Un projet français vise à alimenter l’Europe en lithium

Géant des minéraux basé à Paris Imerys prévoit de développer un projet d’extraction de lithium qui, espère-t-il, contribuera à répondre à la demande et à sécuriser l’approvisionnement du marché émergent des véhicules électriques en Europe. Dans un communiqué lundi, Imerys a déclaré que son projet Emili serait situé sur un site du centre de la France, la société ciblant 34 000 tonnes métriques de production d’hydroxyde de lithium chaque année à partir de 2028. Selon l’entreprise, ce niveau de production serait suffisant pour « équiper environ 700 000 véhicules électriques par an ». Parallèlement à son utilisation dans les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes et une foule d’autres gadgets synonymes de la vie moderne, le lithium – que certains ont surnommé “l’or blanc” – est crucial pour les batteries qui alimentent les véhicules électriques. Le projet envisagé par Imerys prend forme à un moment où de grandes économies comme l’UE cherchent à augmenter le nombre de véhicules électriques sur leurs routes.

L’UE prévoit d’arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et essence à partir de 2035. Le Royaume-Uni, qui a quitté l’UE le 31 janvier 2020, poursuit des objectifs similaires. Avec l’augmentation de la demande de lithium, l’Union européenne – dont la France est membre – tente de renforcer ses propres approvisionnements et de réduire sa dépendance vis-à-vis d’autres parties du monde. Dans une traduction de son discours sur l’état de l’Union le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que “le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants que le pétrole et le gaz”. En plus d’aborder la sécurité de l’approvisionnement, von der Leyen, qui a basculé entre plusieurs langues au cours de son discours, a également souligné l’importance du traitement. “Aujourd’hui, la Chine contrôle l’industrie mondiale de la transformation”, a-t-elle déclaré. “Près de 90% … des terres rares[s] et 60 % du lithium sont traités en Chine. » “Nous allons donc identifier des projets stratégiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’extraction au raffinage, de la transformation au recyclage”, a-t-elle ajouté. “Et nous constituerons des réserves stratégiques là où l’approvisionnement est menacé.”

De retour en France, Imerys a indiqué qu’il finalisait ce qu’il a qualifié d'”étude technique de cadrage” afin “d’explorer différentes options opérationnelles et d’affiner les aspects géologiques et industriels liés à la méthode d’extraction et de traitement du lithium”. Le site retenu pour le projet a, depuis la fin du 19e siècle, a été utilisé pour produire un type d’argile appelé kaolin utilisé dans l’industrie de la céramique. Les dépenses en capital de construction du projet de lithium proposé sont estimées à environ 1 milliard d’euros (environ 980 millions de dollars), a ajouté Imerys. “En cas de réussite, le projet contribuerait aux ambitions de transition énergétique de la France et de l’Union européenne”, a déclaré la société. “Cela renforcerait également la souveraineté industrielle de l’Europe à un moment où les fabricants de voitures et de batteries sont fortement dépendants du lithium importé, qui est un élément clé de la transition énergétique.” Ces dernières années, une série de facteurs ont créé des points de pression en ce qui concerne l’approvisionnement en matériaux cruciaux pour les véhicules électriques, un problème que l’Agence internationale de l’énergie a souligné plus tôt cette année. dans son Global EV Outlook. “L’augmentation rapide des ventes de véhicules électriques pendant la pandémie a mis à l’épreuve la résilience des chaînes d’approvisionnement de batteries, et la guerre de la Russie en Ukraine a encore exacerbé le défi”, note le rapport de l’AIE, ajoutant que les prix de matériaux comme le lithium, le cobalt et le nickel ont grimpé en flèche. “En mai 2022, les prix du lithium étaient plus de sept fois plus élevés qu’au début de 2021”, a-t-il ajouté. “La demande sans précédent de batteries et le manque d’investissement structurel dans de nouvelles capacités d’approvisionnement sont des facteurs clés.”

