous l’effet de drogues peut entraîner divers changements émotionnels et cognitifs sur le moment, les auteurs n’ont trouvé aucune preuve d’effets durables le lendemain sur les émotions, la motivation ou l’état mental général des fumeurs.

Les résultats de l’étude sont clairs : les effets de l’intoxication au cannabis sont de courte durée, et il n’y a guère d’indices d’une quelconque sorte de « gueule de bois » quelques heures plus tard ou le lendemain. Cela contredit l’idée selon laquelle la marijuana aurait des effets négatifs persistants sur les consommateurs ; en réalité, une fois l’euphorie passée, ses effets immédiats le sont aussi.

Non seulement l’herbe n’a que peu ou pas d’impact négatif sur la vie sobre des fumeurs, mais les chercheurs ont également découvert que les fumeurs chroniques ont tendance à ressentir une gamme d’émotions positives lorsqu’ils sont défoncés, comme l’émerveillement, la bêtise, l’inspiration et la gratitude.

Les chercheurs n’ont pas trouvé de lien significatif entre le fait de fumer et une augmentation de la suspicion ou de la paranoïa, contrairement à ce que l’on croit généralement et même à certaines listes de symptômes médicaux. Il convient toutefois de noter que les personnes qui fument très fréquemment ont tendance à ressentir plus d’émotions négatives que celles qui fument moins souvent, mais cela n’a aucun impact sur leur motivation.

Pourquoi nous devons abandonner le cliché du « fumeur de joints paresseux »

Le stéréotype du fumeur paresseux est depuis des décennies un argument dominant dans les campagnes anti-marijuana, mais les faits ne semblent pas le confirmer. La marijuana ne semble pas rendre les consommateurs moins motivés, moins productifs ou sujets à une apathie cognitive persistante. Au contraire, de nombreuses perceptions négatives entourant la marijuana semblent davantage ancrées dans le mythe que dans la réalité.

Alors, pourquoi ce stéréotype perdure-t-il ? Peut-être parce que la marijuana, comme toute autre substance, affecte les gens de manière différente. Chez certains, fumer de la marijuana peut effectivement entraîner des moments d’introspection, de relaxation ou même de paresse, mais on est loin de dire que la marijuana rend tout le monde paresseux ou démotivé. La vérité est plus complexe que ce que les clichés laissent entendre : tout dépend des circonstances, des habitudes et des états d’esprit de chacun.

Dans l’ensemble, les recherches suggèrent que les craintes que les gens éprouvent à l’égard des fumeurs de cannabis ne sont pas forcément fondées. Ils ne fument pas pour justifier leur paresse et leur improductivité. Au contraire, comme l’ont souligné les chercheurs, « ces résultats émotionnels mettent en lumière la principale raison pour laquelle les consommateurs chroniques déclarent consommer du cannabis : parce qu’ils aiment la sensation qu’ils procurent ».

Avez-vous du mal à rester productif ? Faites ce test scientifique pour diagnostiquer l’étendue du problème : Échelle générale de procrastination