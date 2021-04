La plupart d’entre nous perdons facilement notre calme face aux incidents de vol et de vol, mais un restaurateur aux États-Unis gagne les cœurs sur Internet après avoir publié un de ces incidents sur Facebook. Il plaisante en disant que le cambrioleur est probablement entré par effraction pour manger les célèbres burritos du restaurant. Le restaurateur, dans un geste réconfortant, a offert un emploi au cambrioleur au lieu de porter plainte contre lui. Les gens applaudissent cet acte de gentillesse et de pardon avec l’espoir que son geste puisse inspirer les autres à faire du bon travail.

Carl Wallace, le propriétaire du restaurant Southwest Grill de Diablo à Augusta, en Géorgie, est entré dans son restaurant et a été surpris après avoir vu le verre de la porte d’entrée brisé. Il s’est rendu compte que quelqu’un avait volé son restaurant. Plus tard, il a posté des photos de la porte du restaurant cassée et une capture d’écran des images de vidéosurveillance montrant le voleur en train de voler un sac d’argent.

Au lieu de se précipiter vers la police, le propriétaire du restaurant – qui dirige l’entreprise depuis huit ans – dans son message sur Facebook a plaisanté en disant que les burritos de chez lui sont un tel succès que les gens finissent par «s’introduire à 4 heures du matin pour leur solution. ». Il a également demandé au voleur, qui doit «clairement avoir des difficultés à prendre des décisions dans la vie ou avoir des problèmes d’argent», de «passer pour une demande d’emploi».

Donnant une petite leçon de vie, Wallace a mentionné que la personne pourrait trouver de meilleures opportunités par rapport au chemin choisi. il promet de ne poser aucune question ou d’impliquer aucune police, aucune question. La publication virale a recueilli 4,3k likes, 4,8k repartages et plus de 700 commentaires.

Comme d’autres, la réaction initiale de Wallace a été «colère» et «frustration», mais ensuite il s’est senti désolé pour la personne, a-t-il dit en parlant à CNN. Plus tard, il a changé d’avis.

La publication Facebook de Wallace est devenue virale et beaucoup ont loué son geste, en particulier en disant que cela survient à un moment où l’industrie de la restauration a été touchée par la pandémie COVID-19 et que beaucoup doivent fermer leur entreprise.

