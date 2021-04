Avec des montagnes enneigées, des lacs chatoyants et de vastes étendues de forêt, l’Oregon, dans le nord-ouest pacifique des États-Unis, ne manque pas de beauté naturelle.

Dans les eaux au large de ses côtes, un projet tente d’exploiter l’énergie de la nature en testant et en analysant les convertisseurs d’énergie houlomotrice, une technologie qui pourrait avoir un rôle important à jouer dans une transition vers les énergies renouvelables.

Connu sous le nom de PacWave, le projet s’articule autour de deux sites: PacWave North, «un site de test pour les technologies à petite échelle, prototypes et du marché maritime», et PacWave South, en cours de développement et qui a reçu des subventions du ministère de l’Énergie. et l’État de l’Oregon, entre autres.

En mars, PacWave South – qui sera situé à 7 miles au large dans les eaux fédérales mesurant entre 70 et 75 mètres de profondeur – a fait un pas en avant important en annonçant que la Federal Energy Regulatory Commission avait accordé à l’Oregon State University (OSU) une licence pour » construire et exploiter «une installation d’essai sur le site.

Selon OSU, PacWave South est « le premier site d’essai à l’échelle commerciale, connecté au réseau public aux États-Unis à obtenir une licence FERC et sera la première installation de recherche sur les énergies marines renouvelables dans les eaux fédérales au large de la côte du Pacifique. »

Dans une déclaration à l’époque, Burke Hales, qui est le scientifique en chef de PacWave, a décrit la nouvelle comme «un moment énorme pour ce projet et pour l’industrie dans son ensemble».

Hales, qui est également professeur au College of Earth, Oceanic and Atmospheric Sciences de l’OSU, a ajouté que la licence était «la première… de ce type à être délivrée aux États-Unis».

Une fois opérationnel, PacWave South sera composé de quatre couchettes. Au total, le développement aura la capacité de tester jusqu’à 20 convertisseurs d’énergie houlomotrice, ou WEC.

Mais comment fonctionnent les WEC? Selon l’association professionnelle bruxelloise Ocean Energy Europe, ces types d’appareils sont capables de « capturer le mouvement physique des houles et des vagues et de le transformer en énergie – généralement de l’électricité ». À PacWave South, des câbles sous-marins acheminent l’électricité des WEC vers un site terrestre qui, à son tour, l’envoie au réseau.

Selon le site Web du projet, la puissance maximale de PacWave South s’élèvera à 20 mégawatts (MW). Le site est « pré-autorisé », ce qui signifie en termes simples que les développeurs du WEC n’auront pas besoin de demander des permis ou la permission d’y déployer leur technologie.

Si tout se passe comme prévu, les travaux de construction pourraient commencer cet été avec des opérations à partir de 2023. Une fois construit, PacWave South renforcerait l’infrastructure de test d’énergie marine américaine, qui comprend déjà le site de test de l’énergie des vagues de la marine américaine à Hawaï.

Dans un entretien téléphonique avec CNBC la semaine dernière, Hales a cherché à souligner l’importance pour les États-Unis d’avoir un site de test tel que PacWave South, ainsi que la tâche qui attend le secteur.

«Je dirais que l’énergie houlomotrice est… de quelques à quelques décennies de retard sur l’énergie éolienne», a-t-il expliqué.

«Et le véritable goulot d’étranglement dans le ketchup est qu’il n’y a… vraiment nulle part pour ces appareils à tester, en gros, ailleurs que sur quelques sites en Europe: il y a un site à Orkney, le site EMEC, (et) il y a un site dans le golfe de Gascogne appelé BiMep.«

«Mais vraiment rien, rien de tel, nulle part ailleurs dans le monde, et certainement rien de tel aux États-Unis», a-t-il ajouté, poursuivant en expliquant à quel point il était «extrêmement important» pour les développeurs de disposer d’un terrain d’essai à grande échelle.

Des océans de potentiel?

Le département américain de l’énergie a décrit les ressources énergétiques marines comme ayant «le potentiel de contribuer de manière significative à l’approvisionnement énergétique américain et mondial».

De même, l’Agence internationale de l’énergie décrit les technologies marines comme ayant un «grand potentiel», mais ajoute qu’un soutien politique supplémentaire est nécessaire pour la recherche, la conception et le développement afin de «permettre les réductions de coûts qui accompagnent la mise en service de plus grandes usines commerciales».

En regardant vers l’avenir, les sources d’énergie marines pourraient avoir un rôle important à jouer aux États-Unis

«Alors que nous progressons vers des pénétrations croissantes de l’énergie éolienne + solaire + batteries, nous avons besoin de ressources renouvelables disponibles lorsque le vent ne souffle pas, la nuit et l’hiver», Bryson Robertson, professeur agrégé et directeur de Pacific Marine Energy Center de l’Oregon State University, a déclaré à CNBC par courrier électronique.

«Ce sont tous des attributs de l’énergie marine», a déclaré Robertson, ajoutant qu’ils complétaient d’autres ressources d’énergie renouvelable. «Nous devons diversifier nos énergies renouvelables», a-t-il expliqué, ce qui garantirait à son tour un système énergétique robuste, résilient, sans carbone et distribué.

Laura Morton, qui est la directrice principale des politiques et des affaires réglementaires de l’American Clean Power Association pour l’offshore, a fait écho à ce point de vue, disant à CNBC par courrier électronique que les technologies d’énergie houlomotrice et marémotrice « pourraient aider à compléter le stockage éolien, solaire et énergétique dans la transition de l’Amérique vers un un système énergétique plus propre, plus sûr et plus abordable. «

Des cibles difficiles