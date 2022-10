Un propriétaire jette les biens du locataire depuis 15 ans dans la rue à cause d’un différend sur une chaudière en Écosse

Une femme de Glasgow, en Écosse, a affirmé que sa « vie a été détruite » après que son propriétaire aurait jeté tous ses biens inestimables dans la rue et changé la serrure de sa maison de 15 ans, a rapporté LADBible. La femme de 61 ans nommée Jeanette Ross a affirmé qu’elle était dans une querelle de longue date avec son propriétaire au sujet d’une chaudière, mais les choses ont dégénéré lorsqu’elle a retrouvé toutes ses affaires dans la rue près de son appartement. Jeanette qui vivait dans l’appartement avec son chat est rentrée chez elle mercredi soir après qu’un voisin l’a appelée pour l’informer de l’action soudaine entreprise.

Elle a été laissée debout sur la route très fréquentée de Pollokshaws dans la ville. Selon l’Irish Sun, elle a déclaré: “Mon voisin m’a téléphoné hier soir quand j’étais sortie et m’a dit que mes affaires étaient à l’extérieur à l’arrêt de bus.” Elle a également ajouté que lorsqu’elle est revenue pour voir ce qui se passait et a vu que tout ce qu’elle possédait avait été jeté comme des “ordures”. Elle a également dit qu’elle était dehors toute la nuit et qu’elle avait envie de s’effondrer.

Jeanette a également déclaré que c’est horrible parce que tout le monde qui passe peut voir ce qui se passe et cela la dépeint comme une mauvaise personne. “Cela a détruit ma vie”, a-t-elle ajouté.

Elle a même partagé qu’elle était une bonne locataire qui a toujours payé ses factures à temps au cours de la dernière décennie et demie. Jeanette a déclaré qu’elle était en conflit avec son propriétaire depuis cinq ans parce qu’il n’avait pas remplacé sa chaudière. “Je lui ai dit que je l’emmenais devant un tribunal et il a dit que si je fais ça, je vous garantis que vous ne rentrerez pas dans la maison”, a ajouté Jeanette.

Elle vit actuellement avec un ami en ce moment. Elle a même mentionné que son propriétaire lui avait dit de quitter l’appartement il y a quelques jours avant l’incident et lorsqu’elle lui a demandé ce qu’elle devait emporter avec elle, il lui a raccroché au nez.

Selon le porte-parole de la police écossaise, ils ont reçu un appel à un rapport d’inquiétude pour une personne à Pollokshaws Road, Glasgow vers 10h35 le jeudi 29 septembre. “Des agents se sont présentés pour fournir de l’aide”, ajoute le communiqué.

