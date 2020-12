CLEVELAND: Les Indiens de Cleveland changent leur nom, ils ne savent tout simplement pas quoi ou quand.

Exprimant qu’il est temps », le propriétaire Paul Dolan a déclaré qu’après des mois de discussions internes et de réunions avec des groupes, y compris des Amérindiens qui ont cherché à faire cesser l’équipe d’utiliser un surnom que beaucoup jugent raciste, la franchise de la Ligue américaine abandonne le nom qu’elle a été connu depuis 1915.

Dans une interview exclusive avec l’Associated Press lundi, Dolan a déclaré: Le nom n’est plus acceptable dans notre monde.

Dolan a déclaré que l’équipe continuerait de s’appeler Indians jusqu’à ce qu’un nouveau nom soit choisi.

Ce processus en plusieurs étapes en est à ses débuts et l’équipe jouera et sera marquée comme les Indiens au moins jusqu’à la saison prochaine.

Eh bien, soyez les Indiens en 2021, puis après cela, c’est un processus difficile et complexe pour identifier un nouveau nom et faire tout ce que vous faites pour activer ce nom, a déclaré Dolan. «Nous allons travailler à un rythme aussi rapide que possible tout en le faisant correctement.

«Mais n’allais pas faire quelque chose juste pour le faire. Allaient prendre le temps dont nous avons besoin pour bien faire les choses.

Dolan a déclaré que l’équipe n’adopterait pas de nom provisoire avant de choisir son nouveau.

Nous ne voulons pas être l’équipe de baseball de Cleveland ou un autre nom intérimaire », a-t-il déclaré. «Nous continuerons d’être les Indiens jusqu’à ce que nous ayons identifié le prochain nom qui, espérons-le, nous mènera à travers plusieurs siècles.

Les Clevelands s’éloignent des Indiens suite à une décision similaire plus tôt cette année par l’équipe de football de Washington de la NFL, auparavant connue sous le nom de Redskins.

C’était un processus d’apprentissage pour moi et je pense que lorsque des gens impartiaux et ouverts d’esprit le regardent vraiment, y réfléchissent et passent peut-être même du temps à l’étudier, j’aime à penser qu’ils arriveraient à la même conclusion: c’est un nom qui a eu son temps, mais ce n’est pas le moment maintenant, et certainement à l’avenir, le nom n’est plus acceptable dans notre monde », a déclaré Dolan.

Alors que Cleveland envisage des options pour les noms, Dolan a déclaré que Tribe, qui est un surnom populaire pour le club depuis des décennies, a été exclue.

Nous n’allons pas nous éloigner d’un demi-pas des Indiens », a-t-il déclaré. «Le nouveau nom, et je ne sais pas ce que c’est, ne sera pas un nom qui a des thèmes ou des connotations amérindiennes. Franchement, cela (Tribe) aurait été un nom vers lequel j’aurais aimé pivoter.

Mais en discutant avec ces groupes, ils ont dit très clairement que les problèmes qui sont attachés aux Indiens ne disparaissent pas avec Tribe, d’autant plus que Tribe est liée à l’expérience de notre équipe depuis de nombreuses décennies, a-t-il déclaré.

Le changement de nom par les Indiens est le dernier en date par une organisation réagissant à un mouvement national, qui a pris de l’ampleur à la suite de nombreuses manifestations pour les droits civiques l’été dernier, pour faire supprimer les noms et symboles préjudiciables.

Dans tout le sud, des monuments de la guerre civile ont été démolis et, dans certains cas, des noms ont été enlevés des bâtiments.

Dolan a déclaré que son réveil ou son épiphanie est survenu après la mort de George Floyd, un homme noir décédé lors de son arrestation par des policiers blancs de Minneapolis cet été.

Il sympathise avec un segment de fans de Cleveland qui seront mécontents de la décision.

Je le comprends parfaitement, a-t-il déclaré à propos des réactions négatives attendues. Je me considère comme un Clevelander de cinquième génération. C’est dans notre sang et le baseball et les Indiens sont synonymes, et cela va à l’ensemble de l’intention contre l’impact. Personne n’a voulu rien de négatif par notre attachement au nom d’Indiens, mais l’impact a été dur.

Washington a abandonné le nom de Redskins en juillet après avoir cédé à la pression des entreprises commanditaires.

Ce n’est que quelques heures plus tard que Dolan a annoncé un examen approfondi du nom de l’équipe. Il a promis d’écouter et d’apprendre, et c’est ce qui s’est passé ces derniers mois lors de discussions avec des fans, des chefs d’entreprise, des joueurs, des militants sociaux et des chercheurs axés sur la culture et les problèmes amérindiens.

Dolan a qualifié ces conversations à la fois éclairantes et stimulantes.

Il a ajouté qu’il y avait un équilibre délicat entre aller de l’avant et regarder en arrière.

Nous allons honorer notre passé, a-t-il dit. «Nous ne nous éloignions pas de notre passé. Eh bien, soyez les Indiens de Cleveland de 1915 à n’importe quelle année, c’est que nous finissons par changer. Nous célébrerons toujours cela. Je ne pense pas que nous devons l’ignorer.

«Mais à partir du jour où nous effectuerons le changement, la nouvelle histoire que nous construisons ensemble en tant que communauté avec notre équipe sera sous la bannière d’un nom différent.

Le changement de nom de Cleveland fait suite à la suppression du logo controversé Chief Wahoo de ses casquettes et maillots en 2019.

L’équipe n’a jamais cessé de vendre des marchandises portant le personnage souriant et caricatural, mais Dolan a déclaré que tous les bénéfices des ventes futures d’articles Wahoo iraient à des organisations amérindiennes ou à des causes soutenant les Amérindiens.

La famille de Dolan a acheté les Indiens en 2000, et même alors, il savait que le chef Wahoo posait problème. Ce n’est qu’après les troubles de cet été et en s’instruisant sur les questions amérindiennes qu’il a reconnu les Indiens sous le même jour.

Il y a certainement une certaine douleur à cela. C’est la fin d’une époque ou le début d’une époque. Mais cela s’accompagne de la reconnaissance et peut-être même de l’excitation qui se passaient pour faire quelque chose de mieux. Ce sera mieux pour la communauté. Ce sera mieux pour notre équipe. Et ce sera, espérons-le, quelque chose qui unit tout le monde. Ce n’est pas quelque chose que nous devons ressentir de quelque réticence à exprimer », dit-il.

«Cela va prendre un certain temps pour que tout le monde adhère, mais je pense que quand ils le feront, tous seront mieux lotis.

