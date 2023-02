Un psychologue controversé fera escale à Kelowna

Un psychologue torontois qui a suscité de nombreuses controverses avec ses idéologies fait escale à Kelowna.

Jordan B. Peterson se rendra à Prospera Place le 26 mai dans le cadre de sa tournée « Beyond Order – 12 More Rules for Life », l’une des quatre étapes en Colombie-Britannique qui comprendra également Vancouver, Abbotsford et Victoria.

Peterson a acquis une notoriété en 2016 lorsqu’il a publié pour la première fois une série de vidéos critiquant le projet de loi C-16, une loi qui a ajouté l’expression de genre et l’identité de genre à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il est souvent franc dans sa critique du politiquement correct et de la politique identitaire.

En janvier dernier, Peterson a reçu l’ordre de suivre un coaching en communication sur les médias sociaux par l’Ordre des psychologues de l’Ontario. En juin 2022, il a été temporairement suspendu de Twitter après avoir qualifié le médecin de l’acteur Elliott Page de “criminel” pour avoir pratiqué une ablation mammaire.

Il a été réintégré au géant des médias sociaux lorsqu’Elon Musk a acheté la société en novembre.

