Un propriétaire de Thunder Bay « terrifié » par un appel rapproché avec de la dynamite enterrée dans son arrière-cour

Ce qui aurait dû être un projet de rénovation domiciliaire routinier a mené à une journée mémorable pour la résidente de Thunder Bay, en Ontario, Julie Colquhoun et sa famille.

Le résident de Marlborough Street faisait installer une clôture à l’arrière de la maison – la famille a récemment eu un chiot golden retriever – lorsqu’un membre de l’équipe de travail a trouvé quelque chose d’inattendu en perçant un trou pour un poteau de clôture : des bâtons de dynamite.

« Il le creusait à la main et s’est arrêté quand il l’a vu », a déclaré Colquhoun à CBC News jeudi. « Quand ils ont regardé plus loin, ils ont pensé qu’ils avaient vu un sac en toile de jute qui en était plein. »

Aucun détonateur ni capsule n’a été trouvé et il n’y a pas eu de blessé.

Le superviseur de l’équipe de travail est venu à la porte de Colquhoun pour lui dire ce qui se passait. Des agents de la police de Thunder Bay et de la Police provinciale de l’Ontario, ainsi que des pompiers et des ambulanciers paramédicaux, ont été dépêchés.

Dans un communiqué de presse mercredi, la police de la ville a déclaré que l’appel était arrivé vers 9 h 45 et que la zone avait initialement été bouclée. Il a été rouvert cet après-midi.

J’étais terrifiée en pensant à mes enfants. Nous sommes ici depuis 2006 et mes enfants ont grandi en courant dans cette région, et ce qui aurait pu arriver. – Julie Colquhoun, Thunder Bay, Ont., résidente

« Nous n’avons pas dû évacuer », a déclaré Colquhoun. « Je pense qu’ils ont dit à tous les gens de notre quartier ce qui se passait et de rester en dehors des arrière-cours.

« Assez rapidement, ils ont vu son âge et l’ont évalué, que quel que soit l’agent explosif contenu dans la dynamite, il s’était en quelque sorte infiltré au fil des ans », a-t-elle déclaré. « Donc, le risque était assez faible. »

Mais avant cela, lorsque Colquhoun a entendu parler de la découverte pour la première fois, elle a traversé un « mélange d’émotions ».

« Ma réaction immédiate a été : ‘Quel est le danger, quel est le risque en ce moment ?’ J’étais terrifiée en pensant à mes enfants. Nous sommes ici depuis 2006 et mes enfants ont grandi en courant dans cette zone, et ce qui aurait pu arriver.

« Vous vous dirigez vers le pire des scénarios lorsque vous y réfléchissez. »

Colquhoun a également déclaré que l’endroit où la dynamite a été trouvée était auparavant le site d’un garage, qui avait une dalle en béton. Le garage a été enlevé il y a environ huit ans, mais aucune dynamite n’a alors été découverte.

Colquhoun a cependant félicité les premiers intervenants, notant la communication constante et la rapidité de la réponse.

Une rétrocaveuse a été amenée et une grande zone le long de la limite de propriété a été creusée. Au total, deux seaux remplis de bâtons de dynamite ont été récupérés et enlevés.

Un agent de la Police provinciale de l’Ontario creuse un trou dans une ruelle derrière la rue Marlborough, où des bâtons de dynamite vieux de plusieurs décennies ont été trouvés par une équipe de travail alors qu’ils construisaient une clôture mercredi dans une maison de Thunder Bay. Toute la dynamite a été enlevée sans incident. (Marc Doucette/CBC)

« La ville a emporté tout le sol qu’ils avaient enlevé parce qu’il était contaminé », a-t-elle déclaré. « Ils versaient du diesel à chaque couche, car je suppose que cela neutralise les propriétés explosives qui auraient pu être dans la dynamite si elle avait été active.

« La ville a enlevé tout ce sol contaminé et a ramené de la nouvelle terre et du gravier pour combler les trous. »

Quant à savoir comment la dynamite s’est retrouvée là-bas, Colquhoun a entendu quelques possibilités.

Une histoire raconte qu’une boîte de dynamite est tombée d’un camion dans les années 1960 et qu’elle n’a pas été entièrement récupérée. Une autre possibilité est que les enfants du quartier – en quelque sorte en train de mettre la main sur la dynamite à l’époque – l’ont enterrée et l’ont oubliée.

Colquhoun a également déclaré que sa maison avait été construite à la fin des années 50 ou au début des années 60. On se demande donc si la dynamite a été enterrée d’une manière ou d’une autre pendant la construction.

Quoi qu’il en soit, la dynamite a été retirée, mais l’incident a retardé la construction de la clôture.

« Je voulais juste une clôture et c’est de là que vient cette expérience », a déclaré Colquhoun. « Je suis tellement reconnaissant qu’il soit inactif, ou non explosif, et que le gars de la clôture était en sécurité et que rien ne s’est passé, et que personne n’a été blessé.

« C’est la chose la plus importante. »