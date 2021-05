Un propriétaire de café claque un client pour un avis 1 étoile

Furieuse par la critique une étoile d’un client sur son café sur Google, la propriétaire du café Rebekka Jane s’est adressée à Facebook pour «déclamer» comment le comportement insensible de certains clients affectait ses tentatives de relancer sa petite entreprise après le COVID-19. Le client était mécontent de ne pas avoir de haricots cuits au four dans un sandwich, même lorsque l’article demandé ne figurait pas au menu.

Donnant à son histoire une sensation de comédie dans la tragédie en utilisant ensemble des émojis rieurs et pleurants, elle a partagé dans la publication Facebook qu’à part deux groupes de personnes ne payant pas, un couple a tenté d’arnaquer son lecteur de carte. En plus, comme si les malheurs ne suffisaient pas, quelqu’un a volé les parasols du café. Elle a écrit mardi dans le Staffordshire Tactical Information Group que s’ils avaient vu quelqu’un porter des parasols le 3 mai dans la localité, c’était le sien.

Jane, qui court Bankhouse Diner & Barin Stafford, une ville du centre-ouest de l’Angleterre, ont déclaré que son entreprise avait traversé 12 mois sans être en mesure de négocier correctement et de gagner de l’argent. Et «des gens comme vous nuisent aux petites entreprises comme la nôtre», a-t-elle écrit en s’adressant à des clients insensibles. Elle a souligné que l’hospitalité est un travail acharné et que les petites entreprises comme la sienne font tout leur possible.

Elle a répondu aux deux avis Google d’une étoile publiés par les clients. Un client s’était plaint que les portions de nourriture n’étaient pas suffisantes pour le prix tandis que l’autre critique voulait être servie dans des assiettes plutôt que dans des boîtes. Jane, en tant que propriétaire de l’entreprise sur Google, a répondu que les boîtes faisaient partie de la réglementation COVID et qu’il aurait été préférable que les clients se plaignent au moment où ils visitaient le café au lieu de nuire publiquement à la réputation de l’entreprise.

Le Royaume-Uni est dans la quatrième phase de déverrouillage de son dernier verrouillage national imposé depuis janvier 2021. Les écoles ont rouvert et les services de vente au détail et personnels non essentiels ont repris. Toutes les restrictions devraient être levées après le 21 juin. Le nombre de cas de covid au Royaume-Uni est de plus de 44 lakhs et plus de 1 lakh de personnes sont décédées.

