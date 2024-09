Un promoteur condamné avec l’ancien sénateur Bob Menendez plaide coupable dans une affaire de fraude bancaire connexe

Fred Daibes arrive pour son procès au tribunal fédéral de Manhattan le 11 juin 2024. Il a été reconnu coupable en juillet d’avoir soudoyé l’ancien sénateur Bob Menendez avec de l’argent liquide et des lingots d’or pour l’aider à échapper à des poursuites pénales. (Michael M. Santiago | Getty Images)

Le promoteur d’Edgewater, Fred Daibes, a plaidé coupable jeudi dans l’affaire de fraude bancaire pour laquelle il a soudoyé l’ancien sénateur Bob Menendez pour l’étouffer.

Daibes, 67 ans, risque jusqu’à 30 mois de prison et 1 million de dollars d’amende pour avoir obtenu frauduleusement un prêt de 1,8 million de dollars en 2008 auprès de la Mariner’s Bank à Edgewater, où il était PDG et président du conseil d’administration, selon le bureau du procureur américain du New Jersey.

Daibes a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Newark pour avoir fait de fausses déclarations afin de tromper la banque. La juge de district américaine Susan D. Wigenton a fixé la peine au 23 janvier.

Il était inculpé en 2018 et a ensuite accepté un accord de plaidoyer qui lui aurait valu une probation, au lieu d’une peine de prison. Mais Wigenton rejeté l’accord conclu en octobre dernier, après que les procureurs fédéraux de la ville de New York inculpé Menendez, Daibes et trois autres personnes impliquées dans le système de corruption.

Selon les procureurs, Daibes aurait versé à Menendez des dizaines de milliers de dollars en liquide et en lingots d’or, et en échange, l’ancien sénateur serait intervenu pour tenter de faire échouer l’affaire de fraude bancaire de Daibes. Les témoignages sur cette escroquerie ont dominé plusieurs jours du procès pour corruption qui a duré 10 semaines à Manhattan, où Menendez, Daibes et un troisième coaccusé, Wael Hana, ont été condamnés en juillet.

Philip Sellinger, procureur fédéral du New Jersey, a témoigné que Menendez, son ami de longue date, l’avait appelé fin 2020 pour se plaindre des poursuites engagées contre Daibes. Sellinger venait juste d’être envisagé pour le poste à ce moment-là ; Menendez, un démocrate et sénateur de premier plan du New Jersey, avait pour mission de recommander des candidats aux postes fédéraux à la Maison Blanche. Sellinger a témoigné que Menendez avait déclaré que Daibes était traité injustement et l’avait exhorté à « examiner la situation attentivement » s’il obtenait le poste.

Sellinger a cependant déclaré à Menendez qu’il serait probablement récusé de l’affaire en raison d’un conflit d’intérêts, ce qui a incité Menendez à recommander un autre candidat pour le poste.

Sellinger a quand même obtenu le poste lorsque la Maison Blanche a abandonné l’autre candidat et que ses nouveaux patrons lui ont ordonné de se retirer de l’affaire de fraude bancaire de Daibes.

Vikas Khanna, le premier assistant de Sellinger, a repris l’affaire, mais il a également reçu un appel de Menendez. Khanna a témoigné que Menendez n’avait formulé aucune demande directe concernant l’affaire Daibes lors de cet appel de 2022, mais avait plutôt fait l’éloge de l’avocat de la défense de Daibes.

Menendez, Daibes et Hana doivent être jugés le 29 octobre à Manhattan pour leurs condamnations pour corruption. Toute peine prononcée par Wigenton pour l’affaire de fraude bancaire de Daibes pourrait être simultanée à celle prononcée par le juge fédéral Sidney H. Stein dans l’affaire de corruption.

