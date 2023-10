Un propriétaire tue un garçon musulman de six ans et poignarde sa mère dans un crime de haine dans l’Illinois

Un homme de 71 ans de Plainfield, dans l’Illinois, a été accusé de meurtre et de crime de haine après avoir poignardé un enfant et sa mère parce qu’ils étaient musulmans. L’attaque a tué un garçon de six ans et laissé la femme grièvement blessée.

Dans un rapport posté Sur la page des réseaux sociaux du bureau du shérif du comté de Will, les forces de l’ordre ont répondu à un appel d’urgence lancé par une femme de 32 ans qui prétendait que son propriétaire l’avait attaquée avec un couteau.

Le bureau du shérif du comté de Will a déclaré : « Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale étaient la cible du suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens. »

Selon des messages texte envoyés par la mère au père du garçon et partagés avec CAIR International, la plus grande organisation musulmane de défense des droits civiques aux États-Unis, lorsque la femme a ouvert la porte, le propriétaire a tenté de l’étrangler, puis l’a poignardée, en criant : « Vous, musulmans, devez mourir ! »

La mère a couru aux toilettes pour appeler le 911 et a découvert que l’homme avait poignardé son fils. « Tout s’est passé en quelques secondes », a envoyé la femme par SMS, selon le CAIR.

Les policiers ont trouvé le suspect de 71 ans assis debout sur le sol, près de l’allée de la maison. À l’intérieur se trouvaient les deux victimes, une femme de 32 ans et un garçon de 6 ans, qui ont chacun subi plus d’une douzaine de coups de couteau à la poitrine, au torse et aux bras.

Le suspect a été identifié comme étant Joseph M Czuba, 71 ans, et la police a déclaré qu’il était le propriétaire de la propriété.

« Joseph Czuba n’a fait aucune déclaration aux détectives concernant son implication dans cette odieuse attaque. Bien que le suspect n’ait pas fait de déclaration aux détectives, le personnel a pu recueillir suffisamment d’informations grâce à des entretiens et des preuves pour inculper officiellement Joseph Czuba de nombreuses infractions pénales », a déclaré le bureau du shérif du comté de Will dans un communiqué. déclaration.

Czuba a été accusé de meurtre, de deux chefs de crimes haineux et d’autres délits.

L’enfant a été transporté vers un hôpital local où son décès a été constaté, et la femme est hospitalisée dans un état grave.

Le CAIR a déclaré dans un déclaration sur les réseaux sociaux : « Nous sommes choqués et troublés d’apprendre qu’un propriétaire de Chicago exprimant des opinions anti-musulmanes et anti-palestiniennes est entré par effraction dans l’appartement d’une famille musulmane et les a attaqués avec un couteau, blessant la mère et tuant son enfant de 6 ans. fils, Wadea Al-Fayoume.

Le groupe a tenu une conférence de presse dimanche, décrivant Wadea comme un garçon qui aimait sa famille, le football et le basket-ball. Wadea venait d’avoir six ans quelques semaines auparavant, a déclaré Ahmed Rehab, directeur exécutif du CAIR.

« Il a payé le prix de l’atmosphère de haine à laquelle nous assistons ici aux États-Unis », a déclaré Rehab.

Selon Rehab, Czuba était exaspéré par les nouvelles venant d’Israël et entretenait auparavant de bonnes relations avec la famille, construisant même une cabane dans les arbres pour Wadea, lui apportant des jouets et lui permettant de nager dans une piscine de fortune. « La famille n’avait aucune raison de soupçonner ce qui allait se passer », a déclaré Rehab.

Abdelnasser Rashid, membre du Congrès de l’Illinois, qui assistait à la conférence de presse du CAIR, a déclaré : « Nous devons comprendre que le meurtre de ce garçon de six ans est directement lié à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Si nous voulons voir ces attaques cesser et voir un semblant de justice, nous devons non seulement dénoncer ce crime odieux, mais appeler à un cessez-le-feu et à la désescalade et ouvrir la voie à une paix en Israël et en Palestine basée sur l’humanité et sur la base de droits humains. »