Un promeneur de chiens terrifié en apercevant un scorpion mortel MASSIF

Un promeneur de CHIEN a été terrifié après avoir repéré ce qu’il pensait être un scorpion mortel MASSIF – avant de découvrir qu’il s’agissait d’une écrevisse.

Un clip montre la créature à l’apparence étrange agitant ses énormes griffes vers le chiot curieux tandis que son propriétaire crie : « Venez-vous-en ! »

Un promeneur de chien a repéré l’écrevisse, pensant qu’il s’agissait d’un scorpion Crédit : HOMMES

Un clip montre l’étrange créature agitant ses énormes griffes vers le chiot curieux Crédit : HOMMES

Jamie Wardle, de Stockport, Manchester, a posté une photo de la créature bizarre sur Facebook – et a estimé qu’elle mesurait environ quatre à six pouces de longueur.

Les habitants étaient initialement convaincus qu’il s’agissait d’un scorpion jusqu’à ce que le copain de Jamie, Leon McCreery, fasse remarquer qu’il s’agissait d’une écrevisse.

Il a dit au Nouvelles du soir de Manchester que la première fois qu’il en avait vu un, il s’était « s *** lui-même » – et son propre chien avait essayé de rassembler la créature.

‘EST *** MOI-MÊME’

Leon a déclaré: «Je viens de le voir essayer de rassembler quelque chose. Je suis allé vers lui et j’ai pensé que c’était un scorpion.

« Je me baise moi-même. Ensuite, j’ai vu que je n’avais pas vu de queue de dard. Je la regardais juste et une autre femme l’a vue et s’est foutue.

« Quelqu’un d’autre a dit que c’était une écrevisse et l’a remise dans l’étang. »

On pense que les écrevisses repérées par Leon et Jamie sont des écrevisses indigènes à pattes blanches.

L’espèce est menacée, le nombre d’écrevisses à pattes blanches ayant diminué de 50 à 80 % au cours des 10 dernières années.

Elle est menacée d’extinction mondiale et classée en danger sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN.

On pense que les écrevisses repérées par Leon et Jamie sont des écrevisses indigènes à pattes blanches