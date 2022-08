Un propriétaire d’entreprise de Kelowna met en garde contre un vol dans la région de Baron Road

Un propriétaire d’entreprise de Kelowna avertit les autres habitants de la région de Baron et Banks Road de faire attention aux voleurs signalés.

Byron Wilson, propriétaire de The Yardhouse by B3 Better Sports Performance sur Spedding Court, a déclaré qu’un homme était entré dans son entreprise mercredi 24 août et aurait pris des objets.

Wilson a signalé le vol à la GRC.

Le suspect présumé est entré dans The YardHouse vers 16 heures alors que la femme de Wilson parlait à un client.

L’homme se serait enfui avec de l’électronique.

Wilson fait maintenant savoir à ses voisins de garder un œil attentif sur ceux qui pourraient rechercher une opportunité facile de profiter des propriétaires d’entreprise sans méfiance.

Si vous avez des informations concernant ce vol présumé, veuillez appeler la GRC de Kelowna au 250-762-3300.

