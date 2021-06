Un propriétaire de chien, 21 ans, dont le border collie «horrible» a mutilé le visage d’un travailleur social sort du tribunal alors que son animal de compagnie s’endort

Un Border Collie « HORRIBLE » qui a mutilé le visage d’une assistante sociale en la laissant des cicatrices permanentes a reçu l’ordre d’être endormi pendant que son propriétaire sortait du tribunal.

Charlotte Orr, 21 ans, a été interdite de garder des chiens pendant 10 ans et a été condamnée à une peine de prison avec sursis après avoir plaidé coupable d’avoir un chien dangereusement hors de contrôle causant des blessures.

Charlotte Orr, 21 ans, a été interdite de posséder des chiens pendant 10 ans Crédit : NCJMedia

Son Border Collie Bruno a enfoncé ses dents dans la joue de la victime terrifiée alors qu’elle assistait à une visite à domicile de routine dans une maison de South Shields.

Il n’a lâché la femme que lorsque Orr et son père ont réalisé ce qui se passait et l’ont ordonné.

Mais l’animal de compagnie – qui avait déjà sauté sur un garçon de 11 ans mais était muselé à l’époque – s’était déjà « accroché à » elle, la laissant avec d’horribles blessures au visage qui nécessitent une chirurgie plastique et lui laisseront des cicatrices permanentes. .

La victime a été tellement traumatisée par l’incident qu’elle a été forcée de quitter sa carrière de sept ans, a déclaré le tribunal de première instance de North Tyneside.

L’assistante sociale est arrivée au rendez-vous convenu le 15 janvier de l’année dernière et a remarqué un panneau « Attention au chien », mais n’a vu aucun chien.

En supposant que c’était à l’intérieur, elle entra dans le jardin et fut bientôt accueillie par Bruno, qui au début semblait amical – alors, en tant qu’amoureuse des chiens et propriétaire elle-même, elle tendit la main pour se laisser renifler.

« Il n’a pas grogné et sa queue remuait », a lu la procureure Rebecca Gibson dans la déclaration de la femme.

« J’ai commencé à marcher vers la maison et le chien a grignoté ma main droite, attrapant le côté et le mordant. »

La femme a pris peur mais est restée calme et a commencé à s’éloigner lentement de Bruno, qui a été décrit par le propriétaire du chenil qui l’avait temporairement hébergé après l’attaque comme « horrible ».

« En raison du choc, j’ai trébuché et suis tombé sur le trottoir. Le chien s’est alors accroché à ma joue gauche. Il a fait un grognement alors qu’il se tenait contre moi et ne me lâchait pas.

Orr et son père ont fini par conduire l’assistante sociale traumatisée à l’hôpital Crédit : NCJMedia

« J’essayais naturellement de m’éloigner du chien et de bouger mon visage pour le faire sortir de moi, mais plus je bougeais, plus je pouvais sentir le chien mordre fort.

« Je n’essayais pas de me déplacer mais la morsure devenait plus forte. »

La femme a déclaré qu’après « ce qui semblait être une éternité », Orr et son père sont finalement apparus et ont rappelé le chien.

On les a entendus dire : « Comment le chien est-il sorti ? avant d’appeler une ambulance – mais le couple a fini par conduire le travailleur social à l’hôpital eux-mêmes.

La victime a subi de profondes blessures par perforation à la joue, à la tête et au cou, qui nécessiteront une chirurgie plastique et laisseront des cicatrices permanentes, ont déclaré les magistrats.

« LE CHIEN EST DANGEREUX »

Elle quitte maintenant à peine la maison parce qu’elle est gênée et gênée par les marques sur son visage et a été forcée de quitter son emploi et de se retirer du registre des travailleurs sociaux.

La victime a déclaré qu’elle avait « subi des flashbacks traumatisants directement liés à l’événement, en particulier lorsque je suis dans la communauté et que je vois un chien ».

Un an avant l’incident, Bruno avait sauté sur un garçon de 11 ans en scooter mais n’avait causé aucune blessure car il était muselé.

« Les chenils où se trouve actuellement le chien disent qu’il est « horrible » et qu’il doit être assisté par un comportementaliste aux frais du propriétaire », a poursuivi Mme Gibson.

« Il a également été accepté par l’accusé que le chien est dangereux et doit être détruit. »

Selon Orr, elle ne savait pas que le travailleur social était en visite.

Elle a été condamnée à 26 semaines de prison, avec sursis de 18 mois et condamnée à verser une indemnité de 2 000 £.

Elle a également été interdite de posséder un chien pendant 10 ans et Bruno a été condamné à être détruit.