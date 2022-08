Un projet international pour nommer les vagues de chaleur a rencontré scepticisme et intrigue

Alors que des vagues de chaleur record balayent l’Amérique du Nord et l’Europe, un nouveau projet international expérimente la dénomination des vagues de chaleur pour sensibiliser le public à leur gravité.

L’Adrienne Arsht Rockefeller Foundation Resilience Center, un groupe basé à Washington, DC qui étudie la résilience climatique, mène un programme pilote pour voir si un système de dénomination des vagues de chaleur affectera la perception et les actions du public pendant les périodes de chaleur intense.

Le Forum économique mondial rapporte que des pays du monde entier connaissent vagues de chaleur record cette année. La hausse des températures mondiales rend les vagues de chaleur plus fréquentes, plus graves et plus longues.

“La chaleur, contrairement à d’autres catastrophes naturelles, est silencieuse et souvent invisible. Par conséquent, il est très important que nous sensibilisions à ce que la chaleur peut faire, car c’est en fait l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières auxquelles nous sommes confrontés”, a déclaré Kurt Shickman, directeur de initiatives de chaleur extrême au centre.

“Et donc, cette disparité entre leur dangerosité et leur visibilité nécessite vraiment une image de marque et nécessite plus d’efforts pour sensibiliser les gens à ce problème.”

Le programme a été lancé dans six villes, dont Los Angeles, Miami, Milwaukee et Kansas City, Mo., aux États-Unis, ainsi qu’à Séville, en Espagne et à Athènes, en Grèce. En juillet, Séville a été la première ville au monde à nommer une vague de chaleur, l’appelant Zoe, selon Shickman.

Un pompier travaille pour éteindre un incendie de forêt se rapprochant d’une maison à Tabara, dans le nord-ouest de l’Espagne, en juillet. (Bernat Armangue/AP)

“Il y a eu beaucoup de couverture médiatique autour de cela et beaucoup d’attention y a été accordée”, a déclaré Shickman.

“C’est important, pas seulement pour attirer l’attention sur le système, mais en fait, pour faire prendre conscience aux gens que c’est une période dangereuse.”

L’OMM craint de semer la confusion dans l’esprit du public

L’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence des Nations Unies, a déclaré qu’elle était favorable à la classification des vagues de chaleur, mais qu’elle ne savait pas comment nommer scientifiquement une vague de chaleur. L’OMM s’est également demandé si le système pouvait prêter à confusion pour le public.

“Le problème le plus important ici est que, dans la plupart des pays, seules les agences nationales désignées telles que les services météorologiques ou les agences de santé publique ont la responsabilité nationale d’émettre des avertissements officiels de chaleur”, a déclaré Bob Stefanski, responsable des services climatiques appliqués à l’OMM.

“Nous voulons simplement nous assurer que ces pratiques indépendantes sont coordonnées et ne risquent pas de perturber les protocoles de protection civile déjà en place”, a déclaré Stefanski.

Des touristes se rafraîchissent et boivent dans une fontaine devant le Panthéon, au milieu d’une canicule féroce qui balaie l’Europe, dans le centre de Rome, le 19 juillet 2022. (Andreas Solaro/AFP via Getty Images)

Au Canada, certains chercheurs sont d’accord avec l’OMM et sont sceptiques quant à la façon dont un système de dénomination communiquera la gravité des vagues de chaleur.

“Je suis vraiment, vraiment contre. Je pense qu’entendre, vous savez, la vague de chaleur, Zoe ou Joey est sur le point d’arriver. Cela ne me fait pas vraiment peur. Je pense que je ne le fais pas. nécessairement y prêter attention », a déclaré le climatologue David Phillips. Phillips est un chercheur de longue date à Environnement Canada, mais a partagé son point de vue personnel avec la CBC.

Il a également souligné que la raison pour laquelle un système de dénomination a été développé pour les tempêtes tropicales était pour une communication claire. Plusieurs tempêtes peuvent se produire à proximité ou avoir le potentiel de se heurter.

Les vagues de chaleur sont également difficiles à définir et à mesurer, a déclaré Phillips.

“Dans une tempête tropicale, un élément décide si ce sera une tempête tropicale ou un ouragan de catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5, c’est le vent soutenu. C’est scientifique, c’est mesuré”, a déclaré Phillips.

“Mais je pense qu’avec les vagues de chaleur, je pense juste qu’il y a tellement d’éléments météorologiques qui le composent.”

D’autres chercheurs canadiens sont intéressés à voir les données recueillies dans le cadre du projet pilote du Centre de résilience de la Fondation Adrienne Arsht Rockefeller pour voir comment un système de dénomination pourrait être un outil de communication efficace.

Soutien au Canada

“Je ne vois pas beaucoup d’inconvénients et je pense que c’est une bonne idée d’essayer”, a déclaré Farah Shroff, membre associée de l’École de santé publique et des populations de l’Université de la Colombie-Britannique.

“L’idée principale ici est de renforcer le message en termes de ce qu’est une vague de chaleur et de sa gravité.”

REGARDER | Des millions de Canadiens essaient de rester au frais pendant la canicule :

Des millions de Canadiens tentent de rester au frais pendant la canicule Cinq provinces sont aux prises avec une vague de chaleur étouffante, les experts exhortant les villes à donner la priorité aux espaces verts et à l’accès à l’eau, pour aider les communautés vulnérables à faire face.

Shroff a déclaré que l’une de ses principales mises en garde est que les noms doivent être choisis de manière appropriée. Une étude de 2014 a révélé que les ouragans avec des noms associés aux hommes sont pris plus au sérieux que ceux avec des noms associés aux femmes.

“Vraiment adapter les messages très, très soigneusement et clairement, de manière à atteindre ceux qui sont les plus vulnérables, afin que nous, en tant que communauté, puissions tous être en sécurité ensemble”, a déclaré Shroff.