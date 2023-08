Un propriétaire de restaurant manitobain prête une cuisine à des réfugiés ukrainiens pour vendre de la nourriture traditionnelle

Être cuisinière pourrait être le destin d’Olha Mashyna.

Après avoir fui la guerre en Ukraine avec sa famille et déménagé à Winnipeg plus tôt cette année, une rencontre fortuite avec un propriétaire de restaurant manitobain l’a ramenée à faire ce qu’elle aime : servir la cuisine ukrainienne.

Mashyna et son mari, Oleksandr Mashyn, cuisinent et vendent de la nourriture ukrainienne dans un restaurant appelé Le Goûter à Albert Beach, Man., Tous les lundis et mardis.

Les propriétaires, qui ferment normalement le restaurant ces jours-là, ont offert leur cuisine à Mashyna et à son mari, gratuitement.

Mashyna dit que cela a été un moyen pour eux d’acquérir une expérience de travail précieuse et de gagner un revenu.

« C’est loin de chez nous, mais c’est… l’expérience. C’est une grande expérience », a déclaré Mashyna à CBC.

Elle a déménagé dans le quartier Transcona de Winnipeg avec sa famille en mars.

Ils venaient d’un village proche de Zaporizhzhia – à environ 10 kilomètres des lignes de front de la guerre qui a commencé lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en 2022 – où ils possédaient deux magasins et tenaient un café.

Lise Bourassa, propriétaire du magasin général Saffies et du Goûter, a rencontré Mashyna lors d’un cours de manipulation des aliments en avril. (Gavin Boutroy/Radio-Canada)

Elle a dit qu’il était difficile de s’adapter après avoir quitté sa vie en Ukraine.

« Nous travaillons dur tous les jours. En Ukraine, nous avons tout. Nous avons deux appartements… deux voitures. Nous avons de l’argent. Nous avons la vie », a-t-elle déclaré.

« Mon magasin m’a vraiment manqué. C’est mon amour. »

Mais le destin l’a voulu, Mashyna a rencontré Lise Bourassa, la propriétaire du Goûter, lors d’un cours de manipulation des aliments en avril.

« Nous avons commencé à parler et j’ai réalisé que nous avions beaucoup en commun », a déclaré Bourassa, propriétaire du restaurant à Albert Beach, sur la rive est du lac Winnipeg, avec son mari. Le couple possède également le Saffies General Store, qui se trouve juste en face du restaurant.

« Nous avons tout de suite sympathisé », a-t-elle ajouté.

Bourassa a déclaré qu’elle et son mari prévoyaient de fermer le restaurant quelques soirs par semaine de toute façon, car ils manquaient de cuisiniers.

« Le restaurant est ici et c’est un cadeau que nous pouvons leur offrir, car la communauté nous l’a vraiment fait à notre arrivée », a-t-elle déclaré à CBC.

Mashyna et Mashyn sont à la recherche d’un restaurant ou d’une cuisine à louer après la fermeture du Goûter pour la saison en septembre. (Gavin Boutroy/Radio-Canada)

Et le menu de Mashyna – qui comprend des perogies, des rouleaux de chou, du bortsch, des boulettes de viande et d’autres aliments de base ukrainiens – a été un succès jusqu’à présent.

« Ils disent toujours » merci « et » c’est délicieux « », a-t-elle déclaré. « C’est incroyable. »

Les gens arrivent même en voiture de Winnipeg, à environ 100 kilomètres au sud, pour dîner les nuits où Mashyna travaille, et la nourriture se vend généralement tous les soirs, a déclaré Bourassa.

« C’est incroyable de voir le nombre de personnes qui viennent et apprennent ce qu’il en est », a déclaré Bourassa.

Mashyna n’est pas sûre de retourner en Ukraine, car tant de choses ont été détruites. Au lieu de cela, elle cherche une cuisine ou un restaurant à louer à Winnipeg ou dans les environs d’ici septembre, lorsque Le Goûter fermera ses portes pour la saison.

Mashyna sert des perogies, des rouleaux de chou, du bortsch, des boulettes de viande et d’autres aliments de base ukrainiens. (Gavin Boutroy/Radio-Canada)

« J’aime vraiment le Canada. Je vois comment je peux travailler ici », a-t-elle déclaré. « C’est peut-être mon destin. J’ai cuisiné en Ukraine et cuisiné ici. »

Mashyna a dit qu’elle était reconnaissante envers Bourassa et son mari de les avoir aidés autant qu’ils l’ont fait.

« Si j’ai besoin de quelque chose, ils nous aident. Ils nous aident toujours », a-t-elle déclaré.