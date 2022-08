Un psychiatre dit que les parents de Sandy Hook craignent pour leur vie

AUSTIN, Texas (AP) – Les parents d’une victime de la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook vivent avec une forme complexe de trouble de stress post-traumatique et une peur constante que les partisans du théoricien du complot Alex Jones les tuent, a déclaré un psychiatre lundi à Jones ‘ procès en diffamation.

Neil Heslin et Scarlett Lewis, les parents de Jesse Lewis, 6 ans, ont poursuivi Jones et sa société de médias Free Speech Systems pour le harcèlement et les menaces qu’eux et d’autres parents disent avoir endurés pendant des années tandis que Jones et son site Web Infowars ont revendiqué le L’attaque de 2012 qui a tué 20 élèves de première année et six membres du personnel de l’école était un canular ou un faux.

“La cause écrasante de leur douleur est ce que fait Jones”, a déclaré Roy Lubit, un psychiatre médico-légal engagé par les plaignants pour examiner le traumatisme subi par les parents.

Le trouble de stress post-traumatique dont souffrent les parents est similaire, n’est pas basé sur un seul événement, mais sur un traumatisme constant, et est similaire à celui enduré par les soldats dans les zones de guerre ou les enfants victimes de maltraitance, a déclaré Lubit.

Heslin et Scarlett Lewis sont consumés non seulement par le souvenir de la mort horrible de leur fils, mais aussi par les dénégations et les attaques contre eux et l’héritage de leur fils qu’ils endurent depuis des années. Il a noté la sécurité que les parents ont embauchée pour les protéger lors du procès de deux semaines.

Lubit a déclaré que Heslin s’était fait tirer dessus à son domicile et avait été abordé dans la rue. Scarlett Lewis a déclaré à Lubit qu’elle avait installé un équipement de surveillance sophistiqué chez elle et qu’elle dormait avec une arme à feu, un couteau et du gaz poivré à son chevet.

“Ils ont très, très peur (que) quelqu’un, un partisan de Jones essaie de les tuer”, a déclaré Lubit.

L’avocat de Jones, Andino Reynal, a tenté d’attaquer la crédibilité du témoignage de Lubit et s’il est biaisé en faveur des parents, qui demandent au moins 150 millions de dollars dans l’affaire. Il a noté que Lubit s’était brièvement présenté au Congrès du Connecticut en tant que démocrate en 2018.

« Tu n’aimes pas Alex Jones, n’est-ce pas ? demanda Reynal.

“Je n’aime pas ce qu’il fait”, a répondu Lubit.

Le témoignage de lundi comprenait également des dépositions enregistrées sur bande vidéo d’un journaliste d’InfoWars qui a déclaré que sur le site Web, il n’y avait pas de vérification des faits, de vérification des sources, de vérification des informations par des sources secondaires ou de formation sur les normes journalistiques.

Jones, qui n’a assisté qu’à une partie du procès, n’était pas dans la salle d’audience pour le témoignage de lundi matin. Heslin, Lewis et JT Lewis, qui était au collège lorsque son jeune frère Jesse a été tué, pourraient témoigner dans l’après-midi.

Le procès se déroule au Texas car Jones vit à Austin et sa société de médias, Free Speech Systems, y est basée. La société a déposé une demande de protection fédérale contre les faillites, bien que les avocats de la défense affirment que cela ne devrait pas perturber le procès, qui en est à sa deuxième semaine.

Free Speech Systems, qui exploite InfoWars, a répertorié 14,3 millions de dollars d’actifs. Cela comprend près de 1,16 million de dollars en espèces et près de 1,6 million de dollars en immobilisations corporelles, au 31 mai.

Il a également répertorié 79 millions de dollars de passif, avec une dette de 54 millions de dollars due à PQPR Holdings.

Les familles de Sandy Hook ont ​​poursuivi Jones séparément pour l’inscription de la dette de 54 millions de dollars, arguant que PQBR est une société enregistrée au Nevada détenue par Jones et sa famille par le biais d’entités fictives. Cette action en justice devant un tribunal d’État est toujours pendante.

Les tribunaux du Texas et du Connecticut ont déjà déclaré Jones responsable de diffamation pour sa représentation du massacre de Sandy Hook comme un canular impliquant des acteurs visant à accroître le contrôle des armes à feu. Dans les deux États, les juges ont rendu des jugements par défaut contre Jones sans procès parce qu’il n’a pas répondu aux ordonnances du tribunal et remis des documents.

