Un propriétaire qui a passé des années à construire une cabane hors réseau perd «tout» dans l’incendie de Keremeos Creek

Les Murzsa dit qu’il a passé plus d’une décennie à concentrer son temps et ses économies sur la construction de la maison hors réseau qu’il espérait posséder pendant la majeure partie de sa vie d’adulte.

Un projet à la fois, il a rénové la cabane en bois à l’extrémité sud de Green Mountain Road, près de Keremeos, en Colombie-Britannique, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul travail : finir le nouveau toit.

Murzsa était en train d’installer les derniers bardeaux lorsqu’un incendie de forêt a balayé la zone et détruit toute la maison vendredi, ne laissant à son propriétaire qu’un tas de cendres.

“Ma maison a brûlé si complètement et complètement qu’il y a littéralement six pouces de poussière sur le sol. Elle a complètement disparu”, a déclaré Mursza, 50 ans.

“Je pourrais nettoyer ma maison avec un râteau.”

Mursza, qui s’est échappé et a conduit à un hôtel, est la seule personne à ce jour qui a perdu sa maison dans ce qu’on appelle le Incendie de Keremeos Creek . L’incendie, qui brûle à environ 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton, est toujours estimé à près de 28 kilomètres carrés, soit une superficie six fois plus grande que le parc Stanley de Vancouver.

Le coin sud-ouest du feu de forêt de Keremeos Creek est photographié mardi. Mercredi, l’incendie était l’un des cinq incendies notables en Colombie-Britannique (Fourni par le BC Wildfire Service)

Mursza dit qu’il a senti le feu avant de le voir vendredi.

“J’ai ouvert ma fenêtre pour prendre un peu d’air frais et j’ai immédiatement senti de la fumée. J’ai pensé que c’était un très mauvais signe par une journée chaude et ensoleillée à 40 degrés, alors j’ai regardé par la fenêtre et j’ai pu voir le début du feu. était juste un petit incendie de peut-être cinq acres avec un peu de fumée blanche », a-t-il déclaré, s’exprimant dans une interview depuis l’hôtel où il séjourne depuis qu’il a perdu sa maison.

“Les vents se sont levés et, malheureusement, le feu a juste commencé à se diriger directement vers ma région. Finalement, il a commencé à descendre vers la route et c’était juste en face de chez moi.

“Les cendres viennent de commencer à pleuvoir sur ma propriété et les pompiers sont venus et m’ont dit de sortir de la zone et peu de temps après, ma maison a brûlé.”

Mursza a déclaré qu’il avait emballé des documents importants, quelques vêtements, ses guitares préférées et sa collection d’harmonicas dans sa voiture et s’était enfui avant que les flammes n’atteignent sa propriété. Tout le reste était perdu, dit-il.

La maison et son contenu n’étaient pas assurés en raison de l’emplacement éloigné du bâtiment, près du pied de la montagne Apex, a-t-il ajouté.

Mursza a séjourné dans un hôtel depuis vendredi, les frais étant couverts par les services d’urgence de la Colombie-Britannique. Dans quelques jours, il déménagera chez un ami jusqu’à ce qu’il décide de son prochain déménagement.

“Des gens m’appellent, des gens dont je n’ai pas entendu parler depuis 30 ans”, a-t-il déclaré. “Le soutien a été vraiment sympa.”

Les équipages espèrent un temps plus frais

L’incendie est l’un des dizaines qui s’est déclaré dans la province au cours de la semaine dernière, dont beaucoup ont été déclenchés par des milliers de coups de foudre au cours de la fin de semaine. Le BC Wildfire Service a déclaré que 75% des incendies cette saison ont été causés par la foudre, contre une moyenne saisonnière normale de 60%.

Les autorités espèrent profiter du temps plus frais mercredi pour lutter contre les incendies de forêt, dont la plupart sont concentrés dans la région du centre d’incendie de Kamloops, dans le sud de l’intérieur.

La tableau de bord du service des incendies de forêt montre qu’il y a eu 151 nouveaux incendies dans la province au cours des sept derniers jours, mais la plupart d’entre eux sont éteints, maîtrisés ou détenus par les pompiers.

Près de la moitié des nouveaux incendies ont été déclenchés dans le secteur du centre d’incendie de Kamloops. Neuf d’entre eux sont toujours considérés comme hors de contrôle.

L’incendie de Keremeos a déclenché des ordres d’évacuation pour 324 propriétés, avec 479 autres propriétés en alerte d’évacuation. Mercredi, le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie était toujours hors de contrôle et devrait continuer de croître.

Au total, 144 pompiers et huit hélicoptères luttent contre les flammes, ainsi que du matériel lourd.

L’incendie a entraîné des fermetures périodiques de l’autoroute 3A. Toute personne voyageant dans la région devrait vérifier DriveBC avant de se mettre en route.

L’augmentation des feux de forêt dans le sud de la Colombie-Britannique entraîne davantage d’évacuations Un incendie de forêt croissant a provoqué davantage d’évacuations dans le sud de la Colombie-Britannique, les responsables exhortant les gens à obéir aux ordres.

Autres incendies notables

Un autre incendie de forêt important à l’intérieur, l’incendie du ruisseau Nohomin au nord-ouest de Lytton, continue de croître “régulièrement” sur un terrain escarpé et rocheux. La dernière estimation de sa taille est de 37 kilomètres carrés.

Trois autres incendies ont été transformés en incendies notables, ce qui signifie qu’ils sont très visibles ou constituent une menace potentielle pour la sécurité publique :

Le feu de Connell Ridge à environ 15 kilomètres au sud de Cranbrook, d’une superficie d’environ cinq kilomètres carrés.

L’incendie de Watching Creek à environ 16 kilomètres au nord-ouest de Kamloops, d’une superficie d’environ deux kilomètres carrés.

L’incendie de Maria Creek à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Cache Creek, d’une superficie d’environ 10 kilomètres carrés.

L’incendie de Briggs Creek à environ 12 kilomètres à l’ouest de Kaslo, d’une superficie d’environ 15 kilomètres carrés.

Un bombardier d’eau effectue un atterrissage forcé

Mardi, un avion bombardier d’eau aidant à lutter contre les incendies de forêt a effectué un atterrissage forcé après une panne de moteur.

Le BC Wildfire Service a déclaré que l’avion Conair 802 Air Tractor Fireboss Skimmer sous contrat avait rencontré des problèmes lors des opérations sur le feu de forêt de Connell Ridge, près de Cranbrook, en Colombie-Britannique.

Le pilote a pu effectuer un atterrissage forcé en toute sécurité et a été transporté à l’hôpital pour une évaluation médicale, selon un communiqué.

Le feu de forêt de Connell Ridge couvre actuellement environ 1,5 kilomètre carré.

Jeudi, tous les feux de camp seront interdits dans le Coastal Fire Centre jeudi, qui comprend le Lower Mainland, l’île de Vancouver, le corridor Sea-to-Sky et la Sunshine Coast, mais exclut Haida Gwaii.

Des interdictions similaires annoncées précédemment entreront en vigueur le même jour pour les régions du centre d’incendie du sud-est et du centre d’incendie de Kamloops.