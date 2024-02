Un projet de station-service controversé suspendu après la réunion du comité d’examen de l’architecture

MOBILE, Alabama (WKRG) — Les représentants du promoteur qui a proposé une station-service Murphy USA au coin des rues Government et Broad Streets se sont rendus mercredi devant le comité d’examen architectural de la ville de Mobile, mais après avoir entendu les préoccupations du public, ils ont décidé déposer le projet pour le moment.

Une immense victoire pour ceux qui habitent le quartier historique et qui luttent contre la station-service.





“Notre réservoir est plein”, a déclaré le résident Bill Boswell. « Ce n’est pas plein d’essence. C’est plein d’énergie renouvelable. Chaque fois que cela se produit, il y aura une foule dans cet auditorium.

Boswell a dirigé la mission collaborative de Government Street et a veillé à ce que l’auditorium de Government Plaza soit rempli de résidents opposés au projet de station-service brandissant des pancartes indiquant « Versez la pompe ».

« Nous ne sommes pas anti-développeurs », a déclaré Boswell. « Nous voulons le développement ; nous en avons besoin pour notre ville. Nous avons besoin de l’argent des contribuables des entreprises.

Le développeur a proposé cette idée pour la première fois en décembre, mais a retiré sa proposition avant la réunion initiale de l’ARB.

Étant donné que la station-service remplacerait la pharmacie CVS abandonnée qui se trouve dans le quartier historique d’Oakleigh, le promoteur doit obtenir l’approbation de l’ARB avant de pouvoir poursuivre la construction. Besoin d’approbation sur la conception globale du bâtiment pour garantir qu’il reste cohérent avec le reste du quartier.

Mercredi, les représentants de la station-service Murphy USA se sont adressés au conseil d’administration pour la première fois.

“Tout ce que nous pouvons faire pour mieux respecter les directives et aller au-delà des directives, nous le ferons”, a déclaré Wesley Miller, représentant de Murphy USA Application.

“Notre défi n’est pas d’essayer de construire une structure historique sur ce site”, Casey Pipes, représentant de Murphy USA Application. « Ce n’est pas le but ; ce n’est pas l’exigence du code. Ce n’est pas une exigence pour quoi que ce soit qui se passe ici.

Cependant, les membres du comité d’examen étaient préoccupés par la proposition.

“Mais ce dont nous sommes chargés et ce que prévoient encore une fois les lignes directrices, c’est la compatibilité avec les résidences et les structures qui l’entourent et le quartier historique lui-même, je considère cela comme un décalage”, a déclaré Cameron Traylor, membre de l’ARB.

Cette déconnexion est également ressentie par les habitants du quartier historique, soulevant des inquiétudes concernant la pollution lumineuse, la circulation, les problèmes environnementaux et la criminalité.

“Avec la hausse de la criminalité et le fait que cela se produit assez régulièrement dans les stations-service, je veux être aussi loin que possible de cela”, a déclaré un résident Cory Harris.

Il s’agit d’un projet de promoteur privé et la ville de Mobile ne peut pas directement dire non à l’idée de la station-service.

« J’ai l’intention de veiller à ce que les mécanismes que nous avons déjà en place pour préserver les quartiers historiques soient pleinement utilisés afin que tout développement proposé s’intègre parfaitement dans le tissu de cet important quartier », a déclaré le maire Sandy Stimpson. «J’ai pleinement confiance dans la capacité du Conseil d’examen de l’architecture à faire son travail.»