Un projet d’entraînement cardio et d’équilibre vise à améliorer la capacité de marche associée à la SEP

Une équipe de l’Université Marquette mène un nouveau projet qui combinera entraînement d’équilibre et cardio dans le but d’améliorer les capacités de marche des personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP).

Dirigé par Brian Schmit, PhD, professeur de génie biomédical de Marquette, le projet – soutenu par une subvention de recherche de 3,34 millions de dollars des National Institutes of Health – permettra aux patients atteints de SEP d’effectuer des exercices de haute intensité sur un tapis roulant spécialisé conçu pour nuire à l’équilibre.

Sécurisés par des harnais de sécurité, les participants feront des exercices à une intensité plus élevée que celle généralement observée dans le cadre d’une thérapie de réadaptation contre la SEP, tandis que le tapis roulant se déplacera de manière inattendue dans des directions différentes. Selon les chercheurs, ce programme de réadaptation combine un entraînement à l’endurance et à l’équilibre – une combinaison rarement observée en milieu clinique.

« Les cliniciens sont souvent confrontés à des défis de sécurité lorsqu’ils combinent ces deux ingrédients importants pour optimiser les performances motrices », a déclaré Allison Hyngstrom, PhD, co-chercheuse du projet au Collège des sciences de la santé de Marquette. communiqué de presse de l’université.

« Les résultats de cette étude pourraient aider à développer une nouvelle intervention d’équilibre pour les personnes vivant avec la SEP, qui exploite les avantages de l’entraînement de haute intensité et de l’entraînement aux perturbations dynamiques », a déclaré Hyngstrom.

Objectif d’améliorer l’équilibre, la forme cardio avec l’entraînement

La SEP est une maladie auto-immune causée par des lésions d’origine immunitaire au cerveau et à la moelle épinière, qui perturbent la communication nerveuse. Les symptômes de la SEP peuvent varier et dépendent en grande partie des parties du système nerveux les plus touchées chez chaque patient.

Cependant, les personnes atteintes de SEP ressentent généralement des engourdissements et des picotements, une fatigue extrême et des difficultés à marcher qui nuisent à leurs activités quotidiennes.

Le nouveau projet vise à améliorer l’équilibre et la forme cardiovasculaire de ces patients – à l’aide d’un nouveau programme d’entraînement cardio et d’équilibre de haute intensité – pour les aider à se sentir plus confiants dans leur vie quotidienne et à s’engager dans des expériences communautaires saines.

L’étude sur la formation sera également soutenue par le co-chercheur principal T. George Hornby, PhD, professeur de médecine physique et de réadaptation à l’Université d’Indiana, ainsi que par d’autres chercheurs de Marquette, de l’Université d’Indiana, de l’Université du Maryland et du Medical College. du Wisconsin.

Les participants, que ce soit au Marquette ou à l’Indiana, participeront à 30 sessions de formation sur six mois. Les évaluations comprendront la distance de marche de six minutes, une mesure de la fonction de marche, des performances de démarche et d’équilibre, de la confiance dans l’équilibre, des taux métaboliques, des niveaux de fatigue et du nombre total de pas effectués en dehors de la clinique.

Bien que l’objectif soit de tester le protocole auprès de 80 personnes d’ici 2027, les chercheurs sont convaincus qu’ils parviendront à un recrutement complet plus rapidement, sur la base des réponses positives des membres de la communauté de la SEP souhaitant contribuer à l’étude. Rob Multerer, président de Société nationale de la sclérose en plaquesLe chapitre du Wisconsin, est d’accord.

« La communauté de la SEP a une soif incroyable de connaissances et d’éducation autour de la maladie », a déclaré Multerer, ajoutant que « cette communauté est très engagée, très curieuse et très active dans sa volonté de faire partie du remède ».

Schmit a noté que Marquette « n’a pas eu à faire de grands efforts pour trouver des participants à notre étude ».

« Les personnes atteintes de SEP sont vraiment déterminées à trouver quelque chose qui pourrait fonctionner pour elles », a déclaré Schmit. « La recherche d’un traitement est courante. Une maladie évolutive change votre façon de voir le monde et, de ce fait, les personnes atteintes de SEP ont une communauté soudée et une attitude enthousiaste.