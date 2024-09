Un projet d’extraction d’or à partir de déchets miniers divise une ville du Colorado, déjà polluée depuis longtemps

LEADVILLE, Colorado — Des piles de déchets miniers de couleur rouille et des derricks en bois blanchis par le soleil surplombent la ville historique de Leadville, dans les montagnes du Colorado, héritage de mines d’or et d’argent pollution du bassin de la rivière Arkansas plus d’un siècle après l’essor de la ville.

C’est ainsi qu’est née une jeune entreprise appelée CJK Milling, qui souhaite « réexploiter » certains des tas de déchets pour extraire davantage d’or du minerai jeté il y a des décennies, alors qu’il avait moins de valeur. Les déchets seraient transportés par camion jusqu’à une usine voisine, broyés en poudre et baignés dans du cyanure pour extraire des traces de métaux précieux.

Cette proposition intervient dans un contexte d’intérêt mondial croissant pour le retraitement des déchets contenant des minéraux mis au rebut qui ont pris de la valeur au fil du temps et peuvent désormais être plus facilement éliminés. Il s’agit notamment des métaux précieux et minéraux utilisés pour les énergies renouvelables que de nombreux pays, dont les États-Unis, s’efforcent d’obtenir.

Les partisans du projet Leadville affirment qu’il permettrait d’accélérer les travaux de nettoyage qui traînent depuis des décennies sous la surveillance fédérale sans fin prévisible. Ils parlent avec ambition d’une « économie circulaire » pour l’exploitation minière, où les déchets seraient réutilisés.

Pourtant, pour certains résidents et responsables, relancer l’industrie minière en déclin de la ville et remuer les tas de déchets rappelle un passé pollué, lorsque l’Arkansas était nocif pour les poissons et parfois rouge à cause des déchets des mines de Leadville.

« Nous sommes assis dans une rivière où les poissons n’auraient pas pu survivre il y a 20 ans », a déclaré Brice Karsh, propriétaire d’un ranch de pêche en aval du projet d’usine, en jetant des granulés de poisson dans un bassin regorgeant de truites arc-en-ciel. « Pourquoi revenir en arrière ? Pourquoi prendre des risques ? »

Leadville, qui abrite environ 2 600 habitants et le National Mining Museum, se présente comme la ville la plus haute des États-Unis, à 3 008 mètres d’altitude. Cette distinction a aidé la ville à se forger une nouvelle identité en tant que Mecque des athlètes de l’extrême. Des parcours de course d’endurance parcourent les collines voisines où des millions de tonnes de déchets miniers rejetés ont déversé du plomb, de l’arsenic, du zinc et d’autres métaux toxiques dans les cours d’eau.

Nick Michael, un vétéran de 38 ans de l’exploitation minière, est à l’origine du projet CJK Milling. Il décrit le projet comme une façon de redonner à la société. Debout au sommet d’un tas de déchets miniers avec le plus haut sommet du Colorado, le mont Elbert, au loin, Michael affirme que les décombres ont une concentration d’or plus élevée que dans de nombreuses grandes mines actuellement en activité aux États-Unis.

« Autrefois, ce n’était pas le cas, a-t-il dit, mais la situation s’est inversée et c’est ce qui rend cette situation économique… Nous nous contentons de nettoyer ces petits tas et de passer au suivant. »

Christian Luna-Leal, membre du conseil municipal, a grandi à Leadville, dans un parc de caravanes avec une eau de mauvaise qualité, après que ses parents ont immigré du Mexique.

Les communautés défavorisées ont toujours été les premières à souffrir des problèmes de l’industrie, a-t-il dit, et ce depuis les débuts de Leadville, lorsque les propriétaires de mines traitaient mal les immigrants irlandais qui faisaient la plupart du travail. Près de 1 300 immigrants, la plupart irlandais, sont enterrés dans des fosses communes dans un cimetière local.

Selon Luna-Leal, remuer les déchets miniers anciens pourrait annuler des décennies de nettoyage, souillant à nouveau l’eau et menaçant le bien-être des résidents, y compris les Latinos, dont beaucoup vivent dans des maisons mobiles à la périphérie de la ville.

« Il existe une véritable crainte… chez une grande partie de notre communauté que cette question ne soit pas correctement traitée et que nos préoccupations ne soient pas prises aussi au sérieux qu’elles devraient l’être », a déclaré Luna-Leal.

Le procédé utilisé par l’entreprise ne permet pas d’éliminer les déchets miniers. Pour chaque tonne de minerai broyé, il resterait une tonne de déchets, moins quelques onces d’or. À raison de 400 tonnes par jour, les déchets s’accumulent rapidement.

CJK avait initialement prévu d’utiliser une fosse géante à ciel ouvert pour stocker le matériau sous forme de boue humide. Après le rejet de cette proposition, l’entreprise séchera plutôt les déchets jusqu’à obtenir une consistance semblable à du mastic et les empilera sur une colline derrière l’usine, a déclaré Michael. La fosse à ciel ouvert en aval servirait de bassin de rétention d’urgence en cas d’effondrement de la pile.

