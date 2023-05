Un projet pilote en Colombie-Britannique qui transforme les salles de classe de la maternelle en garderies est un énorme succès

Oliver Elementary a été la première école en Colombie-Britannique à tester le programme Seamless Day Kindergarten qui intègre la garde avant et après l’école.

Le lundi 15 mai, le ministre d’État à la Garde d’enfants était dans la salle de classe Oliver pour annoncer que le programme pilote a été un énorme succès et sera prolongé.

Seamless Day Kindergarten intègre les soins avant et après l’école dans la salle de classe de la maternelle, dispensés par des éducatrices de la petite enfance (EPE) certifiées qui travaillent aux côtés de l’enseignant. Le programme fait le meilleur usage de l’espace scolaire disponible, des salles de classe existantes, de l’extérieur, des gymnases scolaires et des bibliothèques en dehors des heures de classe.

«Nous savons que de nombreuses familles continuent d’avoir besoin de services de garde une fois que leurs enfants commencent l’école», a déclaré Grace Lore, ministre d’État à la Garde d’enfants, qui était à l’école élémentaire Oliver lundi.

« La salle de classe Seamless Day Kindergarten offre des services de garde d’enfants avant et après l’école et permettra aux familles occupées de passer plus facilement leur journée de travail en sachant que leurs enfants apprennent et sont bien soignés à l’école. »

La maternelle Seamless Day Kindergarten a commencé à Oliver Elementary en 2019. La province a fourni 3 millions de dollars de 2022 à 2023 pour ajouter 20 salles de classe, passant à 45 salles de classe dans toute la province.

La maternelle sans interruption a été introduite cette année à l’école élémentaire Queen’s Park à Penticton.

« Peu importe, si vous vivez dans une petite ville comme Oliver ou une grande ville comme Vancouver, des services de garde de qualité sont extrêmement précieux et certainement très demandés. Dans les régions rurales, nous sommes particulièrement conscients du besoin de solutions diverses pour aider à répondre aux besoins locaux », a déclaré Roly Russell, député provincial de Boundary-Similkameen.

« La familiarité et la routine de mon fils sont inestimables pour renforcer sa confiance. Il s’est épanoui à l’école et nous ne pourrions pas être plus heureux », a déclaré la mère Tracy Maplesden-McClymont.

