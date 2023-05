Un propriétaire d’entreprise britannique a piraté à mort sa petite amie ukrainienne dans un appartement de luxe à Bangkok

Une mannequin ukrainienne a été retrouvée brutalement mise en pièces avec une scie dans un appartement de luxe en Thaïlande où elle séjournait avec son petit ami polonais – qui aurait utilisé Google Translate pour demander de l’aide pour se débarrasser de son corps.

Alona Savchenko, 24 ans, s’était installée à l’hôtel-appartement Key Sathorn-Charoenraj à Bangkok avec son partenaire Jan Jerzy Lagoda-Filippow, 25 ans, le 29 avril.

Lagoda-Filippow avait une entreprise de publicité enregistrée à Covent Garden dans le West End de Londres, et Mme Savchenko avait déjà fait des séances photo pour lui.

Le couple avait l’air heureux en entrant ensemble dans l’hôtel et des images de vidéosurveillance du couloir montrent le couple souriant alors qu’ils se dirigeaient vers leur chambre.

Mais les agents de sécurité sont devenus méfiants le matin du 15 mai lorsque le touriste polonais a quitté le bâtiment, seul et pressé, traînant ses bagages avec lui et semblant très nerveux.

Lagoda-Filippow a signalé un taxi, dont le chauffeur Surachai Sabaibang a ensuite appelé l’hôtel pour les informer du comportement erratique du Polonais après que son passager aurait utilisé l’application Google Translate pour demander de l’aide pour découper un corps.

Jan Jerzy Lagoda-Filippow, 25 ans, est soupçonné du meurtre de sa petite amie ukrainienne. The Pole avait une entreprise de publicité enregistrée à Covent Garden dans le West End de Londres

Le couple avait l’air heureux en entrant ensemble dans l’hôtel et des images de vidéosurveillance du couloir montrent le couple souriant alors qu’ils se dirigeaient vers leur chambre

Une scie tachée de sang a été retrouvée à côté du corps d’Alona Savchenko par le personnel de l’hôtel et la police

Des images de vidéosurveillance de la sortie de Lagoda-Filippow de l’hôtel le montrent tremblant alors qu’il quitte l’ascenseur, traînant sa valise derrière lui.

Suite à l’appel de M. Surachai, le personnel de l’hôtel est allé vérifier la chambre du couple au 32e étage où ils ont trouvé le corps découpé de Mme Savchenko sur le lit.

Le visage de la jeune femme était couvert de sang et sa main gauche avait été coupée au niveau du poignet.

Sa tête avait également été partiellement coupée avec une profonde entaille du cou à l’épaule gauche, et les ambulanciers ont découvert qu’elle avait également été poignardée à la poitrine.

Une scie de 2 pieds de long était couverte de sang à côté de son corps. Les enquêteurs pensent que Mme Savchenko était morte depuis environ un jour avant d’être découverte, ce qui suggère qu’elle a été tuée le week-end précédant la tentative de fuite de Lagoda-Filippow.

Le lieutenant-colonel de police Pongpun Phonharn, du poste de district de Wat Phraya Krai, a déclaré: «La victime est arrivée au condo avec son petit ami le 29 avril, mais il est parti sans elle vers midi le 15 mai.

« Nous avons appris qu’il avait loué un taxi pour le conduire dans la province de Sa Kaeo. Il essayait probablement de traverser la frontière avec le Cambodge.

Deux semaines plus tard, Lagoda-Filippow a quitté l’hôtel à la hâte, traînant ses bagages seul et ayant l’air nerveux, selon des images de vidéosurveillance et des agents de sécurité.