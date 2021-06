Un projet de résolution de l’ONU appelle à l’aide syrienne à travers 2 points de passage

Le Conseil de sécurité a approuvé quatre passages frontaliers lorsque les livraisons ont commencé en 2014, trois ans après le début du conflit syrien. Mais en janvier 2020, la Russie a utilisé sa menace de veto au Conseil pour limiter les livraisons d’aide à deux postes frontaliers, et en juillet 2020, sa menace de veto en a coupé une autre. Ainsi, aujourd’hui, l’aide ne peut être acheminée que par le passage de Bab al-Hawa entre la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par les rebelles, et son mandat prend fin le 10 juillet.