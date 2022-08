Un promoteur envisage une salle de banquet pour l’ancien musée d’histoire naturelle du Midwest à Sycamore – Shaw Local

SYCOMORE – Un promoteur souhaite transformer l’ancien bâtiment du Midwest Museum of Natural History au centre-ville de Sycamore en une salle de banquet et un centre d’événements, et demande le soutien de la ville.

State Street Ventures LLC au 425 W. State St. au centre-ville de Sycamore, se présentera devant la commission de planification et de zonage de la ville de Sycamore lors d’une réunion spéciale prévue lundi à 18 heures au centre-ville pour une demande de rezonage.

Le musée a fermé en 2020 et est vacant depuis, selon les documents de la ville publié avant la réunion de lundi.

La propriété, cependant, n’est pas autorisée pour la vente au détail ou l’accueil en raison de son occupation antérieure. Tom Weaver, un représentant de State Street Ventures, sera présent à la réunion.

L’approbation finale d’un changement de zonage devrait également passer par le conseil municipal de Sycamore à une date ultérieure.

Selon une demande de proposition publiée par la ville de Sycamore, Sam Patterson, l’acheteur potentiel de la propriété, souhaite transformer l’ancien musée en salle de banquet et centre d’événements.