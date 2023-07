Un propriétaire de Toronto lance une poursuite de 1,6 million de dollars après que la ville a donné l’autorisation à un inconnu de louer son condo sur Airbnb

Un propriétaire de Toronto poursuit son ancien locataire, le petit ami du locataire, la ville de Toronto et Airbnb, après que son condominium du centre-ville ait été loué sur la plateforme de location à court terme pendant des mois à son insu ou sans son consentement.

La déclaration, déposée au nom d’Allison Rasquinha devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 22 juin, indique que Michele Nicole Carter et Jose Cornejo Kelly ont enregistré le studio de Rasquinha sur Adelaide Street West auprès de la ville pour une location à court terme sans autorisation et l’ont loué. des dizaines de fois sur Airbnb en violation des règles de la copropriété.

Il accuse Airbnb et la ville de faciliter l’enregistrement et la location de l’unité, affirmant que les deux ont négligé leurs responsabilités de vérifier si Carter et Cornejo Kelly avaient le droit légal de louer la propriété à court terme.

« [My condo] est mon bien le plus précieux. Cela me tient à cœur », a déclaré Rasquinha dans une interview à CBC.

« C’est un sentiment terrible de voir quelque chose que vous aimez être transformé en arme pour le profit et le gain dont vous n’étiez même pas conscient. »

Le procès demande 1,6 million de dollars de dommages-intérêts aux quatre accusés pour pertes financières et angoisse mentale, entre autres préjudices. Les allégations n’ont pas été prouvées devant le tribunal et aucun des accusés n’a encore déposé de défense.

De multiples tentatives pour contacter Carter et Cornejo Kelly par téléphone, par e-mail et dans une maison de Hamilton, en Ontario, enregistrée par des propriétaires portant le même nom ont été infructueuses.

Le condo de Rasquinha se trouve dans un immeuble sur Adelaide Street West. (Ryan Patrick Jones/CBC)

Selon la déclaration, Rasquinha a conclu un contrat de location d’un an avec Carter qui a débuté le 1er juillet 2022.

L’entente, consultée par CBC Toronto, interdit aux locataires de sous-louer la propriété sans l’autorisation écrite du propriétaire et les oblige à respecter la déclaration de la société de copropriété. La déclaration, également consultée par CBC, interdit la location d’unités résidentielles pendant moins d’un an.

Deux semaines après l’entrée en vigueur du bail, la ville a délivré un enregistrement de location à court terme pour l’unité à Jose Cornejo Kelly, selon la réclamation et un document obtenu par Rasquinha grâce à une demande d’accès à l’information.

CBC Toronto a précédemment rapporté que Carter a dit que Cornejo Kelly vivait dans l’unité avec elle, même si son nom n’était pas sur le bail. Rasquinha a dit qu’elle ne l’avait jamais rencontré et qu’elle n’avait jamais été informée qu’il avait emménagé.

Propriété louée « au moins 30 fois », selon le procès

La réclamation allègue que Carter et Cornejo Kelly ont répertorié l’unité sur Airbnb entre le 14 juillet 2022 et le 2 avril 2023.

« La liste des propriétés a plus de 30 avis et en tant que telle, il est évident qu’elle a été louée au moins 30 fois pendant la durée de la liste », indique le procès.

Rasquinha a confronté Carter en février après avoir appris de l’équipe de sécurité de l’immeuble qu’elle dirigeait peut-être une entreprise Airbnb non autorisée, mais Carter a nié en savoir quoi que ce soit, selon la poursuite et les courriels consultés par CBC Toronto.

En mars, Rasquinha a localisé une annonce pour son unité sur Airbnb, selon des captures d’écran de l’annonce, et elle a contacté les locataires, la ville et Airbnb pour tenter de mettre fin à la situation.

La poursuite allègue une rupture de contrat, un enrichissement sans cause

Le procès de Rasquinha allègue que Carter et Cornejo Kelly ont violé les termes du bail en enregistrant et en répertoriant l’unité pour une location à court terme. Elle les accuse également de s’enrichir injustement en recevant des paiements de clients locataires à court terme.

Lorsque Carter et Cornejo Kelly ont parlé à CBC Toronto en mai, Carter a déclaré qu’elle avait loué le condo sur Airbnb à l’occasion lorsqu’elle était hors de la ville.

