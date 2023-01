Un promeneur de chiens trouve les restes squelettiques d’un homme disparu du canton de Frankfort – Shaw Local

Un homme du canton de Frankfort qui avait été porté disparu le 15 novembre par sa famille a été retrouvé mort le 12 janvier par un résident qui promenait son chien.

L’homme était Luis Padilla, âgé de 55 ans, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

À 11 h 38 le 12 janvier, les adjoints du bureau du shérif du comté de Will se sont rendus au bloc 21300 de River Road dans le canton de Frankfort après avoir reçu un rapport sur la découverte d’un corps, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

Un résident promenait son chien près de l’intersection de West Woodvale Road et de South River Road lorsque le chien s’est détaché de la laisse et a ensuite couru dans les bois, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

Le résident a suivi le chien dans une zone fortement boisée près de la chaussée. Le chien a conduit le résident vers des restes squelettiques, qui ont été dispersés en raison de l’activité animale, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

Les adjoints du bureau du shérif du comté de Will ont également trouvé un vélo qui correspondait à la description du vélo de Padilla. L’activité animale avait dispersé les restes squelettiques sur une vaste zone, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

Le personnel du bureau du coroner du comté de Will et des détectives et des enquêteurs sur les scènes de crime (CSI) du bureau du shérif du comté de Will sont intervenus sur les lieux, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

Le bureau du shérif du comté de Will a déterminé l’identité de Luis Padilla par ses vêtements récupérés sur les lieux et par le portefeuille de Padilla avec pièce d’identité, qui se trouvait à proximité, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

Les restes de Padilla se trouvaient à plusieurs kilomètres de chez lui. Les restes ne se trouvaient pas non plus le long de sa piste cyclable habituelle et à plusieurs kilomètres de son domicile, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

La famille de Padilla a signalé la disparition de Padilla le 15 novembre. La police a fouillé la zone avec des équipes de recherche et des K9, a annoncé le bureau du shérif du comté de Will le 16 novembre.

De nombreux organismes d’application de la loi et partenaires de recherche et de sauvetage ont participé à l’enquête de plusieurs mois sur la disparition de Padilla, a déclaré samedi le bureau du shérif du comté de Will.

Les restes squelettiques de Padilla ont été remis au bureau du coroner du comté de Will, où une autopsie peut être effectuée pour déterminer la cause et le mode de décès de Padilla, a déclaré samedi le bureau du shérif du comté de Will.