L’ampleur des déchets miniers à l’échelle mondiale est stupéfiante : des dizaines de milliers de piles de résidus miniers contiennent 245 milliards de tonnes (223 milliards de tonnes métriques), selon les chercheurs. Et la production de déchets augmente à mesure que les entreprises construisent des mines plus grandes avec des teneurs en minerai plus faibles, ce qui entraîne un ratio déchets/produit plus élevé, selon l’organisation à but non lucratif World Mine Tailings Failures.

Ce mois-ci, les prix de l’or ont atteint des sommets records et la demande pour des minéraux essentiels tels que le lithium utilisé dans les batteries a fortement augmenté.

Les conditions économiques favorables font que la réexploitation minière « s’est répandue comme une traînée de poudre », a déclaré la géochimiste Ann Maest, qui conseille des organisations environnementales comme EarthWorks. Le groupe de défense critique l’industrie minière mais a prudemment adopté la réexploitation minière comme un moyen potentiel d’accélérer les opérations de nettoyage grâce à des investissements privés.

CJK Milling pourrait contribuer à cela à Leadville, a déclaré Maest, mais seulement si cela est fait correctement. « Le problème est qu’ils veulent utiliser du cyanure, et chaque fois qu’une communauté entend parler de cyanure ou de mercure, elle est naturellement très inquiète », a-t-elle déclaré.

Greg Teter, directeur du district des eaux de Parkville, supervise l’approvisionnement en eau de Leadville et considère CJK Milling comme une solution potentielle aux problèmes de qualité de l’eau.

De nombreux tas de déchets s’accumulent sur l’approvisionnement en eau du district, et Teter se souvient qu’une explosion de la mine de Resurrection a obligé les habitants à faire bouillir leur eau parce que l’usine de traitement du district ne pouvait pas gérer la saleté et les débris.

Le ruissellement pollué est plus constant au printemps et en été, lorsque la fonte des neiges des montagnes Mosquito s’infiltre dans les terrils et les égouts des mines abandonnées.

Chaque minute, 694 gallons (2 627 litres) en moyenne d’eau de mine contaminée s’écoulent Site Superfund de Leadvilleselon les registres fédéraux. La majeure partie est stockée ou acheminée vers des installations de traitement, dont une gérée par le Bureau of Reclamation des États-Unis.

Jusqu’à 10 % de l’eau n’est pas traitée, soit des dizaines de millions de gallons par an transportant environ six tonnes de métaux toxiques, selon les données de l’Agence américaine de protection de l’environnement. À titre de comparaison, pendant la saison des pluies du Colorado, Mine Gold King 2015 Après une catastrophe qui a pollué les rivières de trois États, une équipe de nettoyage de l’EPA a déclenché par inadvertance le rejet de 3 millions de gallons (11,4 millions de litres) de déchets miniers de couleur moutarde.

Tant que les piles de Leadville subsisteront, leur potentiel polluant perdurera.

« Il y a littéralement des milliers de concessions minières qui se chevauchent », a déclaré Teter. « Nous ne voulons pas que cela se retrouve dans notre approvisionnement en eau. Dans l’état actuel des choses, toutes les décharges minières se trouvent… dans mon bassin hydrographique, en amont de mon bassin hydrographique, et s’ils les enlèvent et les transportent vers l’usine, elles se trouveront en dessous de mon bassin hydrographique. »

L’EPA n’a pas d’autorité sur les travaux proposés par CJK, mais un porte-parole a déclaré qu’ils avaient le « potentiel d’améliorer les conditions du site » en complétant les travaux de nettoyage déjà en cours. Le déplacement des déchets miniers éliminerait les sources de ruissellement et pourrait réduire la quantité d’eau polluée à traiter, a déclaré le porte-parole de l’EPA, Richard Mylott.

D’autres projets d’exploitation minière dans les Rocheuses se trouvent à East Helena et Anaconda, dans le Montana, et à Midvale, dans l’Utah, a indiqué M. Mylott. Des projets sont également prévus à Gilt Edge, dans le Dakota du Sud, et à Creede, dans le Colorado, a-t-il ajouté.

Malgré le désordre causé par l’exploitation minière historique de Leadville, Teter a parlé avec fierté de ses liens avec l’industrie, notamment de son travail dans deux mines aujourd’hui fermées. Son gendre travaille dans une mine voisine.

« Sans l’exploitation minière, Leadville ne serait pas là. Je ne serais pas ici », a déclaré le responsable des eaux.

« Il n’y a pas de mines actives dans notre bassin hydrographique, mais j’ai confiance dans ce que CJK a prévu », a-t-il déclaré. « Et je pourrai garder un œil sur tout ce qu’ils font. »

Suivez Brown sur X, anciennement Twitter : @MatthewBrownAP