À ce moment-là, Carter a déclaré qu’elle et Cornejo Kelly ignoraient que les locations à court terme n’étaient pas autorisées dans l’immeuble car même si les règles de copropriété étaient référencées dans le contrat de location, Rasquinha ne lui avait pas fourni de copie de la déclaration.

Carter et Cornejo Kelly ont déclaré avoir retiré la liste lorsque Rasquina leur a dit que ce n’était pas autorisé.

Une capture d’écran montre l’une des annonces Airbnb du condo de Rasquinha. (Soumis par Allison Rasquinha)

« Tout le monde a eu un gain financier », sauf le propriétaire, selon un avocat

Mirielle Dahab, l’avocate de Rasquinha, a déclaré que l’essentiel de la plainte est que tous les accusés ont bénéficié financièrement de la location abusive de l’unité.

Airbnb perçoit des frais de service auprès des clients et des hôtes pour tous les hébergements réservés via sa plateforme, selon son site Web. Pendant ce temps, la ville perçoit des frais de 53 $ auprès de ceux qui enregistrent leurs logements pour la location à court terme et facture une taxe d’hébergement municipale de 6 % sur tous les revenus de location à court terme.

« Tout le monde a eu un gain financier » sauf Rasquinha, a déclaré Dahab. « Que ce soit la ville avec ses taxes locatives, que ce soit Airbnb avec ses marges bénéficiaires… et puis évidemment les deux particuliers. »

Dahab a fait valoir que Carter et Kelly avaient l’obligation de respecter les règles de la société de copropriété, qu’ils aient reçu ou non une copie physique de la déclaration de copropriété.

« Lorsque vous acceptez les termes d’un contrat ou de règles … il vous incombe de vous assurer que vous les respectez », a-t-elle déclaré. « Si vous ne savez pas ce qu’ils sont, demandez-les. »

Airbnb, ville accusée de négligence

Le procès accuse Airbnb de négligence pour avoir facilité via sa plate-forme en ligne la publicité, la location et le paiement de la location à court terme de l’unité, arguant que la société a la responsabilité de s’assurer que toutes les annonces publiées sur sa plate-forme sont valides et autorisées par les propriétaires. .

Il accuse également Airbnb de ne pas avoir retiré rapidement la liste de l’unité de Rasquinha de sa plate-forme après avoir informé l’entreprise de sa « nature frauduleuse » en mars.

Airbnb a retiré la liste le 16 avril après que son équipe de service client a contacté l’hôte au sujet de la propriété du condo.

La société a déclaré dans un communiqué que l’hôte n’héberge plus sur la plate-forme, mais n’a pas spécifiquement abordé les réclamations dans le procès de Rasquinha.

Le procès accuse également la ville de négligence, arguant qu’elle n’a effectué aucune vérification des antécédents pour confirmer si Carter et Cornejo Kelly étaient autorisés à le louer ou si la société de copropriété autorisait les locations à court terme.

Un porte-parole de la ville de Toronto a déclaré dans un courriel qu’il ne commenterait pas les allégations dans le procès de Rasquinha parce que l’affaire est devant les tribunaux.

Généralement, selon la ville, pour enregistrer une unité pour la location à court terme sur Airbnb, les hôtes n’ont qu’à prouver qu’il s’agit de leur « résidence principale » à l’aide d’un permis de conduire de l’Ontario ou d’une carte-photo de l’Ontario. La ville a déclaré que certaines demandes sont approuvées automatiquement, tandis que d’autres nécessitent un examen supplémentaire ou une inspection de la propriété.

Rasquinha a déclaré que la ville devrait faire plus pour contrôler les personnes qui demandent l’enregistrement d’une location à court terme.

Dans un e-mail consulté par CBC Toronto, un employé de la ville a déclaré à Rasquinha que la ville n’a pas les ressources nécessaires pour vérifier que ceux qui demandent l’enregistrement d’une location à court terme sont autorisés à le faire ou si les locations à court terme sont autorisées dans l’immeuble avant ils approuvent les inscriptions.

« S’ils vont lancer un service de réglementation et prélever des frais et prélever des taxes sur les locations à court terme, ils ont le devoir de diligence envers les citoyens de Toronto de faire du bon travail en distribuant ces licences comme si elles n’étaient pas des bonbons « , a déclaré Rasquinha.

La ville a déclaré dans sa déclaration qu’il est de la responsabilité des gestionnaires immobiliers d’immeubles d’informer la ville de toute règle de copropriété concernant les locations à court terme, et qu’il est de la responsabilité du propriétaire ou du locataire de les suivre.