Un propriétaire du Colorado a vidé son pistolet pour tuer l’ours qui s’est introduit par effraction

DENVER (AP) – Ken Mauldin s’est réveillé en sursaut le week-end dernier alors que sa femme hurlait sans cesse dans leur maison à deux niveaux dans la ville de montagne de Steamboat Springs, dans le Colorado, où leurs trois enfants dormaient un étage en dessous. Puis elle a crié : « Il y a un ours dans la maison !

Kelly Mauldin venait d’être réveillée par les aboiements des chiens du couple qui n’ont pas réveillé son mari avant l’aube samedi. Elle a marché jusqu’à la porte de la chambre du couple et s’est retrouvée à regarder un ours noir mâle pesant environ 400 livres (181 kilogrammes) – à environ 10 pieds (3 mètres) de distance dans la salle à manger.

Dans une interview, Ken Mauldin a déclaré avoir saisi son pistolet de calibre 40, pris la place de sa femme à la porte et tiré une fois, visant le centre du corps de l’ours. Il pense que le premier coup a touché l’ours et il l’a chargé alors que Mauldin continuait à tirer.

Pendant qu’il tirait, l’ours s’est approché à 1,5 mètre (5 pieds) de Mauldin, puis s’est tourné vers les escaliers menant à la porte d’entrée de la maison. L’ours s’est écrasé à travers une rampe alors que Mauldin vidait l’arme et glissait dans les escaliers, mortellement blessé.

Le couple ne le savait pas à l’époque, mais l’ours était entré dans leur maison en actionnant le levier de la poignée de la porte d’entrée non verrouillée et en poussant la porte.

Après avoir été abattu, l’ours respirait et haletait entre Mauldin et ses trois fils à l’étage inférieur de la maison, mais il ne pensait pas que l’ours se relèverait. Il a appelé le 911 et l’un de ses fils l’a appelé sur son téléphone portable et Mauldin a dit au fils de rester dans sa chambre.

“Ma seule pensée était de protéger ma famille et d’abattre cet ours”, a déclaré Mauldin.

L’ours avait déplacé un sac de nourriture pour chien non ouvert dans la salle à manger. La police et les agents de la faune de l’État sont arrivés peu de temps après et ont déterminé que l’ours était mort. Ils ont utilisé un treuil pour le tirer dans un camion et ont été impressionnés par sa taille, a déclaré Justin Pollock, agent des parcs et de la faune du Colorado pendant 21 ans.

“Je traite beaucoup avec les ours et je dirais que c’était un gros ours”, a-t-il déclaré.

Le Colorado compte environ 12 000 ours et les cambriolages ne sont pas rares dans les villes des Rocheuses, mais les propriétaires qui tirent sur des ours chez eux sont rares, a déclaré Rachael Gonzales, porte-parole de Colorado Parks and Wildlife. La loi de l’État permet aux gens de tirer sur des ours s’ils se sentent menacés, a-t-elle déclaré.

La région montagneuse luxuriante où vit la famille Mauldin abrite de nombreux ours en raison de son habitat, qui comprend des broussailles de chêne qu’ils utilisent pour se cacher, une rivière et de la végétation qu’ils mangent.

Dans les jours qui ont précédé l’ouverture de la porte de la maison des Maudlin par l’ours, des voisins avaient parlé d’un ours entrant dans leurs garages et d’autres propriétaires avaient signalé des cambriolages d’ours. Mauldin a déclaré que la famille effectuait toujours une vérification nocturne pour fermer les fenêtres et verrouiller les portes, mais cette nuit-là, la porte d’entrée était restée déverrouillée.

Gonzales a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si le même ours cherchant de la nourriture dans d’autres maisons était entré par effraction dans la maison de la famille Mauldin. Les ours noirs évitent les humains, mais une fois qu’ils se rendent compte que la nourriture se trouve derrière une fenêtre ou dans une mangeoire à oiseaux, ils reviendront, a déclaré Pollock.

“Les ours sont très intelligents”, a déclaré Gonzales. “Une fois qu’ils apprendront qu’il est facile d’accéder à la nourriture dans une certaine zone, ils continueront à le faire.”

La peau et la viande de l’ours seront données aux personnes qui se sont inscrites sur une liste pour les recevoir et sa tête sera mise aux enchères, a déclaré Pollock.

Mauldin espère que le cambriolage à son domicile suscitera une plus grande prise de conscience pour inciter “quelque chose de bon à partir de quelque chose de si terrible qui s’est passé”.

“Nous sommes maintenant dans une situation où nous avons des ours de la ville qui ont perdu toute leur peur naturelle des humains”, a déclaré Mauldin. “Dans mon esprit, c’est ce que nous devons régler.”

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Bedayn sur Twitter.

Jesse Bedayn, Associated Press