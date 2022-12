Un propriétaire londonien fait plus de Rs 1 Lakh de loyer mais vit dans la rue, voici pourquoi

La sécurité d’une maison et un endroit chaud pour rester la nuit est l’un des besoins fondamentaux des gens. Abandonner cela pour vivre dans la rue et mendier de l’argent semble être l’une des idées les moins conventionnelles qui existent. Cependant, un homme de Londres fait exactement cela. Ce propriétaire, Dom, a une maison à son nom qu’il a louée. En conséquence, il est lui-même sans abri et dort actuellement à la gare. Il utilise les revenus de la mise en location de sa maison pour entretenir sa toxicomanie.

S’adressant à la chaîne YouTube The Taboo Room, Dom a révélé qu’il était un sans-abri qui possède en fait une maison. Il a dit qu’il avait loué la maison pour 1 300 £ (environ Rs 1,1 lakh) par mois. Il gagne également entre 200 et 300 £ (environ 16 à 25 000 roupies) chaque jour en mendiant, en demandant aux gens de lui donner de l’argent “pour une auberge pour la nuit”. Après avoir obtenu assez d’argent, il le dépense en drogue. La dépendance de Dom est le garder dans la rue.

Il a déclaré à la chaîne YouTube que son problème de dépendance avait commencé à l’adolescence. Il a dit qu’il avait commencé à fumer de l’herbe à l’âge de 13 ans et que les choses avaient rapidement dégénéré. “J’ai fumé de l’héroïne pour la première fois quand j’avais environ 17, 18 ans. Je suis devenu accro immédiatement”, a-t-il déclaré dans l’interview. Il a expliqué qu’il avait essayé de se débarrasser de la dépendance, allant même cinq fois en cure de désintoxication. Il était même abstinent pendant sept ans. Cependant, il est retourné à l’abus de substances après avoir commis l’erreur de penser qu’il pouvait le contrôler puisqu’il avait réussi à rester abstinent pendant si longtemps.

Parlant de son statut de propriétaire, Dom a déclaré que son père avait acheté la maison et l’avait enregistrée sous le nom de Dom lorsqu’une de ses copines est tombée enceinte. Son père avait voulu s’assurer que l’enfant de Dom aurait un logement et avait acheté la propriété “purement”.

Dom n’a actuellement aucun soutien de sa famille ou de ses amis. Il souhaite pouvoir mener une “vie normale” sans être “dépendant du crack et de l’héroïne”.

Les téléspectateurs sont divisés sur l’histoire et la situation de Dom. Certains ont exprimé leur sympathie avec des commentaires comme « Allez Dom ! Vous pouvez le faire !” et “Vous avez juste besoin d’avoir l’esprit clair et d’être guidé. Vous pouvez inverser la tendance !” D’autres ont été critiques.

