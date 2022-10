Un projet de réparation de briques aura un impact sur la circulation sur la troisième rue à Genève – Shaw Local

South Third Street à Genève sera limitée à une voie de circulation pendant la journée à partir du jeudi 3 novembre, alors qu’un entrepreneur répare les passages pour piétons en brique du centre-ville.

Selon un communiqué de presse, les passages pour piétons dont la réparation est prévue sur la troisième rue comprennent les rues James, Franklin et Fulton. Des travaux supplémentaires auront lieu sur South Street près de Third Street. Des signaleurs seront présents pour diriger la circulation et les réparations seront échelonnées afin qu’une seule intersection soit en construction à la fois.

L’entrepreneur travaillera de 8 h à 16 h en semaine et toutes les voies de circulation seront rouvertes chaque soir jusqu’à la reprise des travaux le lendemain. Les réparations, qui commenceront sur la rue James et progresseront vers le sud, devraient être terminées d’ici le vendredi 11 novembre.

Le projet peut nécessiter la fermeture de quelques places de stationnement pour le matériel. Les trottoirs du centre-ville demeureront ouverts sauf aux intersections où des travaux sont en cours.

Pour plus d’informations, contactez le Service des travaux publics de Genève au 630-232-1501.