Un propriétaire d’usine philippin se retrouve en difficulté après avoir payé un travailleur en pièces de monnaie

Un ouvrier d’usine aux Philippines a attiré l’attention des médias sociaux après avoir découvert qu’il avait reçu son salaire en pièces de monnaie par le propriétaire de l’usine. Russel Mañosa, un ouvrier de NexGreen Enterprise dans la ville de Valenzuela, a reçu son salaire en pièces et le caissier de l’usine lui a demandé de simplement échanger la grande quantité de pièces dans une banque.

Indigné par ce comportement, le cousin de Russel a publié la photo des pièces sur son compte de réseau social pour demander l’aide des autorités de la ville et des syndicats. Russel a affirmé que le paiement était le moyen pour l’entreprise de se venger de ses plaintes concernant des pratiques de travail déloyales présumées dans l’usine. Il a démissionné de son poste après cet incident. Le maire de la ville, Rex Gatchalian, était l’un des téléspectateurs qui sont tombés sur le message, qui a ensuite présidé à une confrontation entre le travailleur et le propriétaire de l’usine, Jasper Cheng So. La réunion a été diffusée en direct sur la page Facebook du gouvernement municipal de Valenzuela et diffusée dans les médias locaux.

Dans une vidéo diffusée en direct, le cadre d’une salle d’audience montrait le maire Gatchalian demandant pourquoi l’employé était payé avec cinq et dix cents. Le maire a ajouté que cela insultait et dépouillait le travailleur de sa dignité. En réponse à cela, So a déclaré que Russel avait été payé par erreur avec des pièces de monnaie et qu’elles ne lui étaient pas destinées. Cependant, le maire et l’employé n’étaient pas convaincus par cette réponse et Russel était tout à fait sûr d’avoir reçu les pièces après avoir contrarié So pour avoir déposé une plainte contre les pratiques de travail déloyales de l’entreprise, rapporte CNN. Il a également été signalé que l’entreprise n’avait pas payé à Russel le salaire minimum, les heures supplémentaires, le différentiel de quart de nuit et les congés payés corrects. Par conséquent, So doit maintenant payer à Mañoza P55 649,93.

L’entreprise a également violé la politique de la banque centrale du pays en payant le travailleur en pièces de la plus petite coupure. Après avoir entendu les deux versions de l’histoire, le maire Gatchalian a temporairement fermé l’usine et a donné 15 jours pour résoudre les problèmes rencontrés par ses travailleurs mécontents.

