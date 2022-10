Un promoteur vise le centre-ville de Yorkville pour un complexe résidentiel, de restauration et de divertissement – ​​Shaw Local

YORKVILLE – Pat Harbour a une vision du centre-ville de Yorkville en tant que destination de restauration et de divertissement.

Le promoteur de Yorkville prévoit de transformer trois des propriétés les plus remarquables du centre-ville historique en restaurants, débits de boissons, appartements résidentiels et brasserie.

“Nous n’allons pas être Disney, mais je vois un complexe de divertissement polyvalent”, a déclaré Harbour.

L’une des propriétés est le bâtiment du centre d’activités Van Emmon, propriété de la ville, à l’angle sud-est de South Bridge Street (route 47) et East Van Emmon Street.

Les deux autres sont situés le long de l’avenue East Hydraulic et comprennent l’élévateur à grains et les silos qui sont en quelque sorte une icône de Yorkville, ainsi que l’ancienne propriété de Farm Service, qui est maintenant vacante.

Harbour a déclaré au conseil municipal de Yorkville le 27 septembre qu’il avait déjà des contrats pour acheter la propriété du silo et l’ancien site FS.

Les responsables de la ville sont impatients de vendre le centre communautaire Van Emmon, un ancien bâtiment de banque qui avait autrefois été envisagé comme futur hôtel de ville de Yorkville.

“Nous avons tous voulu voir cela se produire”, a déclaré Boyd Ingemunson, avocat très en vue de Yorkville, qui représente Harbour et son groupe de développement KEH dans le cadre du projet.

L’avocat Boyd Ingemunson parle au conseil municipal de Yorkville au nom de son client, le promoteur Pat Harbour, des plans d’un projet dans le centre-ville de la ville, le 27 septembre 2022. (Marc Foster)

Les échevins ont approuvé une paire de résolutions d’incitation ouvrant la voie à KEH pour recevoir un financement des deux districts de financement par augmentation d’impôts dans lesquels les propriétés sont situées.

“Les résolutions d’incitation n’engagent la Ville à rien”, a déclaré l’administrateur municipal Bart Olson. “Ils déclarent simplement que le développeur a demandé une assistance TIF, que la ville a reconnu cette demande et que nous avons protégé la capacité du développeur à recevoir une assistance TIF pour des articles à l’avenir si la ville approuvait un accord TIF plus tard.”

Plus directement, l’action du conseil ouvre la voie à la ville et à KEH pour entamer des négociations sur la propriété Van Emmon, y compris le prix de vente et les détails du projet de réaménagement.

Harbour a déclaré qu’il prévoyait de réaffecter le bâtiment, plutôt que de le démolir.

Les silos à grains doivent également être laissés debout et intégrés dans un projet qui comprend un restaurant et une brasserie.

À l’ouest des silos se trouve l’ancienne propriété FS, qui s’étend de l’avenue East Hydraulic à un pâté de maisons au sud jusqu’à la rue Van Emmon. Le site est jonché de gravats et il ne reste que les fondations du bâtiment.

Harbour a déclaré que le stationnement souterrain fera partie du projet global.

“Nous profitons de la pente”, a déclaré Harbour.

La propriété Van Emmon, la plus grande des trois, est la première sur la liste de réaménagement de Harbour et il espère commencer les rénovations au printemps prochain.