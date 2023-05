Un propriétaire de Toronto a trouvé un condo répertorié sur AirBnb par quelqu’un qui n’était pas son locataire. Elle blâme les règles laxistes de la ville

Une propriétaire de condo de Toronto demande des changements à la façon dont la ville de Toronto accorde des permis de location à court terme après avoir appris que quelqu’un d’autre que son locataire approuvé a pu en obtenir un pour son logement.

Allison Rasquinha, une agente immobilière, affirme que la licence a été utilisée pour louer son studio du centre-ville sur Adelaide Street West à plusieurs invités sur Airbnb.com sur une période de plusieurs mois à son insu ou sans sa permission et en violation des règles de son condo société.

Après que Rasquinha ait engagé une procédure d’expulsion pour violation des termes du bail, le locataire a proposé de partir dans la semaine, mais seulement en échange de milliers de dollars de dédommagement. CBC ne nomme pas les locataires.

« Elle est dans mon appartement juste comme une entreprise, pas comme une maison », a déclaré Rasquinha. « Vous vous sentez très violé. »

Lacunes dans la réglementation des locations à court terme : propriétaire

Rasquinha, qui encourt maintenant des frais juridiques et se bat pour reprendre le contrôle de son condo, dit que la situation met en évidence les lacunes dans la façon dont la mairie réglemente les locations à court terme.

« La ville doit assumer une certaine responsabilité et prendre des mesures afin de protéger les propriétaires de condos », a déclaré Rasquinha.

« Ils doivent faire quelque chose pour au moins s’assurer que les Airbnb qu’ils réglementent sont réellement autorisés et autorisés à fonctionner. »

Rasquinha dit que le condo qu’elle a acheté en 2019 était sa résidence principale, mais elle a décidé de le louer l’année dernière parce qu’elle se mariait et emménageait avec son mari. En utilisant le site Web Realtor.ca, elle a trouvé une femme de la Colombie-Britannique qui s’est dite intéressée à louer le logement.

La femme a fourni une demande de location, une pièce d’identité, un rapport de vérification de crédit, d’autres documents et des références personnelles.

« Elle disait: » Je suis propriétaire, je sais ce que c’est … Je prends très bien soin des propriétés dans lesquelles je suis « », a déclaré Rasquinha. « Alors ça m’a beaucoup réconforté. »

Les deux ont signé un bail d’un an à compter du 1er juillet 2022, selon des documents examinés par CBC Toronto.

L’unité a été enregistrée pour la location à court terme le même mois, selon le service des licences et des normes municipales de la ville.

Une capture d’écran de la liste Airbnb pour le studio du centre-ville de Rasquinha sur Adelaide Street West. (Soumis par Allison Rasquinha)

Le gestionnaire immobilier a contacté le propriétaire

Rasquinha dit qu’elle n’a peut-être jamais découvert la situation, sauf qu’elle a reçu un rapport d’incident de l’équipe de sécurité de son immeuble le 28 février.

« Je viens de recevoir un rapport d’incident de la sécurité concernant quelqu’un qui cherche [unit number redacted] pour un Air BnB », a écrit le gestionnaire immobilier de l’immeuble à Rasquinha dans un e-mail ce jour-là.

« Je pensais que vous devriez savoir que les locations à court terme ne sont pas autorisées, ni les sous-locations et que vous ne savez peut-être même pas que votre locataire semble louer votre logement. »

Lorsque Rasquina a interrogé le locataire sur l’incident par e-mail, le locataire a répondu : « [I’m] Je ne sais pas trop de quoi il s’agirait. » Elle a suggéré que cela aurait pu être une confusion avec une unité voisine.

Rasquinha a ensuite pu trouver une annonce pour son logement sur Airbnb.com, hébergée par une personne qui n’était pas son locataire et qu’elle ne connaissait pas. CBC Toronto a examiné des captures d’écran de la liste prises en mars, qui comprenaient 30 avis d’utilisateurs.

« C’était comme si le fond tombait de mon estomac », a déclaré Rasquinha.

L’hôte n’est plus avec Airbnb, selon l’entreprise

Elle a appris le nom de la personne qui détenait la licence grâce à une demande d’accès à l’information déposée auprès de la ville de Toronto. Rasquinha a déclaré qu’après avoir contacté l’hôte sur Airbnb et contacté Airbnb lui-même, la liste a été supprimée. Mais elle a dit qu’il était réapparu avec un nouveau titre à quatre reprises.

Airbnb a déclaré dans un communiqué que la liste avait été retirée le 16 avril après que son équipe de service client eut contacté l’hôte au sujet de la propriété du condo. La déclaration a noté que la ville est responsable du traitement et de l’approbation des licences.

