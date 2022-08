Un propriétaire pakistanais et une aide ménagère tombent amoureux et se comparent à “Salman-Katrina”

Les histoires d’amour ne sont pas quelque chose que les gens peuvent prédire et elles se produisent de la manière la plus inattendue. Quelque chose de similaire s’est produit dans la vie d’un couple d’Islamabad. Une logeuse tombée amoureuse d’une aide ménagère a décidé de défier toutes les normes de stature sociale pour s’assurer que son histoire d’amour se termine bien.

Tel que rapporté par Times Now, Nazia, une propriétaire originaire d’Islamabad au Pakistan, avait du mal à gérer sa maison toute seule. Cependant, le destin s’est amélioré lorsqu’un de ses amis proches a recommandé un homme du nom de Sufiyan pour les travaux ménagers. Après avoir été convaincue que Sufiyan était la personne idéale pour effectuer toutes les tâches ménagères, elle l’a embauché pour un salaire mensuel de Rs 18 000.

Alors qu’ils commençaient à passer du temps ensemble, le duo serait tombé amoureux l’un de l’autre. Naziya, lors d’une interaction avec un créateur de contenu pakistanais et YouTuber Syed Basit, a révélé que c’était la “simplicité” de Sufiyan qui l’attirait le plus. Après avoir observé de près son comportement et ses habitudes, la propriétaire a été complètement impressionnée par lui.

C’est Nazia qui a pris les choses en main et a décidé d’agir après être tombée amoureuse de Sufiyan. Au cours de la même interaction, Nazia a rappelé le moment où elle a posé la grande question et a demandé à Sufiyan de l’épouser. Apparemment, ce dernier a failli s’évanouir mais a réussi à dire “je t’aime” en retour. Elle a dit: «Sufiyan s’était évanoui après avoir entendu la proposition. Mais il savait dire “Je t’aime aussi”.

Nazia a révélé que Sufiyan est maintenant devenu un membre précieux de sa famille qui sait être un excellent partenaire. Lorsque Nazia est malade, Sufiyan ne ménage aucun effort pour s’occuper d’elle, qu’il s’agisse d’obtenir ses médicaments ou de cuisiner des aliments sains. Nazia a ajouté que Sufiyan n’est rien de moins que Salman Khan pour elle, tandis que ce dernier considère Nazia comme sa Katrina Kaif.

Apparemment, Nazia et Sufiyan ont suscité des commentaires haineux et le mépris de la société en raison de leur relation. Cependant, cela n’a guère d’importance pour eux car ils souhaitent rester côte à côte contre vents et marées. Nazia affirme même qu’elle envisage de transférer la propriété de sa maison sous le nom de Sufiyan.

