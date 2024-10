Un propriétaire canadien expulse de force un locataire indien ; vidéo devient virale

Une vidéo récente d’un Propriétaire canadien expulser de force un Locataire indien prend d’assaut Internet. Le clip de 15 secondes montre le locataire torse nu, impuissant, tandis que le propriétaire jette ses affaires. La vidéo a déjà été vue plus de 1,8 million de fois et a déclenché un vaste débat sur X (anciennement Twitter). Le locataire indien semble visiblement bouleversé dans les images, ne sachant apparemment pas quoi faire ensuite.

Partagée sur X (anciennement Twitter), la légende de la vidéo suggère un conflit houleux entre le locataire indien et le propriétaire canadien, le locataire aurait refusé de quitter les lieux. Au fur et à mesure que la vidéo circule, les utilisateurs se questionnent sur les circonstances qui ont conduit au drame. affrontement.

Que s’est-il passé exactement avec le locataire indien ?



La vidéo, partagée sur X (anciennement Twitter), par un utilisateur nommé « Ghar ke Kalesh », a suscité des réactions en ligne. La légende, « Un gars de Desi et son propriétaire se sont disputés avec le propriétaire parce qu’il ne quittait pas la maison, puis le propriétaire est venu et a commencé à déménager ses affaires par lui-même, Brampton, Canada », ajoute de l’huile sur la situation.

Les utilisateurs de X (anciennement Twitter) sont impatients de savoir exactement ce qui s’est passé entre le locataire indien et le propriétaire canadien et qui a conduit à une situation aussi dramatique. Beaucoup pensent que le locataire a refusé de quitter la propriété, ce qui a incité le propriétaire à prendre les choses en main. La vidéo a suscité diverses réactions, certains utilisateurs sympathisant avec le locataire indien tandis que d’autres se moquent de l’incident.

Réactions sur les réseaux sociaux



Un utilisateur a commenté sur X : « C’est tellement triste. Imaginez être jeté ainsi dans un pays étranger. Déchirant. » Un autre utilisateur a ajouté : « Les propriétaires peuvent être impitoyables, mais il doit y avoir une raison à cela. » Une personne a fait remarquer : « Le gars aurait dû partir lorsqu’on lui a demandé – c’est ce qui se passe », a fait remarquer une personne, tandis qu’une autre a décrit l’incident comme un « drame typique desi », mais a condamné le comportement agressif du propriétaire.

Certains utilisateurs ont trouvé l’incident humoristique, l’un d’entre eux a plaisanté : « La façon dont le propriétaire vient de passer en mode Terminator complet est irréelle. » Un autre utilisateur a commenté : « Ce n’est qu’à Brampton que cela pourrait se produire, la capitale desi du Canada. »

