Un propriétaire de restaurant britannique poursuit Troll pour de fausses critiques et obtient Rs 7,5 lakh en compensation

Un propriétaire de restaurant à Blackpool, au Royaume-Uni, est désormais plus riche de 7 455 £, soit plus de 7,5 lakh Rs., grâce à un troll qui a publié une série de mensonges contre le restaurant sur TripAdvisor.Situé sur Red Bank Road, Blackpool, se trouve Bispham. Cuisine, détenue et gérée par Steve Hoddy. Un jour, un client nommé Martin Stewart Potts, originaire de Bolton, a visité le restaurant et plus tard, sur TripAdvisor, a écrit : « Le propriétaire vous regarde bizarrement pendant que vous mangez. Steve a pris les commentaires de Martin avec sarcasme et a écrit : « Je peux vous assurer que le propriétaire de Bispham Kitchen est la personne la plus charmante que vous puissiez rencontrer. Il ne songerait pas à regarder bizarrement ses clients. » La réponse de Steve a entraîné la suppression du message par le client. Cependant, une dizaine de commentaires en rafale ont suivi la suppression du premier commentaire sur TripAdvisor.

Il était évident que Martin essayait de troller le restaurant et son propriétaire. Mais un commentaire en a fait un scénario « mordre plus que vous ne pouvez mâcher ». Martin a allégué que la nourriture de Bispham Kitchen l’avait rendu malade, lui, sa femme et ses enfants. C’est devenu le point de déclenchement pour Steve, qui est également un avocat de formation. Au motif que les propos tenus entre le 23 octobre et le 16 novembre 2018 par Martin pourraient ruiner des entreprises, Steve l’a traîné en justice, a rapporté The Gazette.

Après avoir rassemblé les morceaux, Steve a traqué le troll. Il a remis une lettre d’avertissement à Martin lui disant de s’excuser pour les critiques ou d’être poursuivi pour eux. La résistance de Martin à la conformité s’est soldée par une action en justice déposée contre lui devant le tribunal du comté de Manchester.

«Il a d’abord nié avoir fait les critiques. Mais, lorsque je lui ai présenté des preuves incontestables, il a fait des aveux au goutte-à-goutte, mais a quand même résisté à l’affaire », a déclaré Steve à The Gazette. Steve a finalement gagné l’affaire et Martin a été condamné à payer 7 455 £ à titre de dommages et intérêts.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.