Un projet spatial Wildfire visant à aider les Canadiens

Trois ministères gouvernementaux s’associent pour une nouvelle mission qui fournira des informations détaillées sur les incendies de forêt partout au Canada, depuis bien au-dessus.

« WildFireSat » vise à lancer des satellites dans l’espace en 2029, capables de surveiller avec précision tous les incendies de forêt qui brûlent à travers le pays tout en fournissant des mises à jour détaillées de 30 minutes tout au long de la journée.

Il s’agit d’un partenariat entre l’Agence spatiale canadienne (ASC), Ressources naturelles Canada (CNRC) et Environnement et Changement climatique (ECC) Canada, financé dans le budget 2022 pour environ 169,9 millions de dollars.

Grâce à des capteurs infrarouges, les satellites pourront mesurer l’énergie – connue sous le nom de puissance radiative du feu – émise par les incendies.

À l’heure actuelle, aucun satellite ne peut surveiller la période de pointe d’un incendie, qui se situe entre le milieu et la fin de l’après-midi, a déclaré Miriam Micael, chef de projet d’ingénierie à l’ASC.

WildFireSat vise à changer cela.

« WildFireSat cherche vraiment à combler cet écart », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca dans une interview. « En permettant aux responsables des incendies de recevoir les données dans un délai de 30 minutes, de les intégrer aux algorithmes et de réellement restituer ces produits de données sur les incendies, ils seront en réalité mieux équipés et préparés. »

Micael dit qu’en raison de la situation géographique du Canada, ces données satellite n’existent pas actuellement.

« WildFireSat a été créé pour réellement capturer des informations à ce moment-là, puis utiliser et récupérer les données et les intégrer dans les outils de nos gestionnaires d’incendie », a-t-elle déclaré.

L’OBJECTIF DE WILDFIRESAT

La mission a trois objectifs distincts, indique le site Web du gouvernement du Canada.

La première consiste à fournir une cartographie détaillée du périmètre de brûlage d’un incendie et à surveiller tous les incendies à travers le pays, y compris ceux dans les zones reculées.

Le projet permettra de prédire où et quelle intensité le feu pourrait brûler en fonction des conditions météorologiques et des combustibles présents dans la région.

WildFireSat devrait également afficher une cartographie détaillée de la fumée, des prévisions sur les endroits où elle pourrait se déplacer et une surveillance à jour de la qualité de l’air.

« Ainsi, lorsqu’il est associé à d’autres informations, et je pense aux instruments satellitaires complémentaires qui observent ce qui est dans l’air, le résultat est une combinaison puissante », a déclaré Chris McLinden, chercheur scientifique à l’ECC, dans un courriel à CTVNews.ca.

Ces données peuvent être collectées et ensuite contribuer à des recherches plus approfondies sur les incendies de forêt, a déclaré McLinden.

« Une chose que cela nous permet de faire est d’en apprendre davantage sur les liens entre la température et la taille du feu, le type de combustible (par exemple, quel type d’arbres), la météorologie et la quantité de pollution libérée », a-t-il déclaré.

En outre, la mission mesurera le carbone émis par les incendies de forêt, ce qui aidera le pays à comprendre l’impact que les incendies peuvent avoir sur les objectifs d’émission de carbone.

Actuellement, la CSA est en train de sélectionner des entrepreneurs pour le projet et espère nommer le gagnant en 2024. Il y aura moins de 10 satellites qui surveilleront le pays pour détecter les incendies de forêt, a déclaré Micael.

Le projet fournira des données en temps réel aux communautés et aux personnes sur le terrain qui luttent contre les incendies de forêt pour des réponses plus rapides et les aidera à prendre des décisions éclairées.

« Cela nous permettra de mieux protéger nos ressources, nos infrastructures et notre environnement en offrant une meilleure connaissance de la situation, notamment à proximité des zones habitées », peut-on lire sur le site Internet.

Les incendies jouent un rôle essentiel dans la régénération de la nature et parfois, lorsqu’ils ne constituent pas une menace pour les populations, ils sont laissés à eux-mêmes.

Cependant, tous les incendies de forêt doivent être surveillés, souvent par une surveillance aérienne dans les zones reculées, indique le site Internet du gouvernement. WildFireSat éliminerait le besoin d’avions en surveillant les incendies de forêt depuis l’espace.

«NOUS VOYONS L’URGENCE»

Ce projet est en développement depuis 2014 et fait l’objet d’un reporting rigoureux, a déclaré Micael.

Cependant, le lancement du projet est prévu dans plusieurs années, malgré le besoin actuel de données.

« Nous comprenons parfaitement et voyons l’urgence, et nous cherchons également à travailler aussi vite que possible et à construire un produit de qualité », a déclaré Micael.

La saison des incendies de forêt en 2023 au Canada est la pire de l’histoire du pays. Il a déplacé des milliers de personnes, détruit des maisons d’un océan à l’autre et brûlé des millions d’hectares de terres.

« Le temps qu’il faut pour concevoir, construire, puis bien sûr, lancer et ensuite vraiment entrer en exploitation… Nous savons que c’est long », a déclaré Micael. « Nous avons vu à quel point cela a détruit des maisons et des vies… Nous voulons faire notre part pour vraiment aider et assister de la meilleure façon possible. »