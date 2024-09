Un propriétaire d’entreprise de RI dénonce un vol commis par un employé

Ce n’est qu’après que Dansereau lui ait demandé d’expliquer qui, selon elle, volait l’entreprise qu’elle a finalement proposé un nom, a-t-il déclaré.

« C’est à ce moment-là qu’elle m’a dit : « Tu es un voleur » », a déclaré Dansereau au Globe, relatant une allégation qu’il nie fermement. « Elle m’a dit : « John Arnold m’a dit que tu volais, je veux que tu me rembourses mon argent et que tu partes » », a déclaré Dansereau.

Arnold est un ancien propriétaire de la maison — et il est décédé depuis 1839.

La ferme en bardeaux de Round Top Road a suscité beaucoup d’attention au fil des ans, car elle a inspiré le film à succès « The Conjuring » de 2013. Mais ces derniers temps, la réputation de la maison historique et de son propriétaire est entachée de controverses, car d’anciens employés affirment qu’on leur doit de l’argent pour des salaires impayés et des objets perdus dans un incendie qui a ravagé une grange de la propriété l’année dernière.

Jason Hawes, la star de la série télévisée « Ghost Hunters » de SyFy, basée à Rhode Island, a également accusé Nuñez de le harceler.

Dans une déclaration envoyée par courriel au Globe, qui a également été partagée avec d’autres médias locaux, Nuñez, qui possède également la société de développement immobilier WonderGroup LLC basée à Boston, a déclaré qu’elle est un « média et un canal » et qu’elle a « été informée d’autres problèmes fâcheux de la part d’anciens employés et même d’invités malveillants ».

« Peu importe que vous croyiez ou non au paranormal », a déclaré Nuñez dans le communiqué. « Moi et toute personne avons le droit de vivre des expériences qui apportent compréhension et sens à nos vies, y compris le fait d’être informé ou mis en garde contre les acteurs et les actions malveillants. »

Les signatures sur les murs des visiteurs de la maison incluent la famille Perron et plusieurs émissions d’enquêtes paranormales. Barry Chin/Globe Staff

La maison « Conjuring », à Harrisville, Rhode Island, une ferme de 3 100 pieds carrés et une propriété de huit acres rendue célèbre par la série de films qui a débuté en 2013, est ouverte pour les nuitées. Barry Chin/Globe Staff

Datant de 1736, la maison coloniale est peut-être mieux connue pour les fantômes qui ont tourmenté la famille Perron et les efforts des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren pour chasser ces esprits en octobre 1973. Ces expériences ont été capturées dans un livre écrit par Andrea Perron, qui a grandi là-bas, et, plus tard, dans le film d’horreur qui a depuis donné naissance à toute une série de films « Conjuring » inspirés par le travail des Warren.

Après que Cory et Jennifer Heinzen, deux enquêteurs paranormaux du Maine, ont acheté la propriété en 2019, ils ont ouvert la maison au public l’année suivante. Nuñez leur a acheté la maison en 2022.

« Les esprits communiquent avec nous ici », a écrit Nuñez dans un message texte adressé à Dansereau, peu de temps après son licenciement en juillet en raison du vol présumé. Arnold, a-t-elle ajouté, « m’a dit beaucoup de choses depuis que j’ai acheté la propriété et l’entreprise en mai 2022. [expletive] avec moi ou je vais [expletive] avec toi. Tu es un menteur, Brian.

Le texte est inclus dans une plainte déposée par Dansereau contre Nuñez devant la Cour supérieure de Rhode Island en août, alléguant que Nuñez lui doit 9 000 $ de salaires impayés. Dansereau allègue également que Nuñez l’a diffamé et menacé à plusieurs reprises, ce qui l’a fait craindre pour sa sécurité.

Dansereau, 61 ans, a subi une crise cardiaque en 2021 et l’épreuve de cet été a aggravé certains de ses problèmes de santé, a-t-il déclaré. Il n’a jamais été enregistré comme employé à temps plein, a-t-il dit, et compte sur les dons d’un GoFundMe pour joindre les deux bouts depuis qu’il a perdu son emploi à la « Conjuring House ».

« Tout cela a été une expérience horrible pour moi, psychologiquement, émotionnellement et physiquement », a-t-il déclaré.

Une « Annabelle » dans le salon de la maison. Barry Chin/Globe Staff

Nuñez conteste toute dette envers Dansereau et l’accuse de « l’avoir calomniée personnellement et d’avoir tenté de nuire à ma réputation et à mes affaires ». Elle a déclaré qu’elle allait intenter une action en justice.

