Un propriétaire de Toronto interdit les véhicules électriques sur sa propriété. Les défenseurs des locataires jugent cela « déraisonnable »

Les défenseurs des droits des locataires soulèvent des préoccupations juridiques concernant un complexe immobilier de Toronto qui interdit l’accès des véhicules de transport électriques à la propriété, y compris dans les logements, le garage, les espaces de stationnement et les casiers.

Des avis ont été affichés cette semaine aux 110 et 120 Jameson Avenue à Parkdale, propriété d’Oberon Development Corporation, pour alerter les locataires de l’interdiction.

Selon l’avis, les véhicules électriques ne sont autorisés nulle part sur la propriété. Les vélos et motos électriques, les hoverboards, les cyclomoteurs, les segways et les scooters skateboard font également partie de l’interdiction.

« Si vous possédez l’un de ces véhicules, veuillez les retirer immédiatement des lieux », indique l’avis, l’ajout de piles au lithium, un type de batterie rechargeable, pourrait constituer un « risque potentiel d’incendie ».

Un avis d’interdiction des appareils de transport électriques affiché au 120, avenue Jameson. (Tyler Cheese/CBC News)

Les scooters électriques sont actuellement interdits à Toronto, même si la ville est engagée dans un processus visant à examiner les risques et les avantages.

Douglas Kwan, directeur des services de défense et des services juridiques au Advocacy Centre for Tenants Ontario, une clinique juridique communautaire et un organisme de défense, a déclaré qu’il n’avait jamais vu une telle interdiction dans un immeuble résidentiel.

« Et ce sont de petits appareils. Un segway est si petit qu’il est plus petit que certains aspirateurs. Il semble déraisonnable pour le propriétaire d’agir de cette manière », a déclaré Kwan.

CBC Toronto a contacté le gestionnaire immobilier pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas reçu de réponse.

L’interdiction pourrait violer les droits des locataires, selon un défenseur

Kwan affirme qu’une telle interdiction pourrait violer la législation qui protège les droits des locataires et pourrait également violer le Code des droits de la personne de l’Ontario.

Lorsqu’on lui a demandé si les gestionnaires immobiliers pouvaient mettre en œuvre une telle interdiction, la Commission de la location immobilière n’a pas répondu directement, affirmant que les locataires qui croient qu’un propriétaire a enfreint la Loi sur la location résidentielle peuvent déposer une demande auprès de la commission.

Les services d’incendie de Toronto (TFS) ont déclaré à CBC Toronto qu’ils avaient répondu à 47 incendies impliquant des batteries au lithium-ion cette année, dont 10 ont eu lieu dans des gratte-ciel résidentiels. Garer un véhicule électrique dans un couloir de sortie ou un escalier de sortie est contraire au Code de prévention des incendies de l’Ontario, a-t-il déclaré.

« Les associations condominiales ont le droit de mettre en œuvre toutes les règles de copropriété pour l’exploitation de leur immeuble. Cela est lié par une législation distincte dans laquelle TFS n’intervient pas », a-t-il ajouté.

La Loi sur la location résidentielle garantit le droit d’un locataire à la « jouissance raisonnable » des locaux, a souligné Kwan. Cela peut inclure tout, depuis l’accueil d’un invité pour un repas, ou l’utilisation d’un mode de transport choisi et son stockage dans votre unité, a-t-il déclaré.

Dans la loi, les propriétaires bénéficient de certains droits concernant le choix d’un locataire, la perception du loyer, l’augmentation du loyer et l’expulsion des locataires – mais il n’y a pas de disposition spécifique indiquant s’ils peuvent établir des règles concernant les biens personnels des locataires.

Au-delà de cela, a déclaré Kwan, si une personne a un handicap et dépend d’un véhicule électrique en raison de restrictions de mobilité, une telle interdiction pourrait porter atteinte à ses droits humains. Selon le Code des droits de la personne, une personne ne peut pas faire l’objet de discrimination fondée sur son besoin d’accommodement, a-t-il déclaré.

