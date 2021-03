La United Soccer League a annoncé lundi que plusieurs participations dans Charlotte Independence – dont celle du propriétaire majoritaire Dan DiMicco – sont en cours de vente.

« La gestion quotidienne du club – dont M. DiMicco et d’autres ne sont pas directement impliqués – continuera d’être supervisée par le président et associé directeur Jim McPhilliamy », a déclaré l’USL dans un communiqué. « En tant que tel, le Club reste pleinement engagé envers tous les joueurs, le personnel et les membres de la communauté alors que nous avançons avec la saison 2021 et au-delà. »

DiMicco, l’ancien PDG de Nucor Steel, a investi pour la première fois dans l’équipe en janvier 2018. Mais il était en désaccord avec certains des fans et des joueurs du club depuis mai de l’année dernière lorsqu’il a publié une série de tweets incendiaires – qui ont depuis été supprimées – dans lesquelles il s’est engagé dans des théories du complot et a blâmé les manifestations contre le meurtre de George Floyd sur Antifa, le philanthrope milliardaire George Soros et la Chine.

Cela a suscité la colère de l’un des groupes de supporters de l’équipe, Jack’s Militia, et certains dirigeants auraient boycotté les matches. Dans une déclaration au Charlotte Post, le groupe a déclaré: << La milice de Jack soutient pleinement les manifestations pacifiques contre la poursuite odieuse de siècles de brutalité meurtrière par ceux qui sont chargés de protéger et de servir tous les Américains. Nous ne partageons pas les valeurs que Dan DiMicco, propriétaire majoritaire de l'équipe que nous aimons, choisit de s'exprimer via les médias sociaux. Plus de violence et de brutalité ne sont pas la réponse. Les théories du complot sauvage et la diabolisation de la presse libre comme une distraction des vrais problèmes auxquels la nation est confrontée ne sont pas la réponse. la matière. Assez, c’est assez. "

DiMicco a ensuite répondu par une déclaration via le compte Twitter de l’équipe, qui disait en partie: «Je condamne le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. J’ai toujours cru que Black Lives Matter et que notre pays a beaucoup de travail à faire pour se débarrasser de lui-même. de tout racisme qui nous tourmente depuis trop longtemps. » Il a ajouté plus tard: « J’ai passé la majeure partie de ma carrière dans la fabrication et dans le traitement des problèmes commerciaux mondiaux. Il est regrettable que certaines de mes récentes positions politiques sur cette question aient été perçues comme discriminatoires. »

L’activité de DiMicco sur les réseaux sociaux l’a amené à vendre sa participation dans l’équipe, et ces voix se sont récemment intensifiées, en particulier à la suite de la fusillade dans le spa d’Atlanta qui a tué huit personnes, dont six femmes asiatiques. L’Independent Supporters Council, qui défend les groupes de supporters à travers le pays, a publié une déclaration le 19 mars, dont une partie disait: «Le Conseil des supporters indépendants condamne le discours de haine, le racisme flagrant et les théories du complot du propriétaire de Charlotte Independence, Dan DiMicco. L’ISC appelle à ce que des mesures soient prises par le championnat de la United Soccer League (USL). «