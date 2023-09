Un promoteur ontarien nie que la proposition de ceinture de verdure ait été déclenchée par une information

Un éminent promoteur et philanthrope a déclaré vendredi à CTV News Toronto que sa proposition opportune visant à retirer des terres de la ceinture de verdure protégée de la province avait commencé des années avant le processus défectueux qui a scandalisé Queens Park.

Il s’agissait d’une répétition de ce que Shakir Rematullah a déclaré au commissaire à l’intégrité de la province – une explication que J. David Wake a jugée « à rude épreuve » car elle ne répondait pas aux questions sur la raison pour laquelle cette ancienne proposition avait soudainement démarré précisément au moment où le personnel du ministère recherchait des propriétés.

Wake a écrit dans son rapport que même s’il ne peut pas déterminer qui a informé Rematullah de demander la suppression de ses terres, l’une des plus d’une douzaine de terres que le vérificateur général a trouvées a augmenté la valeur des propriétés de quelques personnes connectées de 8,3 $. milliards – mais pense qu’il existe un pronostiqueur.

« Sur la base des éléments de preuve, je ne suis pas en mesure de tirer une conclusion définitive quant à ce qui ou qui a poussé M. Rehmatullah à l’automne 2022 à prendre les mesures qu’il a prises pour demander que son petit lopin de terre et celui de deux de ses confrères soient d’un groupe de propriétaires fonciers soit retiré de la Ceinture de verdure. Mais je trouve qu’il est plus probable qu’improbable que quelqu’un l’ait fait », a écrit Wake.

Wake a noté que Rematullah et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, se décrivent eux-mêmes comme des amis et qu’il a assisté à l’enterrement de vie de garçon et de fille du premier ministre ainsi qu’au mariage à l’été 2022. Mais Wake a déclaré qu’il existe d’autres possibilités et qu’il n’est pas prêt à en tirer des conclusions. conclusions.

« Pour certains, le fait qu’il ait été le seul promoteur à avoir des terres retirées de la Ceinture de verdure et à avoir assisté au mariage de la fille du premier ministre est probablement suffisant pour pointer du doigt le premier ministre. Mais ce lien fantaisiste ne me suffit pas pour tirer cette conclusion », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, l’attaché de presse du premier ministre a déclaré : « Le commissaire à l’intégrité a clairement déclaré dans son rapport que le premier ministre et son cabinet n’avaient aucune implication dans le processus ou dans la sélection d’un site spécifique. »

Rematullah est le fondateur de Flato Developments, Inc., qui, selon son site Web, est en train de construire plusieurs projets d’appartements et de maisons en rangée dans la région du Grand Toronto. Il a fait des dons de plusieurs millions de dollars aux hôpitaux de la région, et des photos le montrent avec Ford ensemble lors des annonces.

Une photographie du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et de Shakir Rematullah. (Fourni)

Dans une vidéo publiée sur le site Internet de Flato, on peut voir Rematullah portant un casque et se promenant dans un quartier.

« Quand je suis sur le chantier, j’imagine des maisons, des immeubles, c’est de cela qu’il faut rêver. Ensuite, nous devons concrétiser ce rêve », déclare Rematullah.

Dans le cadre d’un examen régulier des terres protégées en 2017, Rematullah a déclaré avoir déposé une demande pour obtenir une propriété sur McCowan Road et la 19e Avenue à Markham hors de la ceinture de verdure protégée de la province, qui est une terre préservée pour l’agriculture et pour empêcher l’étalement urbain.

Wake a découvert que cinq ans plus tard, Rematullah avait participé à une vague de propositions pour cette propriété ainsi que deux autres à proximité en septembre et octobre 2022.

Dans des lettres adressées au personnel du ministère du Logement, dont certaines à l’ancien chef de cabinet Ryan Amato, les avocats de Dentons ont écrit une phrase à plusieurs reprises : « Nous comprenons que cette information a été demandée par le ministère. »

Mais Wake n’a trouvé aucune trace de contact de qui que ce soit au ministère. Interrogé par le commissaire à l’intégrité, Rematullah a déclaré qu’il pensait que ses avocats avaient obtenu l’information. Ses avocats ont déclaré à Wake qu’ils suivaient ses instructions.

Dans une deuxième interview avec Wake, Rematullah a déclaré qu’il avait déposé une demande d’accès à l’information. Mais Wake a constaté que la demande n’était pas revenue au moment où ces propositions ont été envoyées.

« M. Rematullah m’a dit à plusieurs reprises qu’il pensait que c’était tout à fait normal de demander aux consultants de continuer à soumettre des candidatures en notre nom, et que la demande de 2022 faisait simplement suite à la demande de 2015-2017. Il a nié que quiconque lié au gouvernement lui ait fait savoir que le gouvernement envisageait de modifier les limites de la Ceinture de verdure », a écrit Wake.

C’est une position que Rematullah a réitérée à CTV News Toronto dans une déclaration envoyée par courrier électronique vendredi.

« En ce qui concerne une petite partie des terrains retirés de la Ceinture de verdure, il est important de préciser que cette demande a été faite à la province en 2017. L’une des meilleures façons de construire des logements en Ontario est de maximiser les investissements dans les infrastructures que nous avons déjà en place. endroit et notre intention était de le faire afin que nous puissions offrir plus de logements aux personnes en Ontario », a écrit Rematullah.

Il n’a pas répondu aux questions complémentaires de CTV News. Cette position était celle avec laquelle Wake a contesté dans son rapport.

« Étant donné qu’aucune demande de retrait de la ceinture de verdure n’a été déposée pendant cinq ans depuis la conclusion de l’examen de 2015 à 2017 et compte tenu du calendrier des demandes actuelles alors que M. Amato était occupé à rassembler des propriétés à supprimer, je trouve que la position de M. Rehmatullah est tendue. crédulité », a écrit Wake.

Ian Stedman, professeur adjoint de droit public canadien et de gouvernance à l’Université York, qui a travaillé au bureau du commissaire à l’intégrité jusqu’en 2014, a déclaré qu’il y aurait probablement d’autres rapports qui tenteraient de répondre à davantage de questions.

« J’espère que nous verrons le prochain rapport sortir… J’espère que ce qu’il nous signale sera : ‘Asseyez-vous, j’ai une toute autre enquête' », a déclaré Stedman.

« Dans quelle mesure cela relève-t-il d’un délit d’initié ? Dans quelle mesure cela représente-t-il un traitement préférentiel ? C’est ce que nous espérons apprendre », a-t-il déclaré.

La conseillère municipale de Markham, Karen Rea, a déclaré qu’elle pensait qu’il y avait encore trop de questions et qu’elle ne comprenait pas pourquoi le gouvernement ne se contentait pas de remettre les terres en question dans la Ceinture de verdure et de se recentrer sur d’autres priorités.

« Cela ne va pas disparaître », a-t-elle déclaré. « Faites une enquête sur ce qui s’est passé, remettez les terres en place et passons à autre chose. »