« L’hébergeur n’héberge plus sur la plate-forme », indique le communiqué.

Lors de conversations téléphoniques et par courriel avec CBC Toronto, le locataire de Rasquinha a admis avoir loué le condo sur Airbnb. Elle a affirmé que cela se faisait rarement et seulement lorsqu’elle était hors de la ville.

La locataire a déclaré que son petit ami, qui vivait dans le logement avec elle, l’avait enregistré auprès de la ville et l’avait inscrit en ligne.

La locataire a déclaré qu’elle n’était pas tenue d’informer son propriétaire que son petit ami avait emménagé avec elle, citant le site Web de la Commission de la location immobilière (LTB), qui stipule: « une personne peut résider en tant qu’occupant ou colocataire dans une unité locative avec ou sans le consentement du propriétaire pourvu que le locataire habite également le logement locatif. »

La locataire a déclaré qu’elle ne savait pas que les locations à court terme constituaient une violation des règles de la société de copropriété, car même si les règles étaient référencées dans le contrat de location, Rasquinha ne lui en avait pas fourni de copie.

Principale exigence avec photo d’identité pour l’approbation de la ville

Pour inscrire une unité à louer sur Airbnb à Toronto, les hôtes doivent s’inscrire auprès de la ville et afficher leur numéro d’enregistrement sur leur annonce, sauf s’il s’agit d’un hôtel ou d’un motel.

Selon la ville, les locataires peuvent obtenir un numéro d’enregistrement de location à court terme pour l’unité qu’ils louent s’ils paient des frais d’inscription de 50 $ et peuvent prouver qu’il s’agit de leur « résidence principale » à l’aide d’un permis de conduire de l’Ontario ou d’une carte-photo de l’Ontario. La ville a déclaré que certaines demandes sont approuvées automatiquement, tandis que d’autres nécessitent un examen supplémentaire ou une inspection de la propriété.

Bien que la ville ait reconnu que certaines sociétés de copropriété ont des règlements qui empêchent les locations à court terme, elle a déclaré qu’il incombe aux gestionnaires immobiliers d’informer la ville de ces règles et qu’il incombe au propriétaire ou au locataire de les suivre.

« Les locataires doivent être conscients de leurs responsabilités en vertu de la Loi sur la location à usage d’habitation et de leur contrat de location avec le propriétaire », a déclaré la ville dans un communiqué. « L’équipe de location à court terme de la ville n’est pas en mesure de s’impliquer dans les problèmes / différends entre propriétaires et locataires, car cela relève de la compétence de la Commission de la location immobilière. »

Concernant l’unité de Rasquinha, la ville a déclaré avoir reçu une plainte en mars 2023 du propriétaire et avoir appris grâce à son enquête que la société de copropriété avait des règlements interdisant les locations à court terme.

La ville a déclaré qu’elle travaillait à révoquer l’enregistrement de location à court terme pour l’unité.

Les accords de « cash for keys » sont courants en raison des retards de la LTB, selon un parajuriste

Rasquniha a engagé une procédure d’expulsion en mars, selon des documents déposés auprès du LTB.

Selon des courriels du 23 mars entre Rasquinha et la locataire examinée par CBC Toronto, la locataire a proposé qu’elle puisse partir d’ici la fin du mois en échange du retour de son dépôt de loyer du dernier mois, en plus de 6 000 $ de compensation en raison de la court préavis.

« J’aurais besoin d’une compensation pour aider à couvrir les coûts d’acquisition d’un logement temporaire et mes frais de déménagement », indique le courriel. « J’aurais besoin du remboursement de ma caution du mois dernier, de 2 mois de loyer à titre de compensation, plus 1 000 $ pour les arrangements de déménagement et de stockage. »

Le parajuriste Liam Imlach-Walker affirme que les situations de « cash for keys », où les propriétaires paient leurs locataires pour qu’ils quittent un logement locatif plutôt que d’attendre des mois pour une audience devant la Commission des propriétaires et des locataires en retard, sont de plus en plus courantes. (Keith Burgess/CBC)

Liam Imlach-Walker, un parajuriste chez Sturino Walker Legal Services qui représente Rasquinha, a déclaré que les accords de « cash for keys », où les propriétaires paient un locataire pour qu’il quitte plutôt que d’attendre des mois pour une audience au LTB, deviennent plus courants en raison d’un arriéré d’affaires.

« Tous les propriétaires savent que le moyen le plus rapide pour eux de faire sortir le locataire est de payer les clés, ce qui signifie qu’ils leur paient X somme d’argent et qu’ils quittent généralement dans les 30 à 60 jours », a-t-il déclaré.