Dansereau n’est pas le seul ancien employé à avoir parlé de son travail à la « Conjuring House », également connue sous le nom de domaine Old Arnold.

En juin, sept anciens employés et personnes ayant des liens avec la propriété ont été libérés une déclaration sur les réseaux sociaux déclarant qu’ils n’étaient plus affiliés à la maison, citant leurs « expériences dans cet environnement de travail ».

Entre-temps, Hawes a déclaré à la police de West Greenwich le 6 août que Nuñez l’avait accusé d’être « au courant » d’une prétendue tentative d’assassinat contre elle, selon un rapport de police.

« Je n’ai pas de relation avec elle », a déclaré Hawes au Globe. « Je l’ai rencontrée, je crois, quatre fois au total, et à chaque fois, il y avait beaucoup de monde autour. Elle voulait me rencontrer, etc. »

Selon Hawes, Nuñez a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de surveillance montrant une camionnette quittant The Conjuring House tôt un matin. et a écrit que l’homme dans la vidéo « ressemblait à Jason Hawes ».

Hawes a déclaré à la police que l’homme dans la vidéo était un visiteur de la maison, qui propose des nuitées aux clients, et qu’il avait contacté Hawes pour lui expliquer ce qui s’était passé. Un commentateur de la publication a également affirmé qu’il s’agissait de la personne dans la vidéo, et non de Hawes.

Pourtant, Nuñez a envoyé un SMS à Hawes, affirmant qu’il « était au courant de la tentative d’assassinat contre moi », selon un message que Hawes a partagé avec le Globe. Hawes a demandé à la police de lui accorder une « interdiction d’entrée » à son domicile après que Nuñez lui ait envoyé d’autres SMS l’accusant « d’abus, d’abus sexuel, de viol », a-t-il déclaré.

Sur Facebook, Hawes a a conseillé à ses 758 000 abonnés de boycotter « The Conjuring House ».

« Je suis préoccupé par la sécurité de toute personne qui pourrait se rendre sur cette propriété et y passer du temps », a-t-il déclaré au Globe.

La fille de Hawes, Satori, et son fiancé, Cody DesBiens, ont tous deux travaillé comme gardiens à « The Conjuring House » et apparaissent dans « Ghost Hunters » en tant que « Le couple paranormal. » Ils avaient prévu d’installer leur « Musée hanté », une collection de centaines d’objets donnés qui, selon eux, « contiennent une sorte d’énergie ou d’activité paranormale », dans une grange rénovée sur la propriété de Burrillville.

Mais avant qu’ils puissent déplacer la majeure partie des objets, la grange de 2000 pieds carrés a pris feu en décembre 2023, un incident que le bureau du commissaire des incendies de l’État a qualifié d’« incendie accidentel » causé par « l’inflammation spontanée de chiffons imbibés d’huile jetés dans un sac en plastique à l’intérieur de la structure », selon un rapport officiel déposé en février. Aucune blessure n’a été signalée, mais Satori Hawes et DesBiens ont déclaré avoir perdu environ 7 400 $ de matériel de sonorisation, de rideaux, de meubles et d’autres objets dans l’incendie.

Les conséquences d’un incendie dans la grange de The Conjuring House. Avec l’aimable autorisation du commissaire des incendies de Rhode Island

Nuñez leur a d’abord dit qu’elle les rembourserait pour les pertes, a déclaré Satori Hawes, mais jusqu’à présent, elle ne l’a pas fait.

Contacté par le Globe, Nuñez a, dans un message texte, accusé un journaliste du Globe de comportement « contraire à l’éthique et illégal » et l’a accusé de travailler pour le maire de Boston.

« Procédez à vos risques et périls », a-t-elle écrit.

Nuñez a dit Le Journal de la Providence Elle a été internée à deux reprises dans des services psychiatriques, dont récemment début septembre. Elle a affirmé que l’affaire avait été orchestrée par d’anciens employés dans le but de prendre le contrôle de la maison.

Nuñez n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter lundi.

Satori Hawes a déclaré que Nuñez prétendait parfois que « les esprits lui disaient des choses dans sa tête » à propos des employés – des déclarations fausses qui les effrayaient. Elle a arrêté de travailler à la maison plus tôt cette année.

« Au début, [Nuñez] « Elle était vraiment notre amie… et nous avions l’impression d’avoir une relation avec elle, puis les choses ont changé et nous avons eu l’impression qu’elle nous utilisait », a déclaré Satori Hawes. « J’aimerais donc penser que cette relation que nous avions au début était réelle, et je tiens toujours à elle. »

Vous pouvez contacter Christopher Gavin à l’adresse [email protected].