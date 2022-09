Un projet photo célèbre les garçons de Kahnawake avec des tresses

Charlie Mayo fait pousser ses cheveux depuis le jour de sa naissance.

“C’est important parce que nos ancêtres avaient les cheveux longs”, a déclaré Mayo, qui est Kanien’kehá:ka (Mohawk) de Kahnawake, au sud de Montréal.

Le garçon de 10 ans fait partie des trois douzaines de sa communauté photographiées pour une campagne célébrant les garçons avec des tresses.

“C’était vraiment amusant”, a-t-il déclaré à propos de la séance photo.

“J’ai aimé ça parce que ça aide à encourager les autres garçons à faire pousser leurs cheveux longs.”

Charlie Mayo, dix ans, fait pousser ses cheveux depuis le jour de sa naissance. (Photographie de corne d’ange)

Quand Mayo était plus jeune, il a dit que ses amis de sa communauté se moquaient de lui et l’appelaient une fille à cause de la longueur de ses cheveux. C’est quelque chose qui inquiète Kaianohon Beauchamp, maintenant que son fils de quatre ans, Ratewennattókha, commence la crèche cette année.

“Il a de belles boucles naturelles, c’est pourquoi je n’ai jamais voulu les couper”, a déclaré Beauchamp.

Après avoir vu les affiches de la campagne Back the Braid circuler sur Facebook au début du mois, elle a approché le photographe Angel Horn avec l’idée d’offrir des portraits gratuits aux garçons qui se font pousser les cheveux.

Le fils de quatre ans de Kaianohon Beauchamp, Ratewennattókha, était l’un des nombreux garçons à être photographiés pour la campagne. (Photographie de corne d’ange)

“Il était dans son élément en posant et tout. C’était tellement génial. J’ai presque pleuré”, a déclaré Beauchamp à propos de son fils qui s’est fait prendre en photo.

Horn a photographié des campagnes similaires pour célébrer les personnes de sa communauté atteintes du syndrome de Down, d’autisme, de la diversité des genres et celles en voie de rétablissement. Elle a déclaré que la photographie peut être un moyen puissant pour sensibiliser et favoriser un sentiment de fierté et d’autonomisation pour ceux qui sont photographiés. Cette cause lui tient à cœur, car trois de ses fils ont les cheveux longs.

Son plus jeune a commencé à faire pousser ses cheveux il y a deux ans.

“Mon garçon admire ses frères aînés qui ont les cheveux longs”, a déclaré Horn.

“Un de ses frères aînés se fait pousser les cheveux parce qu’il dit qu’il se sent connecté à la terre.”

Campagne Back the Braid

La campagne Back the Braid a été lancée par des joueurs de crosse professionnels, les frères Thompson. En 2019, Lyle Thompson a été harcelé par des fans et un annonceur d’un match.

Lui et ses frères ont lancé la campagne pour aider les gens à comprendre l’importance de la tresse dans les cultures autochtones et pour aider les jeunes garçons autochtones à se sentir plus confiants en portant des tresses.

D’autres organisations ont depuis développé des campagnes similaires, notamment la National Indian Education Association aux États-Unis, qui a publié plusieurs affiches sur les réseaux sociaux pour promouvoir Back the Braid pour la rentrée scolaire.

Dans les coulisses de la séance photo des garçons de Ratewennattókha Deer, quatre ans, avec des tresses. (Soumis par Kaianohon Beauchamp)

Pour Horn, il est important que les garçons aux cheveux tressés soient célébrés et soutenus pour lutter contre l’intimidation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de Kahnawake.

“Tous ces garçons, y compris mes fils, ont tous tellement de fierté dans leurs cheveux”, a déclaré Horn.

“Cela apporte tellement de prise de conscience…. Cela leur donne une voix.”