Un psychologue animalier révèle comment offrir à votre chien la meilleure promenade de sa vie

Promener votre chien peut être une simple joie quotidienne pour vous et votre animal de compagnie. En réalité, promener son chien, même dans les meilleures circonstances, n’est pas toujours le plaisir qu’on croit. Même les parents de chiens les plus dévoués prient en silence pour que notre chien fasse caca afin que nous puissions faire demi-tour et rentrer à la maison.

Mais selon les psychologues animaliers, ce n’est pas la bonne façon de voir les choses. Même si vous passez presque toutes vos heures d’éveil avec votre animal de compagnie, la vie d’un chien est bien loin de la vôtre. La clé d’une promenade réussie est de se mettre dans les pattes de son chien. Voici comment votre chien préfère marcher.

Comptez les fleurs, pas les pas

Selon James Serpellprofesseur émérite de comportement et de bien-être animal à l’École de médecine vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie, les chiens ont besoin d’au moins deux promenades par jour, d’au moins 30 minutes chacune.

Mais ceux-ci ne devraient pas inclure une course pour faire le plus de pas. Il est essentiel de se concentrer sur le temps passé à l’extérieur plutôt que sur la distance parcourue, dit Serpell.

Une promenade est un exercice mental autant que physique. «Pour eux, ce type d’aventure, cette petite promenade autour du pâté de maisons, cette petite virée au parc est vraiment le point culminant de leur journée», dit-il.

Contrairement aux humains, renifler est la façon dont votre chien interprète le monde. Cela signifie qu’une grande partie de ce temps peut être consacrée à renifler ou à faire pipi sur des objets, ce qui, selon Serpell, est crucial pour l’expérience de votre chien. Par exemple, lorsque votre chien s’arrête pour renifler un lampadaire apparemment dénué de sens, il est en train de discerner combien de chiens sont passés à côté. Et quand ils font pipi dessus, ils marquent leur territoire, qui est ancré chez les chiens bien avant qu’ils ne soient des labradoodles et des Poméraniens.

Même les chiens âgés et handicapés qui ne peuvent pas marcher ont encore besoin de passer un temps précieux à l’extérieur. Serpell recommande de les sortir dans des poussettes rembourrées afin qu’ils puissent encore profiter d’une dose de bonnes odeurs.

Ne vous précipitez jamais pour marcher – ni pour faire caca

Serpell dit que presser votre chien ne fera que vous nuire à tous les deux à long terme. Sans stimulation suffisante, les chiens peuvent devenir anxieux ou frustrés, exprimant leurs sentiments par des comportements indésirables, comme détruire des meubles. “Il existe de nombreuses preuves selon lesquelles le manque de ce type d’exercice et d’enrichissement augmente la probabilité que le chien développe une sorte de problème de comportement”, explique Serpell.

Le même concept est vrai pour précipiter votre chien à faire caca. Cette habitude peut même se retourner contre nous psychologiquement. «Je me demande souvent si cela n’entraîne pas inconsciemment le chien à ne pas faire ses besoins le plus longtemps possible», dit-il.

Personnalisez votre promenade

Bien entendu, ces directives doivent être adaptées à votre chien. La démarche d’un golden retriever sera différente de celle d’un chihuahua. Peut-être que votre chien n’aime même pas marcher, auquel cas la meilleure option pourrait être de s’ébattre dans un jardin, un parc pour chiens ou un autre espace clos. En ce qui concerne le territoire, Serpell affirme que s’il est idéal de varier les itinéraires de randonnée, avoir un circuit régulier n’est pas mauvais. Votre chien intégrera ce quartier comme un territoire familier et les odeurs resteront captivantes.

Recadrer ce que signifie promener votre chien peut améliorer l’expérience pour tout le monde. Votre chien peut renifler sans retenue et vous pouvez passer 30 minutes sur les réseaux sociaux ou écouter votre podcast préféré. Tout le monde gagne.