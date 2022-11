Un propriétaire «avare» critiqué pour avoir remplacé le lave-vaisselle du locataire par une petite machine qui ne peut même pas contenir une assiette

Un propriétaire “STINGY” a été critiqué pour avoir remplacé le lave-vaisselle d’un locataire par une minuscule machine qui ne peut même pas contenir une assiette.

La laveuse de paillasse terriblement inadéquate ne convient pas non plus à la vaisselle ou à la verrerie et doit être remplie manuellement d’eau.

Un locataire furieux s’est plaint d’avoir à remplir manuellement le lave-vaisselle avec de l’eau pour le faire fonctionner Crédit : Twitter

Les assiettes à dîner ne rentrent pas dans la petite machine de paillasse Crédit : Twitter

Le locataire australien en colère à Sydney a partagé des photos hilarantes d’une mini laveuse dans un message Twitter dans lequel ils ont critiqué le choix de leur propriétaire.

“Mon propriétaire a décidé qu’au lieu de réparer le lave-vaisselle qui est cassé (depuis que j’ai emménagé !), il m’achèterait plutôt le plus petit lave-vaisselle de paillasse au monde qui ne rentre même pas dans une assiette”, ont-ils déclaré.

“Il faut le remplir manuellement d’eau comme une sorte de paysan”.

Pour aggraver les choses, un expert a déclaré que le propriétaire aurait pu économiser environ 50 $ (25 £) s’il avait simplement payé pour un logement de taille normale.

Selon les publicités en ligne, le mini lave-vaisselle se vend à 427 $ (238 £) et un autoportant de taille normale coûte 384 $ (214 £).

La laveuse est annoncée comme un “changeur de jeu dans le monde des lave-vaisselle de paillasse” et louée pour ne pas avoir besoin d’un raccordement à l’eau pour fonctionner.

Il peut contenir une assiette jusqu’à un diamètre de 22,5 cm, plus petit que l’assiette plate standard de 25 cm.

Le message hilarant a incité les autres à partager des histoires originales sur leurs propres propriétaires.

“Mon propriétaire a mis des années à remplacer le poêle, puis c’était le moins cher du marché. J’ai payé plus de 130 000 dollars de loyer”, a écrit un utilisateur.

Un autre a déclaré : « Le propriétaire d’un ami a acheté un nouveau [dishwasher]l’ont fait installer dans sa maison et ont donné leur ancien au locataire.”

Le propriétaire a refusé de nettoyer le lave-vaisselle et a facturé le coût d’installation à l’adresse du bien locatif afin qu’il « puisse le réclamer sur sa déclaration de revenus », ont-ils déclaré.

D’autres ne pouvaient s’empêcher de rire de la situation.

“Quand nous disons Eat the Rich … nous entendons toujours tous les propriétaires”, a plaisanté un utilisateur.

Un autre a ajouté en plaisantant: “Ne les mangez pas dans de grandes assiettes, car ils ne rentreront pas dans le petit lave-vaisselle.”

Plus tôt ce mois-ci, une liste de propriétés a été critiquée pour avoir offert aux locataires la possibilité de séjourner dans une tente individuelle sur une terrasse pour 210 £ par mois.

La tente a été offerte par une locataire désespérée qui a décidé de louer l’espace jardin pour tenter de payer ses propres factures au milieu de la crise du coût de la vie.

La ”location” à Palma, Majorque, est placée sur un ancien plancher de patio à côté d’une terrasse et d’un grand jardin.

L’annonceur, une femme appelée Linda, a déclaré dans l’annonce que le locataire n’a le droit d’utiliser que la cuisine et la salle de bain – et qu’elle recherche des locataires “tranquilles et indépendants”.

Linda a déclaré à Antenna 3 News qu’elle avait placé l’annonce par nécessité dans le but de payer l’augmentation de loyer de 220 £ imposée par son propriétaire.

Sa propriétaire a donné à Linda la permission de faire de la publicité pour « l’espace de vie » sur le patio, car la sous-location sans l’autorisation du propriétaire est illégale en Espagne.

Sur des sites tels que Milanuncios, les locations de vacances sont annoncées à des prix avantageux, mais la crise du coût de la vie en Espagne est devenue si grave que certains annoncent des hébergements illégaux.

L’électricité, le wifi et l’eau sont inclus dans le prix de location de 210 £, mais une caution de 220 £ est requise avant qu’un locataire puisse s’installer dans la petite tente.

