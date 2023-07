Un promoteur ontarien demande au tribunal d’empêcher et de retarder l’entretien avec le vérificateur général dans le cadre d’un audit de la Ceinture de verdure

Un éminent promoteur de la région de Toronto demande à un tribunal d’empêcher ou de retarder un chien de garde provincial de l’interroger dans le cadre de son enquête sur la décision du gouvernement de l’Ontario d’ouvrir des terres autrefois protégées pour la construction de logements, a appris CBC News.

La vérificatrice générale Bonnie Lysyk s’est penchée sur le retrait par le gouvernement de plus de 2 995 hectares de terres de 15 secteurs différents de la Ceinture de verdure du sud de l’Ontario afin de permettre la construction de 50 000 maisons. D’autres terres seront ajoutées ailleurs. La Ceinture de verdure a été créée en 2005 pour protéger de façon permanente les terres agricoles et écosensibles contre le développement et couvre quelque 810 000 hectares de terres agricoles, de forêts et de terres humides de Niagara Falls à Peterborough.

Dans le cadre de ce processus, Lysyk a émis une assignation fin juin à Silvio De Gasperis, président du groupe d’entreprises Tacc de Vaughan, en Ontario, exigeant qu’il fournisse des informations sur les propriétés de ses entreprises qui ont été retirées de la Ceinture de verdure, selon à une requête déposée au nom de De Gasperis auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 29 juin.

La convocation exigeait que De Gasperis se soumette à un « interrogatoire sous serment » et apporte tous « les dossiers, la correspondance, les notes et les documents » pertinents, selon le dossier du tribunal.

Le dossier indique que la convocation faisait suite à une lettre envoyée à la mi-juin par le bureau de Lysyk, qui notait que le groupe Tacc possédait des terres dans la réserve agricole Duffins Rouge à Pickering, en Ontario, qui ne sont plus soumises aux restrictions de la ceinture de verdure.

Cette lettre décrivait certains des sujets possibles de l’entrevue, selon le dossier du tribunal, y compris la façon dont le gouvernement de l’Ontario a identifié les terres de Tacc Group à retirer de la ceinture de verdure, les attentes du gouvernement de l’Ontario concernant l’aménagement des terres retirées de la ceinture de verdure et l’ensemble expérience de travail avec le gouvernement pour retirer les terres de la Ceinture de verdure.

Les registres des sociétés et des propriétés montrent que les sociétés contrôlées par Silvio et ses frères Carlo et Michael De Gasperis possèdent au moins 28 propriétés dans la réserve agricole de Duffins Rouge qui ne sont plus soumises aux restrictions de la ceinture de verdure. (Patrick Morell/CBC)

Dans sa demande, De Gasperis demande au tribunal d’annuler l’assignation ou, alternativement, de la suspendre pendant que la vérificatrice générale fournit plus d’informations sur ce dont elle veut qu’il discute.

Le dossier affirme que De Gasperis ne dispose pas des informations recherchées par le bureau du vérificateur général, que le vérificateur général n’a pas compétence pour effectuer un tel audit et que lui demander de comparaître est un abus de procédure, entre autres.

Neil Wilson, associé de Stevenson Whelton LLP qui représente De Gasperis, a refusé de commenter. Des e-mails et un appel téléphonique à Tacc Developments – la principale société du groupe Tacc – demandant une entrevue avec De Gasperis sont restés sans réponse.

Le bureau de Lysyk a accepté en janvier d’effectuer « certains travaux d’audit » liés à la politique de la ceinture de verdure de l’Ontario en réponse à un appel conjoint des trois partis d’opposition pour un audit « de l’optimisation des ressources » et une évaluation des effets financiers et environnementaux du retrait. . Cependant, elle n’a jamais défini publiquement la portée complète de l’audit.

Lors d’un appel téléphonique lundi, Lysyk a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les détails de l’audit – y compris sa portée – car il est toujours en cours. Elle a dit qu’elle espérait déposer un rapport avant la fin de son mandat de 10 ans le 3 septembre.

Le commissaire à l’intégrité de l’Ontario, J. David Wake, mène sa propre enquête sur la décision Greenbelt.

La famille De Gasperis a fondé le groupe d’entreprises Tacc, qui comprend Tacc Developments, Tacc Construction, Arista Homes, Opus Homes et Decast Ltd., entre autres, et est connue pour construire des maisons dans des lotissements planifiés dans la région du Grand Toronto.

Comme CBC Toronto l’a précédemment rapporté, les registres des entreprises et des propriétés montrent que les sociétés contrôlées par Silvio et ses frères Carlo et Michael De Gasperis possèdent des terres qui ont été retirées de la Ceinture de verdure dans trois municipalités – Vaughan, Richmond Hill et Pickering – dont au moins 28 propriétés dans le Réserve agricole Duffins Rouge.

Les frères De Gasperis ont été des contributeurs politiques prolifiques aux partis politiques de l’Ontario, la majorité des dons faits depuis 2014 allant au Parti progressiste-conservateur de l’Ontario et à ses politiciens, selon les dossiers d’Élections Ontario. Les entreprises Tacc ont également embauché des lobbyistes ayant des liens avec le gouvernement PC, selon le registre des lobbyistes, bien qu’aucun des dossiers n’indique qu’ils ont été embauchés pour influencer les décisions concernant la Ceinture de verdure.

AG peut contraindre les citoyens privés

Trevor Farrow, professeur à la faculté de droit Osgoode Hall de l’Université York à Toronto, a déclaré que la Loi sur le vérificateur général de l’Ontario donne à Lysyk le pouvoir d’obliger les citoyens privés à répondre aux questions et à fournir des informations relatives à ses audits.

« Il est rédigé de manière assez large », a déclaré Farrow. « Le pouvoir vient de la loi et découle du pouvoir du vérificateur de poser des questions afin d’obtenir des informations réelles. »

Lorsque cette autorité est contestée, cependant, le vérificateur général doit prouver qu’il a compétence pour effectuer la vérification en premier lieu et que la personne à qui il cherche à parler fait partie de la portée de la vérification.

« Si l’audit est justifié et que cette personne est au centre de l’information nécessaire », a déclaré Farrow. « C’est le genre de chose que la loi envisage lorsqu’elle est rédigée pour inclure les gens, y compris les membres du public. »

Une date pour entendre la contestation judiciaire n’a pas été fixée.