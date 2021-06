Un propriétaire de magasin en colère dit aux clients de ne pas porter de masque

Les propriétaires de magasins FUMING disent aux clients « ne portez pas de masque – Matt Hancock ne le fait pas » après que l’ancien secrétaire à la santé en disgrâce a enfreint les règles de distanciation sociale avec son affaire.

Les patrons de House Interiors à Thirsk, dans le Yorkshire du Nord, étaient furieux après avoir lu l’exclusivité du Sun qui exposait le politicien sordide.

🔵 Suivez notre blog en direct Matt Hancock pour toutes les dernières mises à jour sur son affaire

Le magasin a critiqué Matt Hancock pour sa liaison pendant la pandémie et enfreint les règles

Le député honteux Matt Hancock a maintenant quitté son poste de secrétaire à la santé Crédit : PA

Ils ont créé une affiche à l’aide de notre cliché de première page de M. Hancock embrassant l’aide de Gina Coladangelo et pelotant ses fesses.

Il était sous-titré: « Bienvenue dans House Interiors. Ne portez pas de masque si vous ne le souhaitez pas. Matt ne le fait pas. »

Les propriétaires Sophie Harrison, 30 ans, et Kelly Shackleton, 32 ans, ont fulminé : « Tous les enterrements, les mariages, les familles qui ont souffert et il le fait.

« Quelle blague. Vous ne vous conformez plus. N’hésitez pas à acheter des masques sans masque. »

M. Hancock – qui hier soir a radicalement quitté son rôle de haut niveau après avoir été accusé d’être un hypocrite – continue de mettre les Britanniques en colère avec son arrogance étonnante pendant la pandémie de Covid.

Kelly a déclaré au Sun: « Nous voulons simplement rappeler aux gens qu’ils ont le choix et peuvent avoir une opinion.

« S’ils veulent continuer à porter un masque, ils le peuvent.

« Cependant, le port du masque ne peut sûrement pas durer éternellement, nous voulons retrouver nos vies.

« Comment 60 000 personnes peuvent-elles s’asseoir dans un stade – et pourtant je ne peux pas regarder mon enfant lors d’une journée sportive en plein air ! »

Il vient comme…

Les propriétaires Sophie Harrison et Kelly Shackleton fulminent contre les doubles standards

House Interiors à Thirsk, dans le North Yorkshire, a dénoncé M. Hancock

Les masques faciaux sont obligatoires dans les magasins, les pubs et dans les transports publics depuis une année entière en vertu de mesures strictes de Covid-19.

Boris Johnson a récemment confirmé que le soi-disant «Jour de la liberté» serait repoussé au 19 juillet.

Ainsi, le port du couvre-visage reste obligatoire dans les transports en commun et dans les lieux intérieurs tels que les magasins, et le sera au moins jusqu’au 5 juillet, date à laquelle le verrouillage pourrait être levé.

Dans le North Yorkshire, les efforts de Kelly et Sophie pour donner le choix aux acheteurs à la suite du scandale des baisers de Hancock ont ​​été applaudis par de nombreux habitants de la pittoresque ville de marché.

Ils l’ont décrit comme « l’effet Hancock ».

Sam Gill a écrit sur les réseaux sociaux : « Fab ! Bravo ! J’aimerais que plus d’entreprises se réveillent et le fassent aussi ! »

James Briston a répondu : « Absolument génial. Toutes les personnes qui s’inquiètent pour Covid, et certaines d’entre elles à juste titre, continuent de porter un masque.

« Ceux qui ne portent pas de masques acceptent les risques à leurs risques et périls… espérons que davantage d’entreprises emboîteront le pas. »

Jacob William a ajouté: « Le panneau donne clairement le choix au client. Passons-en tous et vivons la vie maintenant. »

Les images qui ont déclenché une indignation généralisée pendant le verrouillage Crédit : LE SOLEIL

Matt Hancock avec son assistante Gina Coladangelo Crédit : Reuters

Meg Chegg a déclaré: « Quel crétin cet homme. Tout cela est au-delà d’une blague maintenant … donnez l’exemple et tout ça. »

Samantha Jordan a exhorté: « Cela devrait être sur les fenêtres partout au Royaume-Uni. »

Mais la publication a également suscité la colère à une époque d’augmentation des infections à Covid, la variante Delta de l’Inde frappant toujours le Royaume-Uni.

Les cas d’étudiants ont atteint leur plus haut niveau depuis janvier, craignant que les écoles ne soient obligées de fermer.

Elizabeth Humphreys a écrit : « Bien que je désapprouve complètement les actions de Matt Hancock, nous avons toujours le devoir de protéger les autres.

« Le Covid est toujours bien réel, ne mettons pas les autres en danger par principe, rappelons-nous ce qui se joue vraiment ici. »

Et Karine McMurray a déclaré : « Je suis d’accord et je comprends toute cette colère.

« Plus d’un an à essayer de faire ce qui est juste et cet individu s’en fichait tout simplement.

« Il s’inquiétait plus de ce qu’il y avait dans son pantalon que de la santé publique qui était son devoir.

« Cependant, ce message ne va rien aider. »

Le port du couvre-visage est toujours obligatoire Crédit : PA

Il y a aussi de la colère à Newmarket – M. Hancock est le député conservateur de West Suffolk.

L’ancien bagagiste de l’aéroport de Stansted, Adam Pyke, 36 ans, a déclaré au Guardian: « Cela a commencé sur WhatsApp et Facebook.

« Comment peut-il parler de distanciation sociale et continuer à nous dire quoi faire quand il ne peut pas suivre les règles lui-même ?

« J’espère que sa femme l’emmène chez le nettoyeur. »

Carol Haverley, une électrice en colère, a déclaré que M. Hancock « n’avait absolument aucune honte », car elle le reprochait d’être « trop ​​occupé à s’amuser avec la femme de quelqu’un d’autre ».

« C’est dégoutant. Tout chez lui est louche.

M. Hancock a été filmé en train d’embrasser son assistant au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau le mois dernier alors que la souche mutante Delta commençait à se propager.

Un dénonciateur de Whitehall a déclaré au Sun qu’il était « choquant que M. Hancock ait une liaison au milieu d’une pandémie avec un conseiller et un ami qu’il a utilisé de l’argent public pour embaucher ».

Les familles en deuil qui ont perdu des êtres chers à cause du coronavirus ont écrit au Premier ministre après avoir refusé de limoger Matt Hancock à la suite de la révélation de son affaire secrète.