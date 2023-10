Un projet national aide Houlton à soutenir les entrepreneurs en herbe

Pour préparer le projet Entrepreneur Ecosystem, Matthew Wagner, directeur du programme de Main Street America, s’est rendu à Houlton l’automne dernier pour se faire une idée de la communauté. Avec l’aimable autorisation de Maine Street America et du Maine Development Center

HOULTON, Maine – Les entrepreneurs de Houlton veulent davantage d’options de réseautage, d’opportunités de croissance commerciale et de moyens d’améliorer leurs petites initiatives, parfois à domicile, selon une analyse de près d’un an du climat entrepreneurial de la ville réalisée par des consultants nationaux.

Houlton, l’une des 10 villes du Maine participant à l’écosystème d’entrepreneurs national Main Street America 2022-23 Projetrejoint Ellsworth, Augusta, Bath, Belfast, Biddeford, Saco, Gardiner, Rockland et Westbrook, dans les efforts visant à développer les petites entreprises.

Alors que les entreprises à domicile fleurissent dans les zones rurales, les villes ont besoin d’environnements favorables aux entrepreneurs et c’est pourquoi Houlton et les autres villes ont écouté avant de planifier des programmes.

Et grâce aux conseils de Main Street America avec des enquêtes détaillées, des groupes de discussion, des réunions municipales et des visites personnalisées, Houlton a mis au point son nouveau programme Business RISE (Ressources et informations pour les entrepreneurs à succès), a déclaré Nancy Ketch, directrice du développement communautaire de Houlton.

« Nous avons examiné et évalué les conclusions et les recommandations d’un rapport préparé par Matthew Wagner, directeur des programmes chez Main Street America », a déclaré Ketch. «Cet examen a conduit à l’identification de plusieurs lacunes.»

Le projet d’écosystème est un partenariat du Fondation de développement du Maine, Centre-ville du Maine et Main Street America, qui vise à aider les villes à développer de meilleures relations avec les propriétaires d’entreprises locales et, ce faisant, à revitaliser leurs économies locales.

Pour préparer le projet Entrepreneur Ecosystem, un consultant de Main Street America s’est rendu à Houlton l’automne dernier pour se faire une idée de la communauté. Voici une photo de la Main Street Cooperative prise pendant son séjour à Houlton. (Avec l’aimable autorisation de Maine Street America et du Maine Development Center)

Un écosystème urbain est fondamentalement un système de soutien et Houlton explore la meilleure manière de soutenir les entreprises à tous les niveaux, nouvelles, existantes et en transition, a déclaré Ketch.

Initialement, la Maine Development Foundation, le Maine Downtown Center et Main Street America ont réalisé un projet pilote d’écosystème d’entrepreneurs avec SkowheganLisbonne et Monson.

En raison du succès des programmes pilotes, le projet d’écosystème a reçu des fonds du Congrès par l’intermédiaire des sénateurs américains Angus King et Susan Collins. Chaque ville participante a reçu 10 000 $ pour la planification et 50 000 $ pour la mise en œuvre du projet.

Les dépenses dirigées par le Congrès ont financé les services de Wagner pour travailler avec les villes du Maine afin d’évaluer le climat actuel des petites entreprises.

Dans le cadre de cette initiative, Wagner est venu à Houlton, a visité plusieurs entreprises, a fait une visite à pied de la ville pour se faire une idée de la communauté, a organisé un groupe de discussion, a dirigé une série de réunions avec des organisations comme la Small Business Administration, des banques, le agent chargé de l’application du code pour bien comprendre quels services étaient disponibles dans la communauté.

Il a identifié ce qui existe déjà et les lacunes, ou les éléments dont les entrepreneurs ont déclaré avoir besoin, comme rencontrer d’autres propriétaires d’entreprise, former les petites entreprises concernant leur entreprise et promouvoir leur entreprise.

« Nous avons également appris qu’il existe de nombreux services disponibles dans la ville », a déclaré Ketch. « Mais les gens n’en sont pas conscients. »

Par exemple, elle a dit qu’ils ne savaient peut-être pas que le Société de développement du sud d’Aroostook dispose d’équipes qui rencontreront une entreprise et lui offriront des conseils.

Le nouveau programme Houlton RISE se concentre sur ce qu’ils ont surnommé les quatre P : pollinisation (réseautage) ; préparation (démarrage et opportunités d’apprentissage croissantes); polissage (finances et planification commerciale); et pizazz (promotion), a déclaré Ketch.

« Nous réunirons à nouveau notre comité directeur pour une partie de la mise en œuvre et travaillerons également avec la Chambre de commerce de la région du Grand Houlton pour des éléments éducatifs, car ils proposent déjà certains programmes avec la SADC », a-t-elle déclaré.

Selon les directives de subvention, Houlton doit lancer le programme RISE dans les prochains mois.

Les autres villes du projet d’écosystème commencent également tout juste à mettre en œuvre leurs plans avec une date limite d’achèvement en mars 2024.