Quant aux batteries lithium-ion, dit-il, elles sont utilisées dans toutes sortes d’objets personnels. « Il est inhabituel et déraisonnable » d’interdire les transports utilisant ces batteries, a déclaré Kwan.

Une revue de la littérature publiée par le Conseil national de recherches du Canada en juin, il a examiné les dangers potentiels des véhicules électriques stationnés et a demandé si les directives et normes actuelles en matière d’incendie étaient adéquates pour faire face aux dangers.

Le conseil a déclaré dans ses conclusions que même si les risques d’incendie des véhicules électriques ne sont pas plus élevés que ceux des voitures à essence, des inquiétudes subsistent concernant les structures de stationnement obsolètes et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment prévenir les incendies, en particulier lorsqu’il s’agit de véhicules électriques.

Les locataires pourraient ne pas avoir les moyens d’acheter une voiture, selon un avocat

Samuel Mason, avocat spécialisé en droit des locataires aux services juridiques communautaires de Parkdale, a déclaré que l’interdiction est un exemple de propriétaires « dictant les moindres détails de la vie quotidienne des locataires ».

Mason, qui ne représente pas les locataires, a déclaré qu’il reconnaissait que l’interdiction était contraire à la Loi sur la location résidentielle.

« L’utilisation d’appareils ou de véhicules de transport électroniques est certainement quelque chose que quelqu’un a le droit de faire, là où il vit, surtout dans une ville comme Toronto, où de nombreuses personnes utilisent ce type de véhicule pour mener une vie normale », a-t-il déclaré. dit.

Il a également déclaré que dans ce complexe immobilier particulier, la majorité des locataires sont locataires.

« Il est très probable qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter une voiture, ou qu’ils ne disposent pas de places de stationnement pour les voitures, ou qu’ils ne peuvent pas se permettre des places de stationnement pour les voitures, même si elles sont fournies », a-t-il déclaré, ajoutant que les véhicules électriques pourraient être une alternative populaire pour de tels véhicules. locataires.

Beaucoup peuvent utiliser ce type d’appareil pour se rendre au travail ou pour faire leur travail, par exemple s’ils sont chauffeurs-livreurs, a déclaré Mason.

« Je ne serais pas surpris si beaucoup de gens utilisent ces appareils pour survivre. Et bien sûr, c’est une question de classe. Les propriétaires ne sont pas des gens qui doivent occuper ce type d’emplois », a-t-il déclaré.

L’agence climatique veut davantage d’appareils de ce type

Les appareils sont également respectueux de l’environnement, a déclaré Mason, ajoutant que le fait que davantage de Torontois comptent sur les transports alternatifs est utile pour lutter contre le changement climatique.

Des scooters électriques sont représentés à Ottawa. Un immeuble de Parkdale interdit l’utilisation de ces scooters et autres appareils de transport électriques. (Francis Ferland/CBC)

L’agence régionale pour le climat, The Atmospheric Fund, lance actuellement un programme avec Kite Mobility, une entreprise de covoiturage électrique basée à Toronto, pour aider les résidents d’immeubles comme les condos et les appartements à accéder aux appareils de mobilité électrique en les louant. Kite est actuellement en cours de mise en œuvre.

« C’est une excellente solution pour les familles qui vivent dans les immeubles car elle rend la vie plus abordable en éliminant le coût de possession d’une voiture privée », a déclaré Ian Klesmer, directeur de la stratégie et des subventions chez TAF.

Pour l’instant, Kwan recommande aux locataires de demander conseil à une clinique juridique communautaire locale concernant le dépôt d’une demande de droits des locataires. Cela, dit-il, obligerait le propriétaire à prouver la raison pour laquelle l’interdiction est en vigueur devant la Commission de la location immobilière.

« Ils devraient vraiment défier le propriétaire », a-t-il déclaré.