« Un promoteur doit intervenir »: les fans lancent un appel désespéré alors que le combat contre Hasbulla est arrêté après que la sensation sur Internet « exige trop d’argent »

Un clip des deux aspirants bagarreurs est devenu viral en mai et les a rendus célèbres du jour au lendemain.

Alors qu’Abdurozik a été aperçu en train de vivre la grande vie à Dubaï avec la légende de Liverpool Mohamed Salah, Hasbulla, qui est ami avec son compatriote Daghestan et candidat à l’UFC GOAT Khabib Nurmagomedov, est devenu une sensation Internet à part entière.

Le jeune de 19 ans a vu ses réseaux sociaux exploser, et le promoteur Tamaev a maintenant affirmé que la star avait demandé plus d’argent pour toute confrontation avec son compatriote célèbre Abdurozik, originaire du Tadjikistan.

« Au départ, Hasbulla et moi avons convenu d’un montant de 1 million de roubles (13 400 $) » Tamaïev commença.

« Ensuite, c’était beaucoup d’argent pour Hasbulla. Je lui ai donné 20 000 roubles (270 $) pour la vidéo, mais récemment – ​​500 000 roubles (6 700 $) » Tamaev a ajouté, notant qu’il était prêt à offrir à Hasbulla 5 millions de roubles (67 000 $) pour le combat.

Tamaev a révélé qu’il était en mesure de s’entendre sur des frais avec Abdurozik, qu’il ne divulguerait pas, avant de déplorer que Hasbulla le fantôme.

« Hasbullah ne répond pas à mes appels et à mes messages » il a dit.

« Il n’y a pas de haine ou d’aversion pour lui, malgré toute cette histoire. Il a changé son numéro, mais il ne me l’a pas donné. Il a dit qu’il ne voulait pas se débarrasser de personnes supplémentaires – il s’avère que je ‘ je suis superflu. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par 19 ans (@hasbulla_)

« En ce moment, Hasbulla est sur une [wave of] battage publicitaire. Grâce aux efforts de notre équipe, nous avons pu y parvenir », Tamaïev poursuivit.

« Ils veulent l’inviter à la conférence de presse de l’UFC, Snoop Dogg m’a écrit à son sujet, a écrit Marshmello [to me], [so did] Logan et Jake Paul. Monde [famous] les étoiles veulent le voir.

« Si Hasbulla et moi allions à Dubaï, en Amérique, il serait désormais millionnaire en dollars », Tamaïev a insisté.

« Malheureusement, il ne comprend pas cela. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par 19 ans (@hasbulla_)

« Il pouvait gagner cet argent en seulement deux minutes. Nous voulions que Hasbulla et Abdurozik se battent deux rounds, une minute chacun. Peut-être trois rounds de 40 secondes. Tout le monde comprend qu’il n’y aura pas de cruauté.

« Même si le combat se déroulait en position debout, les gants seraient aussi doux que possible. Je comprends parfaitement que pour Hasbulla et Abdurozik, même s’il y avait un combat, la responsabilité m’incombe.

« Mais je préfère que le combat soit du grappling et de la lutte. Et nous saurions qui est le plus fort sur le terrain », remarqua Tamaïev.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Tamaev Asxab ↗(19 ans) (@tamaaev)

Affirmant que Hasbulla aurait même reculé devant 7 millions de roubles (94 000 $), le pugiliste de la taille d’une pinte aurait exigé 20 millions pour le combat (286 000 $) et 1 million (13 400 $) par vidéo.

Dans la section commentaires de la publication vidéo de Tamaev s’exprimant sur le sujet, il y a des réponses telles que « Tout votre public vous écrit que Hasbulla ne vaut pas ce genre d’argent » et « Ne lui donnez pas d’argent. Il viendra en courant vers vous !

« Pour 20 millions il devrait se battre [MMA legend] Fedor Emelianenko », s’est moqué d’un autre parti non impressionné.

D’autres, cependant, ont plaidé pour qu’un promoteur intervienne et paie le genre d’argent que Hasbulla était censé demander.

Hasbulla mérite les 200 000 $, il doit y avoir un promoteur prêt à payer https://t.co/mFPEzaVmkd – Robbie Fox (@RobbieBarstool) 20 juillet 2021

Cependant, Hasbulla a riposté plus tard aux affirmations sur Instagram.

« Je veux expliquer à tout le monde la dernière situation », lire une légende à ses 2,1 millions de followers.

« Askhab dit que pour tant de millions, je me suis battu avec Conor [McGregor] avec [Mike] Tyson, etc. Cela signifie que vous avez des valeurs différentes et j’en ai d’autres, la parole de mon père m’est chère et je ne romprai pas sa parole même pour des millions.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Tamaev Asxab ↗(19 ans) (@tamaaev)

« Askhab savait au départ que mon père était contre tout cela mais a continué l’intrigue, maintenant il me blâme lui-même et crée une intrigue contre moi, qui pensez-vous a raison ? »