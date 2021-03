Un promoteur immobilier accusé du meurtre d’une femme héritière a rejoint «  Tinder pour les veuves  »

Donald McPherson est accusé d’avoir organisé la mort de sa femme Paula Leeson (photo) « pour ressembler à un accident » dans le but de mettre la main sur son assurance-vie de 3,5 millions de livres sterling

Un promoteur immobilier accusé du meurtre de sa riche épouse a rejoint un groupe qu’il a surnommé « Tinder pour les veuves » quelques jours après l’avoir tuée, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Donald McPherson, 47 ans, est accusé d’avoir organisé la mort de sa femme Paula Leeson « pour ressembler à un accident » dans le but de mettre la main sur son assurance-vie de 3,5 millions de livres sterling.

Mme Leeson, également âgée de 47 ans, s’est noyée dans la piscine de leur gîte de vacances à Nørre Nebel, un village isolé du Danemark, en juin 2017.

Un ambulancier danois a décrit les efforts de M. McPherson pour réanimer sa femme comme « très mauvais », les procureurs se demandant s’il « essayait vraiment », ont entendu les jurés de la Manchester Crown Court.

Aujourd’hui, le tribunal qui, alors que McPherson était encore au Danemark le 14 juin, a rempli une demande en ligne pour rejoindre un groupe de soutien appelé Widowed and Young.

David McLachlan QC, qui a poursuivi en justice, a déclaré: « Sa femme était morte depuis huit jours, son corps n’avait toujours pas été rapatrié et mis au repos, et il rejoignait Widowed and Young (WAY). »

M. McPherson a ensuite décrit le groupe WAY à son entraîneur personnel comme étant «comme Tinder pour les veuves», a déclaré M. McLachlan.

L’accusation allègue que M. McPherson « gagnerait une énorme fortune » à la mort de sa femme après avoir souscrit des polices d’assurance-vie conjointes d’une valeur d’environ 3 millions de livres sterling.

M. McLachlan a déclaré: « Elle (Mme Leeson) avait un prix sur sa tête, et ce prix ne pouvait être payé que si elle était morte. »

Le couple, qui vivait à Sale, dans le Grand Manchester, est arrivé à Nørre Nebel, dans le sud-ouest du Jutland, au Danemark, le 4 juin 2017.

Mme Leeson est décédée le jour où ils devaient rentrer à Manchester.

Les jurés ont appris que le jour de sa mort, Mme Leeson avait parlé à sa mère, qui a déclaré que sa fille semblait « maîtrisée, comme si quelque chose n’allait pas ».

À 13 h 46, le 6 juin, M. McPherson a appelé les services d’urgence.

Un ambulancier est arrivé une dizaine de minutes plus tard et a vu M. McPherson donner à sa femme une réanimation cardio-respiratoire alors qu’elle était allongée sur le bord de la piscine.

L’accusation affirme que M. McPherson « n’a jamais vraiment montré beaucoup d’émotion après la mort de sa femme ».

M. McLachlan a ajouté: « Loin d’être submergé par le chagrin, Donald McPherson faisait la fête avec le groupe des veuves et des jeunes. »

Les jurés ont entendu que l’ambulancier paramédical a déclaré que M. McPherson « n’avait pas appuyé assez fort » et s’était « excusé parce qu’il avait une épaule blessée ».

M. McLachlan a déclaré: « Il pensait que les tentatives de réanimation de Donald McPherson pour soi-disant sauver la vie de sa femme étaient très mauvaises, car il y avait encore tellement d’eau dans ses poumons. »

M. McLachlan a demandé aux jurés de se demander si « en fait [he] essayait vraiment ».

M. McPherson a déclaré à la police qu’il n’avait pas vu sa femme depuis 20 minutes avant de la trouver dans la piscine.

Les jurés ont appris que le lendemain de sa mort, M. McPherson avait effectué des transactions en ligne pour transférer de l’argent de leur compte bancaire conjoint vers ses comptes personnels.

Les procureurs affirment qu’il l’a fait pour «réduire ses dettes de carte de crédit».

Un examen post mortem effectué au Danemark a révélé que Mme Leeson avait subi des blessures, notamment des écorchures et des ecchymoses au front, ainsi que des blessures aux bras et aux jambes.

Sa mort a été jugée «présumée accidentelle» par les autorités danoises.

M. McLachlan a déclaré: « Le dossier de l’accusation est que sa mort était loin d’être accidentelle. »

En avril 2018, la police du Grand Manchester a arrêté M. McPherson et il a nié avoir tué sa femme.

Le procès, qui devrait durer six semaines, se poursuit.