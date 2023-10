Un propriétaire de restaurant immigrant venu aux États-Unis avec 20 $ stupéfait par un pourboire de 10 000 $

Lorsqu’Alfonso Brito a immigré du Mexique aux États-Unis, lui et sa femme n’avaient que 20 dollars à leur actif – mais les choses ont changé pour le mieux depuis qu’ils ont traversé la frontière pour la première fois.

Aujourd’hui propriétaire d’un restaurant à Salt Lake City, Brito a reçu une énorme surprise cette semaine lorsque lui et son équipe ont reçu un pourboire de 10 000 $ de la part d’un visiteur régulier. a déclaré à KSL-TV.

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

« Quand nous avons déménagé en Amérique, nous n’avions rien à notre nom », a déclaré Brito, qui a ouvert Monarca, un restaurant mexicain, en 2021. « Nous avions 20 $ en poche et nous avons commencé à travailler dans la restauration comme lave-vaisselle. »

Le cadeau qu’il a reçu le 15 septembre constitue un énorme revirement par rapport à ce qu’était sa vie lorsqu’il est arrivé pour la première fois en Amérique.

Se souvenant de ce geste surprenant, Brito a déclaré : « Ils étaient sur le point de partir et ont dit : ‘Hé, Alfonso, peux-tu venir avec ton équipe ?’ Nous tenons à vous remercier, car nous avons passé un très bon moment. Et j’ai dit : ‘Bien sûr !’

Le client régulier, accompagné d’une vingtaine d’autres personnes, a ensuite surpris le restaurateur et son équipe en lui donnant un énorme pourboire de 10 000 $.

« Il vient de sortir 10 000 $ de sa poche… en centaines », se souvient Brito. «Je ne savais pas quoi dire. J’étais choqué. »

Deux des personnes qui ont participé à ce geste incroyablement gentil, Nikisha Timms et Steven Harward, ont déclaré qu’eux et leurs amis avaient distribué 1 000 $ de pourboire dans des restaurants méritants de leur communauté et avaient décidé de mettre leurs ressources en commun pour offrir un cadeau massif au personnel. à Monarca plus tôt ce mois-ci.

Harward a déclaré que c’était « une expérience tellement cool de pouvoir redonner un petit peu ».

« Voir les larmes couler sur le visage de notre serveur et à quel point il était plein de gratitude, c’était tellement cool », a ajouté Timms.

Quant à la manière dont l’argent sera alloué, le groupe voulait s’assurer que son serveur reçoive 2 000 $. Le reste de l’argent, disaient-ils, devait être partagé entre les employés travaillant ce jour-là.

Brito a déclaré qu’il était reconnaissant que son personnel « incroyable » ait été honoré pour son travail acharné, ajoutant : « Cela rend ce monde vraiment un bon endroit parce que nous avons ces gens extraordinaires autour qui reconnaissent mon personnel.

*** Alors que le nombre de voix confrontées à la censure des grandes technologies continue d’augmenter, veuillez vous inscrire pour La newsletter quotidienne de Faithwire et téléchargez l’application CBN News pour rester au courant des dernières nouvelles d’un point de vue typiquement chrétien.***